Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Перекрестова - Святой против рейха
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, History, Ethics, Sociology Political Science

Книга Елены Перекрестовой «Святой против рейха» — это глубокое биографическое исследование жизни Александра Шмореля, одного из основателей подпольной антинацистской группы «Белая роза». Автор акцентирует внимание на уникальной идентичности героя: родившийся в России и выросший в Германии, Шморель сочетал в себе немецкую культуру с глубокой приверженностью русскому православию. Именно вера и христианская совесть стали для него тем фундаментом, который позволил молодому человеку открыто выступить против идеологии Гитлера в самом сердце Третьего рейха.

В работе детально реконструируются события 1942–1943 годов: написание и распространение листовок, в которых «Белая роза» призывала немецкий народ к гражданскому неповиновению и моральному пробуждению. Перекрестова показывает, что для Шмореля борьба с нацизмом была не только политическим жестом, но и духовным подвигом — борьбой света против тьмы. Книга прослеживает путь Александра от университетских скамей до тюремной камеры и мученической кончины, раскрывая его внутреннюю трансформацию и непоколебимое мужество перед лицом смерти.

Особое значение в книге уделяется процессу канонизации Александра Шмореля как святого Александра Мюнхенского. Автор анализирует его письма из тюрьмы, полные духовной радости и прощения, которые стали свидетельством святости для Русской Православной Церкви Заграницей. Это жизнеописание не просто исторический очерк, а вдохновляющий пример того, как вера одного человека способна противостоять целой тоталитарной машине, напоминая о превосходстве вечных ценностей над временной тиранией.

Перекрестова Елена - Святой против рейха. Александр Шморель - православный святой немецкого Сопротивления

М.: Никея, 2019. 216 с.: ил.

ISBN 978-5-907202-12-2

Перекрестова Елена - Святой против рейха. Александр Шморель - православный святой немецкого Сопротивления - Содержание

  • Глава 1. Сопротивление диктатуре зла

  • Глава 2. «Я православный. Мы крестимся иначе»

  • Глава 3. Встреча с бесчеловечностью

  • Глава 4. Сближение

  • Глава 5. Книги и наставники

  • Глава 6. Черные дни

  • Глава 7. Открыть миру правду

  • Глава 8. Кровь под березами

  • Глава 9. Отец Александр

  • Глава 10. «Мы не будем молчать»

  • Глава 11. «Из глубокой ночи мы устремляемся к свету»

  • Глава 12. «Мы встретимся в вечности»

  • Глава 13. «Разыскивается преступник. Вознаграждение 1000 марок»

  • Глава 14. Когда? Где? Как? С кем?

  • Глава 15. Перед народным трибуналом

  • Глава 16. Курс на небеса

  • Глава 17. «Не забывайте Бога»

  • Глава 18. «Вы умерли не напрасно»

  • Глава 19. Служить правде

  • Глава 20. Святой для нашего времени

Житие святителя Анфима Никомидийского (3/16 сентября)

Хронология событий

Послесловие к русскому изданию

Библиография

Фотодокументы

Views 76
Rating
Added 17.02.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

