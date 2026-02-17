Перекрестова - Святой против рейха

Книга Елены Перекрестовой «Святой против рейха» — это глубокое биографическое исследование жизни Александра Шмореля, одного из основателей подпольной антинацистской группы «Белая роза». Автор акцентирует внимание на уникальной идентичности героя: родившийся в России и выросший в Германии, Шморель сочетал в себе немецкую культуру с глубокой приверженностью русскому православию. Именно вера и христианская совесть стали для него тем фундаментом, который позволил молодому человеку открыто выступить против идеологии Гитлера в самом сердце Третьего рейха.

В работе детально реконструируются события 1942–1943 годов: написание и распространение листовок, в которых «Белая роза» призывала немецкий народ к гражданскому неповиновению и моральному пробуждению. Перекрестова показывает, что для Шмореля борьба с нацизмом была не только политическим жестом, но и духовным подвигом — борьбой света против тьмы. Книга прослеживает путь Александра от университетских скамей до тюремной камеры и мученической кончины, раскрывая его внутреннюю трансформацию и непоколебимое мужество перед лицом смерти.

Особое значение в книге уделяется процессу канонизации Александра Шмореля как святого Александра Мюнхенского. Автор анализирует его письма из тюрьмы, полные духовной радости и прощения, которые стали свидетельством святости для Русской Православной Церкви Заграницей. Это жизнеописание не просто исторический очерк, а вдохновляющий пример того, как вера одного человека способна противостоять целой тоталитарной машине, напоминая о превосходстве вечных ценностей над временной тиранией.

Перекрестова Елена - Святой против рейха. Александр Шморель - православный святой немецкого Сопротивления

М.: Никея, 2019. 216 с.: ил.

ISBN 978-5-907202-12-2

Перекрестова Елена - Святой против рейха. Александр Шморель - православный святой немецкого Сопротивления - Содержание

Глава 1. Сопротивление диктатуре зла

Глава 2. «Я православный. Мы крестимся иначе»

Глава 3. Встреча с бесчеловечностью

Глава 4. Сближение

Глава 5. Книги и наставники

Глава 6. Черные дни

Глава 7. Открыть миру правду

Глава 8. Кровь под березами

Глава 9. Отец Александр

Глава 10. «Мы не будем молчать»

Глава 11. «Из глубокой ночи мы устремляемся к свету»

Глава 12. «Мы встретимся в вечности»

Глава 13. «Разыскивается преступник. Вознаграждение 1000 марок»

Глава 14. Когда? Где? Как? С кем?

Глава 15. Перед народным трибуналом

Глава 16. Курс на небеса

Глава 17. «Не забывайте Бога»

Глава 18. «Вы умерли не напрасно»

Глава 19. Служить правде

Глава 20. Святой для нашего времени

Житие святителя Анфима Никомидийского (3/16 сентября)

Хронология событий

Послесловие к русскому изданию

Библиография

Фотодокументы