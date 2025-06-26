Перельман Хаим, Ольбрехт-Тытека Люси - Новая риторика - Трактат об аргументации

Публикация трактата, посвященного аргументации и связи этого предмета с древней традицией греческой риторики и диалектики, представляет собой разрыв с концепцией разума и логических рассуждений Декарта, которая на протяжении последних трех столетий оказывала влияние на западную философию. Хотя вряд ли кому-то придет в голову отрицать, что способность к рассуждению и аргументации является отличительным признаком разумного существа, изучение методов доказательства, используемых для обеспечения приверженности определённой точке зрения, было полностью игнорировано логиками и эпистемологами на протяжении последних трех столетий. Такое положение дел объясняется тем, что в аргументах, приводимых в поддержку тезиса, нет принудительного элемента. Сама природа рассуждения и аргументации противоречит необходимости и очевидности, поскольку никто не размышляет там, где решение следует с необходимостью, и не оспаривает то, что очевидно.

Область аргументации - это область заслуживающего доверия, правдоподобного, вероятного в той степени, в какой последнее ускользает от достоверности расчетов. Концепция Декарта, ясно выраженная в первой части «Рассуждения о методе», заключалась в том, чтобы «принимать почти за ложное всё, что только правдоподобно». Именно этот философ сделал очевидное признаком разума и считал рациональным только те демонстрации, которые, отталкиваясь от ясных и отчетливых идей, расщиряли, посредством аподиктических доказательств, очевидность аксиом на выведенные теоремы.

Рассуждение более геометрическое было моделью, предложенной философам, желающим построить систему мышления, которая могла бы стать достоянием науки. Рациональная наука действительно не может довольствоваться более или менее вероятными мнениями; она должна разработать систему необходимых положений, которые будут понятны каждому разумному существу, и не согласиться с которыми невозможно. Отсюда, разногласия — признак ошибки. «Всякий раз, когда два человека приходят к противоположным решениям по одному и тому же вопросу, — говорит Декарт, — один из них, по крайней мере, обязательно ошибается, и, по-видимому, даже один из них не знает этого; ведь если бы рассуждения одного из них были бы здравыми и ясными, он смог бы изложить их другому так, что в конце концов сумел бы убедить в этом и другого».

Перельман Хаим, Ольбрехт-Тытека Люси - Новая риторика - Трактат об аргументации

Пер., коммент. С. Э. Зверева

СПб: Алетейя, 2024, 710 с.

ISBN 978-5-00165-884-9

Перельман Хаим, Ольбрехт-Тытека Люси - Новая риторика - Трактат об аргументации - Оглавление

От переводчика

Введение

Часть первая. Рамки аргументации

Часть вторая. Отправная точка аргументации

Глава 1. Согласие

Глава 2. Выбор данных и их приспособление для целей аргументации

Глава 3. Презентация данных и форма дискурса

Часть третья. Способы аргументации

Глава 1. Квазилогические аргументы

Глава 2. Аргументы, базируюшиеся на структуре действительности

Глава 3. Отношения, определяющие структуру действительности

Глава 4. Диссоциация концептов

Глава 5. Взаимодействие аргументов

Заключение