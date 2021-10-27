Переписка двух выдающихся мыслителей XX века — русского философа Семена Людвиговича Франка и швейцарского психиатра и психолога Людвига Бинсвангера — представляет собой не только важный источник для истории философии и истории психологии, но и во многом уникальное свидетельство человеческой дружбы. Историко-философское значение этого эпистолярного памятника определяется в первую очередь тем, что он является редким примером столь близких контактов, а главное — глубокого взаимного влияния представителей русской и западноевропейской мысли XX века, в котором роль русского философа была определенно ведущей. С другой стороны, наряду с безусловно важными для реконструкции личной и творческой биографии Франка и Бинсвангера фактами их жизни, зафиксированными в контексте их отношений, переписка в целом поднимается до уровня оригинального философского осмысления феномена дружбы, причем это осмысление, оставаясь глубоко личным достоянием, в то же время непосредственно вплетается в ткань важнейших произведений двух мыслителей, их философских и психологических идей.

Но прежде чем перейти к более конкретному рассмотрению внешней канвы и содержания публикуемых документов, представим небольшие портреты наших героев к моменту их первой встречи в начале ноября 1934 года.

Семен Людвигович Франк (1877-1950) родился в Москве, в еврейской семье. Учился в гимназии при Лазаревском институте восточных языков и в Нижегородской гимназии. Получил высшее образование на историко-филологическом факультете Московского университета. На научное поприще вступил в конце 1890-х годов в сфере политэкономии. Но уже в 1900-е годы определяется его пристрастие к философии, и через увлечение неокантианством, политическую публицистику, попытки создать систему социального психологизма Франк приходит к идеям абсолютного идеал-реализма, онтологически-гносеологическую систему которого выстраивает в своей книге «Предмет знания» (1915). К этому времени он — приват-доцент кафедры философии Санкт-Петербургского (Петроградского) университета; одновременно работает в целом ряде других учебных заведений — Высшие женские Бестужевские курсы, Психоневрологический и Политехнический институты и т. д. В 1917 г. выходит его книга «Душа человека», которая должна была стать докторской диссертацией, однако этому помешали революционные события в стране. В 1917-1921 гг. Франк жил в Саратове, где возглавлял вновь открытый историко-филологический факультет Саратовского университета4. В 1921-1922 гг. в Москве работал вместе с Н. А. Бердяевым в Вольной академии духовной культуры, Московском университете, Государственной Академии художественных наук.

Переписка С. Л. Франка и Л. Бинсвангера (1934-1950)

М.: Изд-во ПСТГУ, 2021. - 960 с.

ISBN 978-5-7429-1369-6

Переписка С. Л. Франка и Л. Бинсвангера (1934-1950) - Содержание

Предисловие

Семен Франк и Людвиг Бинсвангер: дружба и философия в письмах

Briefwechsel zwischen S. L. Frank und L. Binswanger (1934-1950). Переписка С. Л. Франка и Л. Бинсвангера (1934-1950)

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