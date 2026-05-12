Первозванский - Скажи семье Да!

Книга протоиерея Максима Первозванского и Анны Сапрыкиной «Скажи семье ДА! На пути к браку» (2026) представляет собой живой и современный диалог о создании семьи в эпоху цифровых технологий и кризиса традиционных ценностей. Авторы, опираясь на свой многолетний опыт (отец Максим — священник и отец девяти детей, Анна — кандидат педагогических наук и мать семерых детей), разбирают путь от первого знакомства до венчания. Книга построена в формате семи бесед, где без лишнего морализаторства, но с четкими духовными ориентирами обсуждаются вопросы влюбленности, совместимости, опасностей «пробных браков» и критериев выбора спутника жизни.

Главная мысль издания заключается в том, что христианский брак — это не архаичный запрет, а путь к настоящему счастью и «раю на земле». Авторы помогают читателю распознать деструктивные отношения (абьюз), обсуждают мезальянсы и дают практические советы: где искать верующего супруга, как общаться с родителями и как подготовить себя к роли главы семьи или хозяйки дома. Книга служит навигатором для молодых людей, стремящихся построить крепкий союз на фундаменте православия.

М.: ООО ТД «Никея», 2026. — 232 с. — (Семья и вера).

