Первозванский - Скажи семье Да!

Книга протоиерея Максима Первозванского и Анны Сапрыкиной «Скажи семье ДА! На пути к браку» (2026) представляет собой живой и современный диалог о создании семьи в эпоху цифровых технологий и кризиса традиционных ценностей. Авторы, опираясь на свой многолетний опыт (отец Максим — священник и отец девяти детей, Анна — кандидат педагогических наук и мать семерых детей), разбирают путь от первого знакомства до венчания. Книга построена в формате семи бесед, где без лишнего морализаторства, но с четкими духовными ориентирами обсуждаются вопросы влюбленности, совместимости, опасностей «пробных браков» и критериев выбора спутника жизни.
Главная мысль издания заключается в том, что христианский брак — это не архаичный запрет, а путь к настоящему счастью и «раю на земле». Авторы помогают читателю распознать деструктивные отношения (абьюз), обсуждают мезальянсы и дают практические советы: где искать верующего супруга, как общаться с родителями и как подготовить себя к роли главы семьи или хозяйки дома. Книга служит навигатором для молодых людей, стремящихся построить крепкий союз на фундаменте православия.
Первозванский М., прот., Сапрыкина А. А. - Скажи семье ДА! - На пути к браку
М.: ООО ТД «Никея», 2026. — 232 с. — (Семья и вера).
ISBN 978-5-908047-63-0.
Первозванский М., прот., Сапрыкина А. А. - Скажи семье ДА! - Содержание
Природа брака: Отличие христианского союза от светского, анализ кризиса традиционной семьи и поиск «базовых» духовных настроек.
Влюбленность и искушения: Честный разговор о романтике, опасностях блуда и о том, почему половая близость до брака разрушает, а не созидает отношения.
Критерии выбора: Разбор понятий «совместимости», времени, необходимого для узнавания друг друга, и того, как разглядеть потенциал в человеке.
Социальные аспекты: Поиск спутника в интернете и жизни, браки с неверующими, разница в возрасте и образовании, а также распознавание нездоровых (абьюзивных) связей.
Подготовка к свадьбе: Церковный и гражданский смыслы обручения, венчания и брачного пира; роль родительского благословения и народных традиций.
Работа над собой: Как жить в ожидании встречи, как «прокачать» качества будущего мужа или жены и зачем вообще в современном мире брать на себя ответственность за семью.
