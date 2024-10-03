Пешель - Классические руны
Руническая система использовалась скандинавскими и германскими племенами северной Европы для магических и религиозных целей. Ученые продолжают спорить по этому поводу, но, по-видимому, первые примеры рун, фонетически представляющих язык, датируются примерно вторым веком до н.э. Развитие рунического алфавита в известной степени было обусловлено возросшей торговой активностью со средиземноморскими соседями, обладавшими полностью развитым алфавитом.
До этого времени руны были главным образом магической системой пиктограмм, представляющих природные силы и объекты. Считалось, что, обращаясь к соответствующей руне, человек мог установить контакт с природной силой, представленной этим символом.
В северной Европе существовало несколько различных рунических алфавитов, но наиболее распространенным считается германский или старший ФУТАРК. Этот алфавит получил свое имя от шести первых букв: F, U, ТН, A, R, К. Именно эта руническая система наиболее широко использовалась в северной Европе со второго века до н.э. до конца восьмого века н.э., и ее мы будем рассматривать в этой книге. Этот алфавит содержит двадцать четыре буквы, которые объединены в три группы по восемь букв в каждой: восемь рун Фрейи, восемь рун Хагала и восемь рун Тира.
Эта книга посвящена вопросу рунического гадания и магии. В ней мало информации об истории, обычаях и мифологии скандинавов и саксов, которые использовали приведенные здесь руны. Есть много превосходных книг по этим вопросам, написанных учеными всего мира, поэтому я решила сосредоточить внимание на практическом, а не на историческом аспекте рун.
Это не проявление неуважения к историческим аспектам рун. Понимание физической и ментальной реальности тех, кто создал руны, так же важно, как понимание значений отдельных рун, ибо, что такое руны, если не магическое расширение опыта и реальности жителей северной Европы? В списке рекомендуемой литературы, приведенном в конце книги, вы найдете несколько прекрасных работ по этим вопросам, и я советую вам обратиться к ним.
Цель этой книги — получить как можно больше полезной рунической информации, сосредоточенной в одном месте, что будет особенно полезно для начинающих. До написания этой книги мне приходилось обращаться к пяти различным источникам в поисках наиболее точной интерпретации рунного расклада.
При таком беспорядочном поиске трудно было рассчитывать на понятный и однозначный ответ. Обилие разнородной информации далеко не способствует осознанию истинного внутреннего значения рассматриваемых рун. В этот период я поняла, что не могу точно гадать по книгам. Книги — это просто инструмент, который помогает начать и стимулирует наш ум искать дальше и учиться самим.
Лиза Пешель - Классические руны
Пер. с англ. О. Матвеевой. — М.: КСП, 1999. - 160 с.: ил.
ISBN 5-88-694-050-2
Лиза Пешель - Классические руны – Содержание
Введение
Орудия ремесла
Ваши руны
Мешочек для рун
Рунная салфетка
Руны в гадании
- WYRD
- FEHU
- URUZ
- THURISAZ
- ANSUZ
- RAIDHO
- KENAZ
- GIFU
- WUNJO
- HAGALL
- NIED
- ISA
- JERA
- EIHWAZ
- PERDHRO
- EOLH
- SIGEL
- TIR
- BEORC
- EHWAZ
- MANNAZ
- LAGAZ
- ING
- DAEG
- OTHEL
Принципы гадания и рунные расклады
Пример ритуала
Однорунный метод
Трехрунный метод
Пятирунный метод
Семирунный метод
Руны в магии
Принципы рунной магии
Талисманы
Рунескрипты
Составные руны
Ритуальная резьба и освящение
- Приложение I. Алфавит
- Приложение II. Удобная рунная ссылка
- Приложение III. Цвета
- Приложение IV. Четыре стороны света
- Приложение V. Дни недели
- Приложение VI. Луна
- Приложение VII.ManiMecKHe свойства деревьев
Список рекомендуемой литературы
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