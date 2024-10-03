Руническая система использовалась скандинавскими и германскими племенами северной Европы для магических и религиозных целей. Ученые продолжают спорить по этому поводу, но, по-видимому, первые примеры рун, фонетически представляющих язык, датируются примерно вторым веком до н.э. Развитие рунического алфавита в известной степени было обусловлено возросшей торговой активностью со средиземноморскими соседями, обладавшими полностью развитым алфавитом.

До этого времени руны были главным образом магической системой пиктограмм, представляющих природные силы и объекты. Считалось, что, обращаясь к соответствующей руне, человек мог установить контакт с природной силой, представленной этим символом.

В северной Европе существовало несколько различных рунических алфавитов, но наиболее распространенным считается германский или старший ФУТАРК. Этот алфавит получил свое имя от шести первых букв: F, U, ТН, A, R, К. Именно эта руническая система наиболее широко использовалась в северной Европе со второго века до н.э. до конца восьмого века н.э., и ее мы будем рассматривать в этой книге. Этот алфавит содержит двадцать четыре буквы, которые объединены в три группы по восемь букв в каждой: восемь рун Фрейи, восемь рун Хагала и восемь рун Тира.

Эта книга посвящена вопросу рунического гадания и магии. В ней мало информации об истории, обычаях и мифологии скандинавов и саксов, которые использовали приведенные здесь руны. Есть много превосходных книг по этим вопросам, написанных учеными всего мира, поэтому я решила сосредоточить внимание на практическом, а не на историческом аспекте рун.

Это не проявление неуважения к историческим аспектам рун. Понимание физической и ментальной реальности тех, кто создал руны, так же важно, как понимание значений отдельных рун, ибо, что такое руны, если не магическое расширение опыта и реальности жителей северной Европы? В списке рекомендуемой литературы, приведенном в конце книги, вы найдете несколько прекрасных работ по этим вопросам, и я советую вам обратиться к ним.

Цель этой книги — получить как можно больше полезной рунической информации, сосредоточенной в одном месте, что будет особенно полезно для начинающих. До написания этой книги мне приходилось обращаться к пяти различным источникам в поисках наиболее точной интерпретации рунного расклада.

При таком беспорядочном поиске трудно было рассчитывать на понятный и однозначный ответ. Обилие разнородной информации далеко не способствует осознанию истинного внутреннего значения рассматриваемых рун. В этот период я поняла, что не могу точно гадать по книгам. Книги — это просто инструмент, который помогает начать и стимулирует наш ум искать дальше и учиться самим.

Лиза Пешель - Классические руны

Пер. с англ. О. Матвеевой. — М.: КСП, 1999. - 160 с.: ил.

ISBN 5-88-694-050-2

Лиза Пешель - Классические руны – Содержание

Введение

Орудия ремесла

Ваши руны

Мешочек для рун

Рунная салфетка

Руны в гадании

WYRD

FEHU

URUZ

THURISAZ

ANSUZ

RAIDHO

KENAZ

GIFU

WUNJO

HAGALL

NIED

ISA

JERA

EIHWAZ

PERDHRO

EOLH

SIGEL

TIR

BEORC

EHWAZ

MANNAZ

LAGAZ

ING

DAEG

OTHEL

Принципы гадания и рунные расклады

Пример ритуала

Однорунный метод

Трехрунный метод

Пятирунный метод

Семирунный метод

Руны в магии

Принципы рунной магии

Талисманы

Рунескрипты

Составные руны

Ритуальная резьба и освящение

Приложение I. Алфавит

Приложение II. Удобная рунная ссылка

Приложение III. Цвета

Приложение IV. Четыре стороны света

Приложение V. Дни недели

Приложение VI. Луна

Приложение VII.ManiMecKHe свойства деревьев

Список рекомендуемой литературы