Мы поклоняемся, приносим дары и совершаем приношения. Мы строим храмы, мечети и церкви, преклоняем колени в простоте или исполняем сложнейшие ритуалы. И все это с единственной целью: выразить свою веру в более могущественное божественное существо, почтить Того, кто способен услышать наши молитвы и просьбы, чтобы, преодолев бесконечное пространство, достичь нас своим утешением, направить нас, уберечь от опасностей, избавить от болезней и мучений, которые, к сожалению, являются участью рода человеческого.

Пэт Робертсон - Чудеса доступны и вам

Пер. 3 англ. — К., ПП Гуд, 2007. —192 с.

ISBN 966-95459-6-7

Пэт Робертсон - Чудеса доступны и вам - Содержание

1. Иисус ходил по воде

2. Умножь в нас веру

3. Хромые затанцуют от радости

4. «И ветры, и море повинуются Ему»

5. Новое творение

6. Ангелы и бесы

7. Мертвые воскресают

8. Хлеб насущный

9. Иисус исцеляет больных

10. Ревнуйте о дарах больших

Пэт Робертсон - Чудеса доступны и вам - Введение

Критики говорят, что Бога нет (атеисты), а если Он и существует, то о Нем невозможно ничего узнать (агностики). Они утверждают, что вся наша огромная и сложная по своему строению Вселенная появилась как бы сама собой. То есть на протяжении триллионов лет она эволюционировала и наконец предстала в том виде, в котором существует и ныне. Поскольку для таких критиков Творца нет, следовательно, бессмысленно верить, что поклонение божественному существу может привести к сверхъестественному вмешательству в жизни людей. Этого не могло быть в прошлом и не может произойти сегодня, утверждают они.

Однако существуют и другие, которые по характеру своей веры в божественное вмешательство не относятся ни к атеистам, ни к агностикам. Это так называемые деисты. Они признают существование Бога-Творца, но как сверхъестественного наблюдателя. Он сотворил Вселенную, определил физические законы, «запустил» ее, как часовой механизм, а затем отошел от дел, дав возможность Его творениям управлять Вселенной без какого-либо дальнейшего вмешательства с Его стороны.

Для истинного бескомпромиссного деиста любое взаимодействие между Богом и человеком, выходящее за рамки законов природы, невозможно.

Существуют и христиане-деисты. Они верят, что Бог вмешивался в человеческие дела, как описано в Ветхом и Новом Заветах, но все это было предпринято лишь по Божьему провидению и только в исключительных случаях. Так утверждают диспенсационалисты. Для них Божье проявление чудодейственной силы по отношению к человечеству закончилось со смертью последнего апостола — Иисуса Христа. Далее наступил век церкви, в течение которого, на их взгляд, христианская церковь руководствуется Священным Писанием без сверхъестественного вмешательства Бога, которое было характерно для апостольских времен. Однако существует немало людей, верящих в силу, которая выходит за пределы человеческого разума и не может быть познана пятью органами чувств — посредством зрения, слуха, прикосновения, вкуса и обоняния. Эти люди признают существование невидимого царства огромных возможностей, превосходящих человеческий разум и способности.

Цель этой книги — показать читателю несомненное существование сферы сверхъестественного, а также рассказать правдивые истории современных людей, переживших в своей жизни сверхъестественное чудо. На страницах книги я хотел в доступной форме изложить слова Иисуса Христа — Сына Божьего, обращенные к Его ученикам. Это слова о том, как принимать Божьи чудеса в своей жизни и служении. Примеры из жизни людей, испытавших сверхъестественное Божье прикосновение, и понимание учения Иисуса Христа позволят вам приоткрыть завесу и войти в сферу сверхъестественного.