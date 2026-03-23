Петерсон - Искусство духовного чтения

Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, Theology, Educational

Ранние варианты этой книги, теперь значительно исправленные, появились в журналах Crux и Theology Today. Некоторые части рукописи были представлены на лекциях в следующих учебных заведениях: в Regent College в Ванкувере, в Louisville Seminary в серии под названием Glenhoe Lectures, а также в Schloss-Mittersill Study Center в Швейцарии. Раздел в седьмой главе, касающийся метафоры, был взят из книги «Где сокровище ваше» (Where Your Treasure Is, Eerdmans, 2006).

Мои коллеги по университету Regent College, профессор Иен Провэн и профессор Свен Содерланд, внимательно прочитали рукопись. Их помощь в усовершенствовании материала была бесценна — они сделали то, на что я сам был совсем не способен. Джон и Шерил Стайн были моими постоянными и верными соработниками в бесконечном труде приготовления обедов, где главным блюдом было Слово Божье. Эта книга посвящается им.

Юджин Петерсон - Искусство духовного чтения

Пер. с англ. — СПб.: Мирт, 2015. — 222 с.

ISBN 978-5-88869-303-2

Eugene Н. Peterson

Originally published in the USA under the title:

Eat This Book

A Conversation in the art of Spiritual Reading

Published 2008 by Wm. B. Eerdmans Publishing Co. Grand Rapids, Michigan P.O. Box 163, Cambridge CB3 9PU U.K.

Юджин Петерсон - Искусство духовного чтения - Содержание

Благодарности

Предисловие

I. Съешь эту книгу

  • Глава 1. «Суровая дисциплина духовного чтения»

  • Глава 2. Святая община за столом со Священным Писанием в руках

  • Глава 3. Писание как текст: познавая открытое Богом

  • Глава 4. Писание как форма: следуя по стопам Иисуса

  • Глава 5. Писание как сценарий: выполняя свою роль в Духе .

II. Lectio divina

  • Глава 6. Caveat lector

  • Глава 7. «Ты открыл мне уши»

III. Компания переводчиков

  • Глава 8. Божьи секретари

  • Глава 9. Послание

Приложение

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

Related Books

All Books