Петерсон - Строк - Руководство в духе агапе

По мере приближения к концу двадцатого столетия церковь все острее ощущает нужду в особых служителях, которые являли бы собой образец духовного руководства. Роберт Кливер Чепмен (1803-1902) был ярким примером такого человека: основой его служения была любовь.

Чепмен сейчас мало кому известен, но в прошлом столетии он был весьма уважаемым христианским лидером, которого знала вся Англия. Он был хорошо известен, как человек, буквально пропитанный божественной любовью.

Чепмен был пастором, учителем, благовестником. Он был сильным и проницательным лидером, о чем свидетельствуют плоды его земного труда. В то же время, стиль его руководства отражал принцип божественной милости и любви. Его интересовали не столько результаты, сколько дух, состояние сердца, с которым служитель Божий совершает труд. Этот настрой имел для Чепмена первостепенную важность.

Роберт Петерсон - Александр Строк - Руководство в духе агапе

СПб. : «Библия для всех», 2013, - 93 с.

