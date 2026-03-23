Петерсон - Строк - Руководство в духе агапе

По мере приближения к концу двадцатого столетия церковь все острее ощущает нужду в особых служителях, которые являли бы собой образец духовного руководства. Роберт Кливер Чепмен (1803-1902) был ярким примером такого человека: основой его служения была любовь.
Чепмен сейчас мало кому известен, но в прошлом столетии он был весьма уважаемым христианским лидером, которого знала вся Англия. Он был хорошо известен, как человек, буквально пропитанный божественной любовью.
Чепмен был пастором, учителем, благовестником. Он был сильным и проницательным лидером, о чем свидетельствуют плоды его земного труда. В то же время, стиль его руководства отражал принцип божественной милости и любви. Его интересовали не столько результаты, сколько дух, состояние сердца, с которым служитель Божий совершает труд. Этот настрой имел для Чепмена первостепенную важность.
Роберт Петерсон - Александр Строк - Руководство в духе агапе
СПб. : «Библия для всех», 2013, - 93 с.
ISBN 978-5-7454-1283-7
Роберт Петерсон - Александр Строк - Руководство в духе агапе - Содержание
Предисловие
1. Руководство в духе агапе
2. Любовь к Божьему Слову
3. Духовный характер
4. Терпение и кротость
5. Сохранение единства
6. Дисциплинирование и примирение
7. Прощение и доброжелательность
8. Гостеприимство
9. Помощь нуждающимся
10. Совместный труд в любви
11. Предвидение и благовестие
12. Самодисциплина
13. Молитва и поклонение
