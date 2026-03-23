Петерсон - Строк - Руководство в духе агапе

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Ecclesiology Faith Experience

По мере приближения к концу двадцатого столетия церковь все острее ощущает нужду в особых служителях, которые являли бы собой образец духовного руководства. Роберт Кливер Чепмен (1803-1902) был ярким примером такого человека: основой его служения была любовь.

Чепмен сейчас мало кому известен, но в прошлом столетии он был весьма уважаемым христианским лидером, которого знала вся Англия. Он был хорошо известен, как человек, буквально пропитанный божественной любовью.

Чепмен был пастором, учителем, благовестником. Он был сильным и проницательным лидером, о чем свидетельствуют плоды его земного труда. В то же время, стиль его руководства отражал принцип божественной милости и любви. Его интересовали не столько результаты, сколько дух, состояние сердца, с которым служитель Божий совершает труд. Этот настрой имел для Чепмена первостепенную важность.

Роберт Петерсон - Александр Строк - Руководство в духе агапе

СПб. : «Библия для всех», 2013, - 93 с.

ISBN 978-5-7454-1283-7

Роберт Петерсон - Александр Строк - Руководство в духе агапе - Содержание

  • Предисловие

  • 1. Руководство в духе агапе

  • 2. Любовь к Божьему Слову

  • 3. Духовный характер

  • 4. Терпение и кротость

  • 5. Сохранение единства

  • 6. Дисциплинирование и примирение

  • 7. Прощение и доброжелательность

  • 8. Гостеприимство

  • 9. Помощь нуждающимся

  • 10. Совместный труд в любви

  • 11. Предвидение и благовестие

  • 12. Самодисциплина

  • 13. Молитва и поклонение

Views 27
Rating 5.0 / 5
Added 23.03.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

zalservik 1 week ago
Благодарю.

