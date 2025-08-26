Петерсон — В союзе с Богом
Учитывая обилие книг о поклонении, появляющихся в последнее время, становятся очевидными важность этой темы и огромный интерес, который она представляет для современных христиан. Но, к сожалению, поклонение - это вопрос, который продолжает разделять нас и на уровне деноминаций, и внутри отдельных общин. Даже те, кто стремится подчинять свое богословие и практику критике и контролю библейского откровения, оказываются вовлеченными в серьезные конфликты друг с другом. Большинство из нас находятся под влиянием традиций и личных предпочтений в большей степени, чем нам хотелось бы это признавать!
Несмотря на так называемые «эксперименты в области поклонения», которые широко распространены в наше время, посетители церкви выражают неудовлетворенность и признаются в том, что они все еще испытывают неопределенность в отношении значения и цели того, что обычно называют поклонением. Многие защищают свои традиции, поскольку не видят необходимости в значительных переменах. Некоторые переходят из церкви в церковь в поисках такого образца служения, который им нравится. Больше всего, если чего и не хватает в жизни общин и в книгах, полных советов в отношении церковных служений, так это серьезной попытки связать тему поклонения с широко обоснованным библейским богословием поклонения. Что же на самом деле Библия подразумевает под «поклонением» и как оно соотносится с другими важными вопросами христианской жизни?
Чем в действительности является поклонение?
В обычном разговоре христианское поклонение, как правило, отождествляется с такими определенными религиозными действиями как посещение церкви, пение гимнов, молитвы, слушание проповедей или участие в Вечере Господней. В то же самое время, почти никто не станет отрицать, что личное время общения с Богом является таким же важным аспектом поклонения. Писание неоднократно подчеркивает то, что истинные отношения с Богом коренятся в личной молитвенной жизни и прославлении. Несомненно то, что один из современных актуальных вопросов - это глубокое стремление к самовыражению и личному удовлетворению в церковных служениях. Люди хотят, чтобы их возбуждали и побуждали к действию, и ищут утешения и поддержки на личном уровне. Они хотят, чтобы церковные богослужения были источником ободрения в их ежедневном ученичестве. Несмотря на то, что эта тенденция, до некоторой степени, может быть отражением чрезмерной озабоченности наших современников стремлением к самосовершенствованию и самореализации, тем не менее, она служит для нас напоминанием о том, что истинное поклонение включает в себя и личное, и общественное измерения.
Является ли поклонение, в сущности, переживанием или чувством? Должно ли оно отождествляться с особым ощущением присутствия Бога, с каким-то религиозным экстазом или проявлением глубокого сокрушения перед Богом? Есть ли в христианских собраниях особые моменты, когда мы можем сказать, что мы в действительности «поклоняемся» Богу? Должны ли церковные служения оцениваться согласно тому, до какой степени они помогают участникам достичь таких переживаний? Подобный субъективный подход часто прослеживается в отзывах людей о христианских собраниях, но он не имеет ничего общего с библейским учением по данному вопросу. Более того, такой подход создает существенные проблемы во взаимоотношениях между христианами, поскольку не все испытывают одинаковые переживания, и некоторые неизбежно будут испытывать чувство незначительности их богослужений. Поклонение должно включать определенные отношения, но если люди ставят знак равенства между духовным самоудовлетворением и поклонением, они допускают большую ошибку2.
Слова, слова, слова
Традиционным началом дискуссии о христианском поклонении является наблюдение, что английское слово «worshi р», поклонение, по словопроизводству означает «приписывать достоинство», и, следовательно, поклоняться Богу - значит приписывать Ему высшее достоинство. Это определение обращает наше внимание на идею, согласно которой мы должны воздавать Богу славу и честь, которая принадлежит Ему (напр.: Пс.95:7-8; Откр. 5:12), но предоставляет ли оно достаточное основание для раскрытия всей полноты учения Писания по данному вопросу? Поклонение, определенное подобным образом, может и не иметь ничего общего с особенностью библейского откровения. Такая трактовка оставляет открытой возможность самостоятельно выносить суждение о Божьем достоинстве и определять соответствующий способ поклонения Ему3.
Д. Петерсон — В союзе с Богом
Пер.с.англ. (Серия «Богословие и наука»). — Одесса: «Богомыслие», 2005. — 354 с.
ISBN 966-8434-59-5
Д. Петерсон — В союзе с Богом — Содержание
- Предисловие
- Список сокращений
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Введение
- Чем в действительности является поклонение?...
- Как этот вопрос рассматривается в этой книге?
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Глава первая Союз с Богом в Ветхом Завете
- Поклонение и откровение
- Поклонение и искупление
- Поклонение и культ
- Поклонение и система жертвоприношения
- Поклонение и Иерусалимский Храм
- Поклонение и будущее народа Божьего
- Заключение
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Глава вторая Прославление, служение и почитание Бога
- Поклонение как почтение или признательная покорность
- Поклонение как служение
- Поклонение как благоговение или почитание
- Заключение
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Глава третья Иисус и новый храм
- Взгляд Матфея
- Взгляд Иоанна
- Заключение
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Глава четвертая Иисус и Новый Завет
- Поклонение Иисуса
- Иисус и закон Моисея
- Евангелия и смерть Иисуса
- Заключение
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Пятая глава Храм и община верующих в Деяниях Апостолов
- Ранние ученики и храм
- Включение язычников
- Почитание и служение при Новом Завете
- Характер и функции раннехристианских собраний
- Заключение
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Шестая глава Апостол Павел и служение Евангелия
- Поклонение как посвященная жизнь обращенных
- Приемлемое поклонение и жертва Христа
- Служение Евангелия как конкретное выражение христианского поклонения
- Жертвоприношение, вера и Святой Дух
- Заключение
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Седьмая глава Служение Богу в собрании Его народа
- Встреча с Богом во время богослужения
- Церковь как Храм Святого Духа
- Созидание и собрание Церкви
- Вечеря Господня в Коринфе
- Заключение: поклонение в церкви и мире
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Восьмая глава Послание к Евреям и поклонение Иисуса Христа
- Полнота поклонения Иисуса Христа
- Поклонение как дань почтения Сыну Божьему
- Участие верующих в поклонении Иисуса Христа
- Церковные собрания в Послании к Евреям
- Поддержание исповедания упования
- Заключение
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Девятая глава Поклонение в книге Откровение Иоанна
- Притягательная сила ложной религии
- Призыв поклоняться истинному Богу
- Поклонение на небесах
- Связь между небом и землей
- Заключение
- Десятая глава Поклонение и Евангелие — резюме
- Эпилог
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