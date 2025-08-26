Петерсон — В союзе с Богом

Учитывая обилие книг о поклонении, появляющихся в последнее время, становятся очевидными важность этой темы и огромный интерес, который она представляет для современных христиан. Но, к сожалению, поклонение - это вопрос, который продолжает разделять нас и на уровне деноминаций, и внутри отдельных общин. Даже те, кто стремится подчинять свое богословие и практику критике и контролю библейского откровения, оказываются вовлеченными в серьезные конфликты друг с другом. Большинство из нас находятся под влиянием традиций и личных предпочтений в большей степени, чем нам хотелось бы это признавать!

Несмотря на так называемые «эксперименты в области поклонения», которые широко распространены в наше время, посетители церкви выражают неудовлетворенность и признаются в том, что они все еще испытывают неопределенность в отношении значения и цели того, что обычно называют поклонением. Многие защищают свои традиции, поскольку не видят необходимости в значительных переменах. Некоторые переходят из церкви в церковь в поисках такого образца служения, который им нравится. Больше всего, если чего и не хватает в жизни общин и в книгах, полных советов в отношении церковных служений, так это серьезной попытки связать тему поклонения с широко обоснованным библейским богословием поклонения. Что же на самом деле Библия подразумевает под «поклонением» и как оно соотносится с другими важными вопросами христианской жизни?

Чем в действительности является поклонение?

В обычном разговоре христианское поклонение, как правило, отождествляется с такими определенными религиозными действиями как посещение церкви, пение гимнов, молитвы, слушание проповедей или участие в Вечере Господней. В то же самое время, почти никто не станет отрицать, что личное время общения с Богом является таким же важным аспектом поклонения. Писание неоднократно подчеркивает то, что истинные отношения с Богом коренятся в личной молитвенной жизни и прославлении. Несомненно то, что один из современных актуальных вопросов - это глубокое стремление к самовыражению и личному удовлетворению в церковных служениях. Люди хотят, чтобы их возбуждали и побуждали к действию, и ищут утешения и поддержки на личном уровне. Они хотят, чтобы церковные богослужения были источником ободрения в их ежедневном ученичестве. Несмотря на то, что эта тенденция, до некоторой степени, может быть отражением чрезмерной озабоченности наших современников стремлением к самосовершенствованию и самореализации, тем не менее, она служит для нас напоминанием о том, что истинное поклонение включает в себя и личное, и общественное измерения.

Является ли поклонение, в сущности, переживанием или чувством? Должно ли оно отождествляться с особым ощущением присутствия Бога, с каким-то религиозным экстазом или проявлением глубокого сокрушения перед Богом? Есть ли в христианских собраниях особые моменты, когда мы можем сказать, что мы в действительности «поклоняемся» Богу? Должны ли церковные служения оцениваться согласно тому, до какой степени они помогают участникам достичь таких переживаний? Подобный субъективный подход часто прослеживается в отзывах людей о христианских собраниях, но он не имеет ничего общего с библейским учением по данному вопросу. Более того, такой подход создает существенные проблемы во взаимоотношениях между христианами, поскольку не все испытывают одинаковые переживания, и некоторые неизбежно будут испытывать чувство незначительности их богослужений. Поклонение должно включать определенные отношения, но если люди ставят знак равенства между духовным самоудовлетворением и поклонением, они допускают большую ошибку2.

Слова, слова, слова

Традиционным началом дискуссии о христианском поклонении является наблюдение, что английское слово «worshi р», поклонение, по словопроизводству означает «приписывать достоинство», и, следовательно, поклоняться Богу - значит приписывать Ему высшее достоинство. Это определение обращает наше внимание на идею, согласно которой мы должны воздавать Богу славу и честь, которая принадлежит Ему (напр.: Пс.95:7-8; Откр. 5:12), но предоставляет ли оно достаточное основание для раскрытия всей полноты учения Писания по данному вопросу? Поклонение, определенное подобным образом, может и не иметь ничего общего с особенностью библейского откровения. Такая трактовка оставляет открытой возможность самостоятельно выносить суждение о Божьем достоинстве и определять соответствующий способ поклонения Ему3.

Д. Петерсон — В союзе с Богом

Пер.с.англ. (Серия «Богословие и наука»). — Одесса: «Богомыслие», 2005. — 354 с.

ISBN 966-8434-59-5

Д. Петерсон — В союзе с Богом — Содержание