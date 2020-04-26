Петренко В .Ф. - Многомерное сознание - психосемантическая парадигма - За пределами фактов и непреложных истин

В. Ф. Петренко оспаривает возможность апелляции к «чистым», объ­ективным фактам — к тому, что есть или было «на самом деле», «в действительности». Не существует эмпирического факта вне некой теории. Как известно, схожая мысль была высказана еще Л. С. Выготским: «Кто рассматривает факты, неизбежно рассматри­вает их в свете той или иной теории». Проводя далее аналогии, от­метим, что в социальном конструкционизме эта мысль высказы­вается в еще более категоричном виде.

То, что мы называем «фак­тами», как пишет В. Барр, есть лишь версии событий, которые в определенное время и по разным причинам получили широкое распространение. Данная трактовка во многом является развити­ем известной ницшеанской формулы «нет фактов, есть лишь ин­терпретации», принятой в постмодернизме (Деррида, Лиотар, Ла­кан, Фуко, Бодрийар и др.) в качестве центрального тезиса.

Психосемантический подход исходит также из идеи плюра­лизма истины, множественности различных культурно-исто­рических моделей мира, которые создает единичный или коллек­тивный субъект, и, как следствие, из идеи множественности пу­тей развития индивида, общества, страны, человечества. В этой же связи В.Ф. Петренко заявляет о правомочности и необходимос­ти существования множества психологических теорий. Добавим, что эти идеи наиболее близки к основополагающему философ­скому представлению Келли о конструктивном альтернативизме, в соответствии с которым существуют бесчисленные возможнос­ти концептуализации событий в мире и поведения людей.

Петренко В .Ф. - Многомерное сознание - психосемантическая парадигма - Наука и круговая причинность

Конструктивистские взгляды В.Ф. Петренко распространяются не только на обычную познавательную активность человека, но так­же и на деятельность ученых и сферу науки. Как указывает автор, каждая область знаний строит свой предмет науки, определяемый в первую очередь спецификой языка и метода этой науки.

Язык науки, согласно В.Ф. Петренко, не только служит для опи­сания сущего, но и, создавая понятийный аппарат, вносит свои связи и расчленения, которые через «круговую каузальность» со­знания и поведения человека определяют само бытие. Тем самым подчеркивается не только познавательно-описательная направ­ленность науки, но и ее созидательно-конструктивистская функ­ция. То же самое можно сказать и о языках философии и литера­туры: В.Ф. Петренко указывает на чувствительность историческо­го процесса к используемым его представителями конструктам и формам категоризации, вносящим специфические способы ос­мысления событий, а вместе с этим специфические ценности и способы действия.

На примере идей Маркса и Фрейда В.Ф. Пет­ренко показывает, что вводимые ими идеи и конструкты могли не только описывать, но и во многом определять ход дальнейших событий и образ действий их современников. В этом смысле все мы, в разной степени культуральной социализации, — порож­дение литературы. Данное представление имеет сходство с иде­ями, развиваемыми в ряде социальных наук в рамках нарратив­ного подхода.

Отметим также, что в психосемантическом подхо­де намечен переход от идеи опосредования системой значений (конструктов) к представлению о том, что система значений сама может быть организована в некие повествовательные структу­ры, некие тексты. Эта идея является центральной в нарративной психологии и психотерапии, которые работают с разного рода повествовательными структурами, или нарративами, используе­мыми людьми для самоидентификации и интерпретации собы­тий внешнего мира, других людей и себя.

Наконец, В. Ф. Петренко указывает также на то, что наши науч­ные методы и операциональные процедуры в явной мере выстраивают и задают исследуемые с их же помощью пред­метные области и объекты познания. В этом смысле можно ска­зать, что психосемантика как содержательная область исследова­ний, область исследования индивидуальных значений, задается