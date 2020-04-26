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Петренко - Многомерное сознание

Петренко - Многомерное сознание
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Psychology Psychotherapy, Cultural Studies Art
Настоящая книга посвящена методологическому осмыслению психосемантического подхода в психологии. Она состоит из описания теоретико-методологических и эмпирических исследований в области психологии сознания.
Автор из отдельных пазлов — исследований структуры значений, семантических пространств, методологической позиции интерпретатора, влияния эмоций на процессы категоризации, моделирования состояний другого средствами собственной психики, метафоры и форм визуальных тропов, вторичных образов, исследований медитации — пытается построить целостную картину многомерного сознания, но в отличие от играющего ребенка не имеет эталона — подсказки, где этот рисунок уже дан как целостность.
Книга предназначена для широкого круга читателей: психологов, философов, культурологов, лингвистов, специалистов в области массовых коммуникаций и искусствознания.
Виктор Федорович Петренко родился в 1948 году. Основал новое направление в психологии — экспериментальную психосемантику. Доктор психологических наук (1989), профессор (1994), чл.-кор. РАН (1997). Лауреат премии РАН по психологии им. С. Л. Рубинштейна и Международного научного фонда.

Петренко В .Ф. Многомерное сознание - психосемантическая парадигма

М.: Новый хронограф, 2009. — 440 с., ил.
ISBN 978-5-94881-100-0

Петренко В .Ф. - Многомерное сознание - психосемантическая парадигма - Содержание

  • От автора
  • Александр Асмолов Мастер полифонии сознания
  • Школа А.Н. Леонтьева в семантическом пространстве психологической мысли
  • Психосемантические аспекты картины мира субъекта
  • Что есть истина? или Наш ответ лорду Чемберлену
  • Конструктивистская парадигма в психологической науке
  • Теория отражения, конструктивизм, интуитивизм как методологические парадигмыпсихологии
  • Психосемантика как направление конструктивизма в когнитивной психологии
  • Медитация как неопосредованное познание
  • Кросс-конфессиональное исследование религиозной картины мира в контексте борьбы с терроризмом
  • Психосемантика измененных состояний сознания (на материале гипнотерапии алкоголизма)
  • Психосемантика массовых коммуникаций
  • Образы, символы, представления в идеологической борьбе за ментальное пространство
  • Образная сфера в живописи и литературе. Визуальные аналоги литературных тропов
  • А.М. Улановский От семантики образа к идеям конструктивизма

Петренко В .Ф. - Многомерное сознание - психосемантическая парадигма - За пределами фактов и непреложных истин

В. Ф. Петренко оспаривает возможность апелляции к «чистым», объ­ективным фактам — к тому, что есть или было «на самом деле», «в действительности». Не существует эмпирического факта вне некой теории. Как известно, схожая мысль была высказана еще Л. С. Выготским: «Кто рассматривает факты, неизбежно рассматри­вает их в свете той или иной теории». Проводя далее аналогии, от­метим, что в социальном конструкционизме эта мысль высказы­вается в еще более категоричном виде.
То, что мы называем «фак­тами», как пишет В. Барр, есть лишь версии событий, которые в определенное время и по разным причинам получили широкое распространение. Данная трактовка во многом является развити­ем известной ницшеанской формулы «нет фактов, есть лишь ин­терпретации», принятой в постмодернизме (Деррида, Лиотар, Ла­кан, Фуко, Бодрийар и др.) в качестве центрального тезиса.
Психосемантический подход исходит также из идеи плюра­лизма истины, множественности различных культурно-исто­рических моделей мира, которые создает единичный или коллек­тивный субъект, и, как следствие, из идеи множественности пу­тей развития индивида, общества, страны, человечества. В этой же связи В.Ф. Петренко заявляет о правомочности и необходимос­ти существования множества психологических теорий. Добавим, что эти идеи наиболее близки к основополагающему философ­скому представлению Келли о конструктивном альтернативизме, в соответствии с которым существуют бесчисленные возможнос­ти концептуализации событий в мире и поведения людей.

Петренко В .Ф. - Многомерное сознание - психосемантическая парадигма - Наука и круговая причинность

Конструктивистские взгляды В.Ф. Петренко распространяются не только на обычную познавательную активность человека, но так­же и на деятельность ученых и сферу науки. Как указывает автор, каждая область знаний строит свой предмет науки, определяемый в первую очередь спецификой языка и метода этой науки.
Язык науки, согласно В.Ф. Петренко, не только служит для опи­сания сущего, но и, создавая понятийный аппарат, вносит свои связи и расчленения, которые через «круговую каузальность» со­знания и поведения человека определяют само бытие. Тем самым подчеркивается не только познавательно-описательная направ­ленность науки, но и ее созидательно-конструктивистская функ­ция. То же самое можно сказать и о языках философии и литера­туры: В.Ф. Петренко указывает на чувствительность историческо­го процесса к используемым его представителями конструктам и формам категоризации, вносящим специфические способы ос­мысления событий, а вместе с этим специфические ценности и способы действия.
На примере идей Маркса и Фрейда В.Ф. Пет­ренко показывает, что вводимые ими идеи и конструкты могли не только описывать, но и во многом определять ход дальнейших событий и образ действий их современников. В этом смысле все мы, в разной степени культуральной социализации, — порож­дение литературы. Данное представление имеет сходство с иде­ями, развиваемыми в ряде социальных наук в рамках нарратив­ного подхода.
Отметим также, что в психосемантическом подхо­де намечен переход от идеи опосредования системой значений (конструктов) к представлению о том, что система значений сама может быть организована в некие повествовательные структу­ры, некие тексты. Эта идея является центральной в нарративной психологии и психотерапии, которые работают с разного рода повествовательными структурами, или нарративами, используе­мыми людьми для самоидентификации и интерпретации собы­тий внешнего мира, других людей и себя.
Наконец, В. Ф. Петренко указывает также на то, что наши науч­ные методы и операциональные процедуры в явной мере выстраивают и задают исследуемые с их же помощью пред­метные области и объекты познания. В этом смысле можно ска­зать, что психосемантика как содержательная область исследова­ний, область исследования индивидуальных значений, задается
соответствующими психосемантическими методами, метода­ми построения семантических пространств. Для этого, в свою очередь, применяются математические процедуры факторно­го и кластерного анализа, многомерной статистики, детерминационного анализа, структурного моделирования.
В рамках дан­ного подхода В.Ф. Петренко с коллегами были проведены много­численные исследования картин мира различных политических партий, этнических, социальных, профессиональных сообществ, религиозных конфессий, особенностей восприятия произведе­ний искусства (живописи, художественных фильмов), специфи­ки измененных состояний сознания. Все эти исследования со­держательно раскрывают различия менталитета представите­лей различных культур, этносов, религий, политических партий и профессиональных сообществ, подкрепляя тем самым конст­руктивистский тезис о множественности образов мира и некорректности притязаний на единственно верный способ его восприятия и осмысления.

Петренко В .Ф. - Многомерное сознание - От автора

Постмодернизм провозгласил «смерть автора», имея в виду то, что текст современного писателя, журналиста, автора приватного письма или компьютерного блогера представляет собой смесь (микс), коллаж чужих мыслей, цитат, стереотипных суждений, расхожих мнений. Поистине нет ничего нового под луной, и кажущиеся нам самим откровения есть не что иное, как извлечение из окружающего нас насыщенного интеллектуального раствора и духовной атмосферы кристаллов смыслов и значений. Автор выступает как аттрактор (на языке И. Пригожина) этого динамического процесса кристаллизации мыслей.
И чем насыщеннее эта среда, тем легче автору порождать свои идеи.
Согласно Н. Бахтину и Ю. Лотману, новое рождается в диалоге и переводе содержания из одной семиотической системы в другую.
В этом контексте мне хотелось бы выразить благодарность моим друзьям и коллегам, в общении и дискуссии с которыми рождались мысли и идеи настоящей книги. Известный науковед и психолог М.Г. Ярошевский выдвинул понятие «оппонентный круг», состоящий из «значимых других», дискуссия с которыми задает систему конструктов (в терминах Дж. Келли) — своеобразных рельсов, поюкоторым движутся и направляются наши мысли. Мой оппнентный круг — это мой друг и объект моих вечных нападок, талантливый исследователь сознания и человек искусства Виктор Аллахвердов; блистательный Александр Асмолов — поэт в психологии, ученый и публицист; скромный и предельно доброжелательный, увлеченный наукой иссле­дователь сознания Гарник Акопов; глубоко эрудированный и тщательный психофизиолог Юрий Александров; изобрета­тельный экспериментатор Владимир Барабанщиков;
тонкий клиницист и христианский психолог Борис Братусь; лидер когнитивной психологии Борис Величковский; ироничный и ранимый, специалист в области компьютерной психоло­гии и Интернета Александр Войскунский; исследователь об­разной сферы и христианский психолог Андрей Гостев; иска­тель истины и правды, специалист в области понимания Виктор Знаков; поэтесса и психолог в области музыкального творчества Галина Иванченко; психотерапевт и клиниче­ский психолог Лариса Карнацкая; философ по образованию, психолог и методолог И.Н. Карицкий;
буддолог и врач тибет­ской медицины Николай Каратуев; психолог и священник Григорий Логвиненко; социолог, создатель концепции «кле­точной глобализации» и автор книги «Лабиринты одиноче­ства» Никита Покровский; теоретик и практик психотера­пии, автор первых отечественных монографий по проектив­ным техникам Елена Соколова; ниспровергатель основ и специалист в области «Big History», автор теории техногу-манитарного баланса Акоп Назаретян; психосемантик, соче­тающий в себе естественнонаучный и гуманитарный стили мышления, автор книги по квантовой психологии Анато­лий Супрун; йог и писатель Андрей Сидерский; скромный и увлеченный своими исканиями в области психологии мышления Володя Селиванов; талантливый психолог, к со­жалению, ушедший в бизнес, Владимир Столин; суровый и добрый педагог игумен Георгий (Шестун).
Всем им — моим бессменным первым читателям и критикам — моя благодарность.
Views 1 666
Rating 4.1 / 5
Added 26.04.2020
Author esxatos
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4.1/5 (5)

Comments (1 comment)

G
gios76 6 years ago

спасибо

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