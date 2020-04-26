М.: Новый хронограф, 2009. — 440 с., ил.
ISBN 978-5-94881-100-0
ISBN 978-5-94881-100-0
Петренко В .Ф. - Многомерное сознание - психосемантическая парадигма - Содержание
- От автора
- Александр Асмолов Мастер полифонии сознания
- Школа А.Н. Леонтьева в семантическом пространстве психологической мысли
- Психосемантические аспекты картины мира субъекта
- Что есть истина? или Наш ответ лорду Чемберлену
- Конструктивистская парадигма в психологической науке
- Теория отражения, конструктивизм, интуитивизм как методологические парадигмыпсихологии
- Психосемантика как направление конструктивизма в когнитивной психологии
- Медитация как неопосредованное познание
- Кросс-конфессиональное исследование религиозной картины мира в контексте борьбы с терроризмом
- Психосемантика измененных состояний сознания (на материале гипнотерапии алкоголизма)
- Психосемантика массовых коммуникаций
- Образы, символы, представления в идеологической борьбе за ментальное пространство
- Образная сфера в живописи и литературе. Визуальные аналоги литературных тропов
- А.М. Улановский От семантики образа к идеям конструктивизма
Петренко В .Ф. - Многомерное сознание - психосемантическая парадигма - За пределами фактов и непреложных истин
В. Ф. Петренко оспаривает возможность апелляции к «чистым», объективным фактам — к тому, что есть или было «на самом деле», «в действительности». Не существует эмпирического факта вне некой теории. Как известно, схожая мысль была высказана еще Л. С. Выготским: «Кто рассматривает факты, неизбежно рассматривает их в свете той или иной теории». Проводя далее аналогии, отметим, что в социальном конструкционизме эта мысль высказывается в еще более категоричном виде.
То, что мы называем «фактами», как пишет В. Барр, есть лишь версии событий, которые в определенное время и по разным причинам получили широкое распространение. Данная трактовка во многом является развитием известной ницшеанской формулы «нет фактов, есть лишь интерпретации», принятой в постмодернизме (Деррида, Лиотар, Лакан, Фуко, Бодрийар и др.) в качестве центрального тезиса.
Психосемантический подход исходит также из идеи плюрализма истины, множественности различных культурно-исторических моделей мира, которые создает единичный или коллективный субъект, и, как следствие, из идеи множественности путей развития индивида, общества, страны, человечества. В этой же связи В.Ф. Петренко заявляет о правомочности и необходимости существования множества психологических теорий. Добавим, что эти идеи наиболее близки к основополагающему философскому представлению Келли о конструктивном альтернативизме, в соответствии с которым существуют бесчисленные возможности концептуализации событий в мире и поведения людей.
Петренко В .Ф. - Многомерное сознание - психосемантическая парадигма - Наука и круговая причинность
Конструктивистские взгляды В.Ф. Петренко распространяются не только на обычную познавательную активность человека, но также и на деятельность ученых и сферу науки. Как указывает автор, каждая область знаний строит свой предмет науки, определяемый в первую очередь спецификой языка и метода этой науки.
Язык науки, согласно В.Ф. Петренко, не только служит для описания сущего, но и, создавая понятийный аппарат, вносит свои связи и расчленения, которые через «круговую каузальность» сознания и поведения человека определяют само бытие. Тем самым подчеркивается не только познавательно-описательная направленность науки, но и ее созидательно-конструктивистская функция. То же самое можно сказать и о языках философии и литературы: В.Ф. Петренко указывает на чувствительность исторического процесса к используемым его представителями конструктам и формам категоризации, вносящим специфические способы осмысления событий, а вместе с этим специфические ценности и способы действия.
На примере идей Маркса и Фрейда В.Ф. Петренко показывает, что вводимые ими идеи и конструкты могли не только описывать, но и во многом определять ход дальнейших событий и образ действий их современников. В этом смысле все мы, в разной степени культуральной социализации, — порождение литературы. Данное представление имеет сходство с идеями, развиваемыми в ряде социальных наук в рамках нарративного подхода.
Отметим также, что в психосемантическом подходе намечен переход от идеи опосредования системой значений (конструктов) к представлению о том, что система значений сама может быть организована в некие повествовательные структуры, некие тексты. Эта идея является центральной в нарративной психологии и психотерапии, которые работают с разного рода повествовательными структурами, или нарративами, используемыми людьми для самоидентификации и интерпретации событий внешнего мира, других людей и себя.
Наконец, В. Ф. Петренко указывает также на то, что наши научные методы и операциональные процедуры в явной мере выстраивают и задают исследуемые с их же помощью предметные области и объекты познания. В этом смысле можно сказать, что психосемантика как содержательная область исследований, область исследования индивидуальных значений, задается
соответствующими психосемантическими методами, методами построения семантических пространств. Для этого, в свою очередь, применяются математические процедуры факторного и кластерного анализа, многомерной статистики, детерминационного анализа, структурного моделирования.
В рамках данного подхода В.Ф. Петренко с коллегами были проведены многочисленные исследования картин мира различных политических партий, этнических, социальных, профессиональных сообществ, религиозных конфессий, особенностей восприятия произведений искусства (живописи, художественных фильмов), специфики измененных состояний сознания. Все эти исследования содержательно раскрывают различия менталитета представителей различных культур, этносов, религий, политических партий и профессиональных сообществ, подкрепляя тем самым конструктивистский тезис о множественности образов мира и некорректности притязаний на единственно верный способ его восприятия и осмысления.
Петренко В .Ф. - Многомерное сознание - От автора
Постмодернизм провозгласил «смерть автора», имея в виду то, что текст современного писателя, журналиста, автора приватного письма или компьютерного блогера представляет собой смесь (микс), коллаж чужих мыслей, цитат, стереотипных суждений, расхожих мнений. Поистине нет ничего нового под луной, и кажущиеся нам самим откровения есть не что иное, как извлечение из окружающего нас насыщенного интеллектуального раствора и духовной атмосферы кристаллов смыслов и значений. Автор выступает как аттрактор (на языке И. Пригожина) этого динамического процесса кристаллизации мыслей.
И чем насыщеннее эта среда, тем легче автору порождать свои идеи.
Согласно Н. Бахтину и Ю. Лотману, новое рождается в диалоге и переводе содержания из одной семиотической системы в другую.
Согласно Н. Бахтину и Ю. Лотману, новое рождается в диалоге и переводе содержания из одной семиотической системы в другую.
В этом контексте мне хотелось бы выразить благодарность моим друзьям и коллегам, в общении и дискуссии с которыми рождались мысли и идеи настоящей книги. Известный науковед и психолог М.Г. Ярошевский выдвинул понятие «оппонентный круг», состоящий из «значимых других», дискуссия с которыми задает систему конструктов (в терминах Дж. Келли) — своеобразных рельсов, поюкоторым движутся и направляются наши мысли. Мой оппнентный круг — это мой друг и объект моих вечных нападок, талантливый исследователь сознания и человек искусства Виктор Аллахвердов; блистательный Александр Асмолов — поэт в психологии, ученый и публицист; скромный и предельно доброжелательный, увлеченный наукой исследователь сознания Гарник Акопов; глубоко эрудированный и тщательный психофизиолог Юрий Александров; изобретательный экспериментатор Владимир Барабанщиков;
тонкий клиницист и христианский психолог Борис Братусь; лидер когнитивной психологии Борис Величковский; ироничный и ранимый, специалист в области компьютерной психологии и Интернета Александр Войскунский; исследователь образной сферы и христианский психолог Андрей Гостев; искатель истины и правды, специалист в области понимания Виктор Знаков; поэтесса и психолог в области музыкального творчества Галина Иванченко; психотерапевт и клинический психолог Лариса Карнацкая; философ по образованию, психолог и методолог И.Н. Карицкий;
буддолог и врач тибетской медицины Николай Каратуев; психолог и священник Григорий Логвиненко; социолог, создатель концепции «клеточной глобализации» и автор книги «Лабиринты одиночества» Никита Покровский; теоретик и практик психотерапии, автор первых отечественных монографий по проективным техникам Елена Соколова; ниспровергатель основ и специалист в области «Big History», автор теории техногу-манитарного баланса Акоп Назаретян; психосемантик, сочетающий в себе естественнонаучный и гуманитарный стили мышления, автор книги по квантовой психологии Анатолий Супрун; йог и писатель Андрей Сидерский; скромный и увлеченный своими исканиями в области психологии мышления Володя Селиванов; талантливый психолог, к сожалению, ушедший в бизнес, Владимир Столин; суровый и добрый педагог игумен Георгий (Шестун).
Всем им — моим бессменным первым читателям и критикам — моя благодарность.
спасибо