Лорогие детки! В этой книге вам откроется новый мир ваших ровесников, которые живут в стране Германии.

Их жизнь отличается от вашей тем, что они имеют другую культуру, традиции, обычаи и язык. И даже имена их звучат по другому. Например, любимый всеми праздник Рождества у них празднуется немного иначе. Подготовка к нему уже начинается в начале декабря и называется Адвент. Вы познакомитесь на странице этой книги с традициями, связанными с Рождеством.

Имена героев наших рассказов также отличаются от ваших привычных имен. В Германии женщин и мужчин не называют по имени и отчеству, но говорят уважительно Фрау или Герр (господин).

Такой удивительный наш Бог, который сотворил разных людей, но любит каждого человека на всей земле, независимо, где они живут: в Германии или Казахстане, России или Америке или в других странах. Но они все имеют такие же переживания и искушения, плачут и радуются, учатся каждый день переступать через свои собственные желания, чтобы сделать добро своим ближним, просят прощения за свои проступки и учатся прощать обидчиков.

Книга открывает жизнь незнакомых вам детей, чтобы и вы увидели, как любящий Бог заботится о всех детях и желает чтобы и вы могли почувствовать Его любовь в своей жизни.

Эвелин Петров - Сестрёнки -хохотушки - 7 детских рассказов для мальчиков и девочек с 6 лет

Steinhagen, Germany: Samenkorn e.V., 2019. – 96 с.

ISBN 978-3-86203-231-0

Эвелин Петров - Сестрёнки -хохотушки – Содержание