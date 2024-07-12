Петровский - Византия
У этого города было много названий: Византий, Константинополь, Царьград, Истанбул; сегодня это турецкий Стамбул, бывшая столица Византийской империи. Однако на политической карте мира никакой Византийской империи никогда не было, равно как и не было народа, который бы именовал себя византийцами. Это была империя ромеев, Римская империя, где жили не византийцы, а римляне. Именно так — и никак иначе — они именовали себя на протяжении всей своей истории.
Называть Ромейскую империю Византией стали только после ее падения. В XVII веке немецкие авторы пытались таким образом подчеркнуть, что единственным законным наследником Рима была Священная Римская империя германской нации, а Византия — это какое-то провинциальное недоразумение.
Однако для нас сегодня слово Византия — звучит гордо. Мы восхищаемся византийской культурой, архитектурой, письменностью, византийской мозаикой, фреской, иконой, монашеством и святоотеческим наследием. История Византии для нас — это история христианской империи и христианской Церкви, потому что именно христианство сделало Рим Византией. Поэтому прежде чем непосредственно подходить к истории византийского государства необходимо разобраться с вопросом, как бывшая языческая империя стала империей христианской и как небольшая палестинская община стала мировой религией.
Петровский Игорь - Византия - Христианская империя - Жизнь после смерти
Москва: Эксмо, 2024, 480 с.
ISBN 978-5-04-193771-3
Петровский Игорь - Византия - Христианская империя - Жизнь после смерти - Содержание
- Глава 1. Рождение Церкви
- Глава 2. Семь церквей Апокалипсиса
- Глава 3. Семя христианства. Время гонений
- Глава 4. Константин Великий
- Глава 5. Юлиан Отступник и великие каппадокийцы
- Глава 6. Христианская империя
- Глава 7. Христос — человек или Бог?
- Глава 8. Святая София. Небо на земле
- Глава 9. Богородица спасает империю
- Глава 10. Полумесяц против Креста
- Глава 11. Иконоборчество
- Глава 12. Византийское возрождение
- Глава 13. Миссия к славянам
- Глава 14. Раскол Церкви. Мировая катастрофа
- Глава 15. Крестовые походы
- Глава 16. Удар в спину. Крестовый поход против христиан
- Глава 17. Византия в изгнании
- Глава 18. Обожение. Как человеку стать Богом
- Глава 19. Падение города
- Глава 20. Осколки империи
- Глава 21. Последние ромеи
- Глава 22. Третий Рим
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