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Петровский - Византия

Петровский Игорь - Византия - Христианская империя - Жизнь после смерти
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, History
У этого города было много названий: Византий, Константинополь, Царьград, Истанбул; сегодня это турецкий Стамбул, бывшая столица Византийской империи. Однако на политической карте мира никакой Византийской империи никогда не было, равно как и не было народа, который бы именовал себя византийцами. Это была империя ромеев, Римская империя, где жили не византийцы, а римляне. Именно так — и никак иначе — они именовали себя на протяжении всей своей истории.
Называть Ромейскую империю Византией стали только после ее падения. В XVII веке немецкие авторы пытались таким образом подчеркнуть, что единственным законным наследником Рима была Священная Римская империя германской нации, а Византия — это какое-то провинциальное недоразумение.
Однако для нас сегодня слово Византия — звучит гордо. Мы восхищаемся византийской культурой, архитектурой, письменностью, византийской мозаикой, фреской, иконой, монашеством и святоотеческим наследием. История Византии для нас — это история христианской империи и христианской Церкви, потому что именно христианство сделало Рим Византией. Поэтому прежде чем непосредственно подходить к истории византийского государства необходимо разобраться с вопросом, как бывшая языческая империя стала империей христианской и как небольшая палестинская община стала мировой религией.

Петровский Игорь - Византия - Христианская империя - Жизнь после смерти

Москва: Эксмо, 2024, 480 с.
ISBN 978-5-04-193771-3

Петровский Игорь - Византия - Христианская империя - Жизнь после смерти - Содержание

  • Глава 1. Рождение Церкви
  • Глава 2. Семь церквей Апокалипсиса
  • Глава 3. Семя христианства. Время гонений
  • Глава 4. Константин Великий
  • Глава 5. Юлиан Отступник и великие каппадокийцы
  • Глава 6. Христианская империя
  • Глава 7. Христос — человек или Бог?
  • Глава 8. Святая София. Небо на земле
  • Глава 9. Богородица спасает империю
  • Глава 10. Полумесяц против Креста
  • Глава 11. Иконоборчество
  • Глава 12. Византийское возрождение
  • Глава 13. Миссия к славянам
  • Глава 14. Раскол Церкви. Мировая катастрофа
  • Глава 15. Крестовые походы
  • Глава 16. Удар в спину. Крестовый поход против христиан
  • Глава 17. Византия в изгнании
  • Глава 18. Обожение. Как человеку стать Богом
  • Глава 19. Падение города
  • Глава 20. Осколки империи
  • Глава 21. Последние ромеи
  • Глава 22. Третий Рим
Views 182
Rating 5.0 / 5
Added 12.07.2024
Author brat Andron
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5.0/5 (4)

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