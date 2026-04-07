Книга «Мифы о начале времен» выдающегося историка и антрополога Владимира Петрухина — это масштабное исследование того, как разные народы мира представляли себе акт первотворения. Автор, опираясь на десятилетия работы над энциклопедиями «Мифы народов мира» и «Славянские древности», предлагает читателю сравнительный анализ космогонических сюжетов. От библейских шести дней творения до скандинавского великана Имира, от античного Хаоса до экзотических легенд о людях, рожденных из кокосовых орехов, — книга раскрывает универсальные механизмы человеческой фантазии, пытавшейся объяснить возникновение Вселенной из ничего.
Особое внимание в издании уделяется славянским традициям и «Народной Библии», где канонические тексты переплетаются с живым фольклором. Петрухин исследует не только само сотворение, но и специфику мифологического времени, которое в раю или преисподней течет иначе, чем в мире живых. Книга наглядно демонстрирует связи между архаичными обрядами и великими литературными памятниками вроде «Божественной комедии» Данте. Это увлекательное путешествие к истокам культуры, дополненное богатым иллюстративным рядом, помогает понять, почему истории о Мировом древе, Космическом яйце и борьбе добра со злом остаются актуальными даже в эпоху научного прогресса.
Владимир Петрухин — Мифы о начале времен
Москва : Манн, Иванов и Фербер (МИФ), 2026. — 272 с. (Серия «Мифы от и до»)
ISBN 978-5-00214-950-6. С иллюстрациями и списком литературы.
Владимир Петрухин — Мифы о начале времен - Содержание
Демиург и Хаос: Как разумное начало борется с первобытной неопределенностью.
Мировая гора и Мировой змей: Пространственные символы устойчивости и угрозы, окружающие обитаемый мир.
Космическая борьба: Противостояние добра и зла как вечный двигатель истории и мифа.
Первозданная нагота: Мифы об Адаме и Еве и их параллели в других культурах, трактующие утрату бессмертия и обретение стыда.
Славянский пласт: Уникальные сюжеты о сотворении мира из пригоршни песка со дна океана или золы, превратившейся в звезды.
