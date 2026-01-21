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Петрушин - Психология карьеры

Петрушин - Психология карьеры
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Category ESXATOS BOOKS, Family, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy, Educational
Series Психологические технологии (35 books)

Эта книга будет полезна не только тем, кто находится в начале жизненного пути, но и тем, кто уже достиг определенных успехов в карьере. Ведете ли вы собственный бизнес или работаете на фирме, вы найдете в этой книге много полезных советов. Прочитав ее, вы сможете спланировать сценарий своей жизни, найти свой стиль, провести анализ собственных возможностей, понять механизмы движения силы успешной самореализации. Узнаете, как сделать карьеру в России, усвоите жизненные заповеди цивилизованного карьериста.

Петрушин В.И. - Психология карьеры

М.: Академический проект, 2020. — 208 с. — (Психологические технологии).

ISBN 978-5-8291-2818-0

Петрушин В.И. - Психология карьеры – Содержание

  • 1. Не поле перейти

  • 2. Карьера в российских условиях

  • 3. Витязь на перепутье

  • 4. Становление на рельсы — выбор профессии

  • 5. Начальник или подчиненный, лидер или менеджер, пилот или штурман?

  • 6. Правила пути или — Пути к успеху

  • 7. Время— деньги

  • 8. Мотивация

  • 9. Объезжая ямы и ухабы

  • 10. Проблемы прекрасного пола

  • 11. Откуда брать резервы и идеи?

  • 12. Дойти и не сгореть

Тесты

  • Краткий отборочный тест Вандерлика на выявление умственных способностей

  • Определение формулы темперамента

  • Тест «Уровень самооценки»

  • Тест «Познай себя»

  • Тест «Приятно ли с вами общаться»

  • Тест «Умение говорить или слушать?»

  • Тест «Ваша воля ии внимание»

  • Тест «Как у вас с нервами?»

  • Тест «Любите ли вы себя?»

  • Методика КОС

  • Тест «В деньгах ли счастье?»

Views 337
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Added 21.01.2026
Author brat lexmak
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Comments (1 comment)

Z
zalservik 6 months ago
Благодарю.

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