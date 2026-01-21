Петрушин - Психология карьеры

Эта книга будет полезна не только тем, кто находится в начале жизненного пути, но и тем, кто уже достиг определенных успехов в карьере. Ведете ли вы собственный бизнес или работаете на фирме, вы найдете в этой книге много полезных советов. Прочитав ее, вы сможете спланировать сценарий своей жизни, найти свой стиль, провести анализ собственных возможностей, понять механизмы движения силы успешной самореализации. Узнаете, как сделать карьеру в России, усвоите жизненные заповеди цивилизованного карьериста.

Петрушин В.И. - Психология карьеры

М.: Академический проект, 2020. — 208 с. — (Психологические технологии).

ISBN 978-5-8291-2818-0

Петрушин В.И. - Психология карьеры – Содержание

1. Не поле перейти

2. Карьера в российских условиях

3. Витязь на перепутье

4. Становление на рельсы — выбор профессии

5. Начальник или подчиненный, лидер или менеджер, пилот или штурман?

6. Правила пути или — Пути к успеху

7. Время— деньги

8. Мотивация

9. Объезжая ямы и ухабы

10. Проблемы прекрасного пола

11. Откуда брать резервы и идеи?

12. Дойти и не сгореть

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