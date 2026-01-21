Петрушин - Психология карьеры
Эта книга будет полезна не только тем, кто находится в начале жизненного пути, но и тем, кто уже достиг определенных успехов в карьере. Ведете ли вы собственный бизнес или работаете на фирме, вы найдете в этой книге много полезных советов. Прочитав ее, вы сможете спланировать сценарий своей жизни, найти свой стиль, провести анализ собственных возможностей, понять механизмы движения силы успешной самореализации. Узнаете, как сделать карьеру в России, усвоите жизненные заповеди цивилизованного карьериста.
Петрушин В.И. - Психология карьеры
М.: Академический проект, 2020. — 208 с. — (Психологические технологии).
ISBN 978-5-8291-2818-0
Петрушин В.И. - Психология карьеры – Содержание
1. Не поле перейти
2. Карьера в российских условиях
3. Витязь на перепутье
4. Становление на рельсы — выбор профессии
5. Начальник или подчиненный, лидер или менеджер, пилот или штурман?
6. Правила пути или — Пути к успеху
7. Время— деньги
8. Мотивация
9. Объезжая ямы и ухабы
10. Проблемы прекрасного пола
11. Откуда брать резервы и идеи?
12. Дойти и не сгореть
Тесты
Краткий отборочный тест Вандерлика на выявление умственных способностей
Определение формулы темперамента
Тест «Уровень самооценки»
Тест «Познай себя»
Тест «Приятно ли с вами общаться»
Тест «Умение говорить или слушать?»
Тест «Ваша воля ии внимание»
Тест «Как у вас с нервами?»
Тест «Любите ли вы себя?»
Методика КОС
Тест «В деньгах ли счастье?»
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