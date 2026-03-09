Книга В. И. Петрушина «Неврозы большого города» посвящена психологическим проблемам, возникающим у человека в условиях современной городской жизни. Автор рассматривает влияние постоянного стресса, высокого темпа жизни, информационной перегрузки и социальных напряжений на психическое состояние людей.

В книге анализируются причины возникновения неврозов, тревожных состояний, эмоционального выгорания и внутреннего напряжения. Петрушин объясняет, как городская среда может усиливать психологические конфликты и создавать условия для развития невротических реакций.

Автор также предлагает практические рекомендации по сохранению психологического равновесия, преодолению тревоги и стрессовых состояний. Книга будет полезна широкому кругу читателей, интересующихся психологией, самопомощью и вопросами психического здоровья в условиях современной жизни.

Петрушин В.И. - Неврозы большого города

М.: Академический проект, 2020. — 368 с. — (Популярная психология).

ISBN 978-5-8291-2819-7

Петрушин В.И. - Неврозы большого города – Содержание

От автора

1. Стрессы Большого Города и его проблемы

2. Терапия ощущениями и восприятием

3. Терапия вспоминанием и завыванием

4. Терапия воображением и представлением

5. Терапия размышлением

6. Терапия покоем и внушением

7. Терапия питанием и голоданием

8. Терапия движением

9. Терапия дыханием

10. Терапия мужеством и стойкостью

11. Терапия рыданием и плачем

12. Терапия радостью и смехом

13. Терапия лювовью и везразличием

14. Терапия музыкой, пением и танцами

15. Терапия творчеством и обретением смысла жизни

Заключение

Литература

Приложение