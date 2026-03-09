Петрушин В.И. - Неврозы большого города
Книга В. И. Петрушина «Неврозы большого города» посвящена психологическим проблемам, возникающим у человека в условиях современной городской жизни. Автор рассматривает влияние постоянного стресса, высокого темпа жизни, информационной перегрузки и социальных напряжений на психическое состояние людей.
В книге анализируются причины возникновения неврозов, тревожных состояний, эмоционального выгорания и внутреннего напряжения. Петрушин объясняет, как городская среда может усиливать психологические конфликты и создавать условия для развития невротических реакций.
Автор также предлагает практические рекомендации по сохранению психологического равновесия, преодолению тревоги и стрессовых состояний. Книга будет полезна широкому кругу читателей, интересующихся психологией, самопомощью и вопросами психического здоровья в условиях современной жизни.
М.: Академический проект, 2020. — 368 с. — (Популярная психология).
ISBN 978-5-8291-2819-7
Петрушин В.И. - Неврозы большого города – Содержание
От автора
1. Стрессы Большого Города и его проблемы
2. Терапия ощущениями и восприятием
3. Терапия вспоминанием и завыванием
4. Терапия воображением и представлением
5. Терапия размышлением
6. Терапия покоем и внушением
7. Терапия питанием и голоданием
8. Терапия движением
9. Терапия дыханием
10. Терапия мужеством и стойкостью
11. Терапия рыданием и плачем
12. Терапия радостью и смехом
13. Терапия лювовью и везразличием
14. Терапия музыкой, пением и танцами
15. Терапия творчеством и обретением смысла жизни
Заключение
Литература
Приложение
