Петтигри Эндрю - Изобретение новостей

«Изобретение новостей» — это захватывающий рассказ о том, как человечество преодолевало пространство и время ради обладания информацией. Эндрю Петтигри показывает, что современные проблемы медиа (жажда сенсаций, манипуляции, недостоверность) существовали еще в XVI веке.
Автор мастерски связывает историю технологий с историей культуры. Он объясняет, почему люди были готовы платить огромные деньги за свежие известия о далеких битвах или придворных скандалах. Это книга о том, как новости создали современный мир, объединив людей в единое информационное пространство. Она будет крайне интересна журналистам, историкам и всем, кто хочет понять, почему мы так зависимы от ленты новостей в своих смартфонах сегодня.
Эндрю Петтигри - Изобретение новостей - Как мир узнал о самом себе
(История и наука Рунета. Страдающее Средневековье)
Москва: Издательство АСТ, 2021. — 496 с. ; ил.
ISBN 978-5-17-127024-7
Эндрю Петтигри - Изобретение новостей - Как мир узнал о самом себе - Содержание
Изобретение новостей. Как мир узнал о самом себе
Вступление. Новости, которые стоило рассказывать
ЧАСТЬ 1. ЗАРОЖДЕНИЕ ПЕЧАТНОЙ ИНДУСТРИИ
Глава 1. Сила воображения
Глава 2. Колесо торговли
Глава 3. Первая газета
Глава 4. Государство и нация
Глава 5. Конфиденциальная корреспонденция
Глава 6. Рынок и таверна
Глава 7. Триумф и трагедия
ЧАСТЬ II. ВОСХОД МЕРКУРИЯ
Глава 8. Как ускорить доставку корреспонденции?
Глава 9. Первые газеты
Глава 10. Война и восстание
Глава 11. Буря в чашке кофе
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ПРОСВЕЩЕНИЕ?
Глава 12. В поисках истины
Глава 13. Век журналов
Глава 14. В деле
Глава 15. От нашего собственного корреспондента
Глава 16. Плач свободы
Глава 17. Как Сэмюэл Сьюэлл читал газету
Заключение
Примечания
Библиография
Благодарим за предоставленные иллюстрации
Благодарность
