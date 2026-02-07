Петтигри Эндрю - Изобретение новостей

«Изобретение новостей» — это захватывающий рассказ о том, как человечество преодолевало пространство и время ради обладания информацией. Эндрю Петтигри показывает, что современные проблемы медиа (жажда сенсаций, манипуляции, недостоверность) существовали еще в XVI веке.

Автор мастерски связывает историю технологий с историей культуры. Он объясняет, почему люди были готовы платить огромные деньги за свежие известия о далеких битвах или придворных скандалах. Это книга о том, как новости создали современный мир, объединив людей в единое информационное пространство. Она будет крайне интересна журналистам, историкам и всем, кто хочет понять, почему мы так зависимы от ленты новостей в своих смартфонах сегодня.

Эндрю Петтигри - Изобретение новостей - Как мир узнал о самом себе

(История и наука Рунета. Страдающее Средневековье)

Москва: Издательство АСТ, 2021. — 496 с. ; ил.

ISBN 978-5-17-127024-7

Эндрю Петтигри - Изобретение новостей - Как мир узнал о самом себе - Содержание

Изобретение новостей. Как мир узнал о самом себе

Вступление. Новости, которые стоило рассказывать

ЧАСТЬ 1. ЗАРОЖДЕНИЕ ПЕЧАТНОЙ ИНДУСТРИИ

Глава 1. Сила воображения

Глава 2. Колесо торговли

Глава 3. Первая газета

Глава 4. Государство и нация

Глава 5. Конфиденциальная корреспонденция

Глава 6. Рынок и таверна

Глава 7. Триумф и трагедия

ЧАСТЬ II. ВОСХОД МЕРКУРИЯ

Глава 8. Как ускорить доставку корреспонденции?

Глава 9. Первые газеты

Глава 10. Война и восстание

Глава 11. Буря в чашке кофе

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ПРОСВЕЩЕНИЕ?

Глава 12. В поисках истины

Глава 13. Век журналов

Глава 14. В деле

Глава 15. От нашего собственного корреспондента

Глава 16. Плач свободы

Глава 17. Как Сэмюэл Сьюэлл читал газету

Заключение

Примечания

Библиография

Благодарим за предоставленные иллюстрации

Благодарность