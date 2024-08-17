Данное пособие написано в соответствии с программами курсов «История средних веков» и «История средневековой европейской культуры» и затрагивает отдельные, наиболее важные проблемы и темы истории культуры Западной цивилизации. Оно составлено на основе тех лекций, которые читались в течение ряда лет студентам и преподавателям высших учебных заведений Новосибирска, и дает обзор вопросов, пользовавшихся наибольшим интересом со стороны слушателей.

При подготовке пособия был учтен опыт обсуждения специалистами в области истории, философии, филологии, литературоведения, теологии и других гуманитарных дисциплин указанных проблем, возникших в последние годы. Сложность тем и определенная новизна подхода к их решению обусловила использование значительного круга источников и широкого спектра общенаучных и специально-исторических методов.

Одной из особенностей курсов «История средних веков» и «История средневековой европейской культуры» является рассмотрение отдельных проблем западноевропейской культуры в корреляции с соответствующими аспектами западноевропейской и мировой истории. Это становится особенно важным в настоящее время в связи с широко распространившимся методом «мир-системного анализа», предусматривающим построение единой и максимально непротиворечивой картины развития сообщества евразийских цивилизаций. Сказанное повлияло на выбор тем для настоящего пособия.

Геннадий Пиков - «Возрождение» как особенность развития европейской культуры

- Москва : Издательство Юрайт, 2024. - 425 с.

ISBN: 978-5-534-13423-0

Геннадий Пиков - «Возрождение» как особенность развития европейской культуры - Содержание

Предисловие

Глава 1. «Возрождение» как особенность развития европейской культуры

Глава 2. Renovatio Hristi и представление об истории в Новом Завете

Глава 3. О специфике взаимодействия христианства и европейской античной культуры

Глава 4. «Остготское возрождение» и формирование идеи «нового Рима»

Глава 5. Реновационная педагогика Каролингского Возрождения и педагогические идеи Алкуина

Глава 6. Творчество Франсуа Вийона в контексте истории французского Ренессанса

Глава 7. Реформация в контексте истории европейской цивилизации

Глава 8. О соотношении «Возрождения», «Реформации» и «Просвещения» в истории Европы

Глава 9. Легенда об Атлантиде в контексте возрожденческой культуры Европы

Глава 10. Маргиналы в Европе XVI-XVII вв. как одно из следствий реновационного процесса

Вместо заключения

О перспективности теории академика Н. И. Конрада в контексте изучения феномена Ренессанса