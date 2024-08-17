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Пиков - «Возрождение» как особенность развития европейской культуры

Геннадий Пиков - «Возрождение» как особенность развития европейской культуры
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, UNIVERSITY TEXTBOOK, History
Данное пособие написано в соответствии с программами курсов «История средних веков» и «История средневековой европейской культуры» и затрагивает отдельные, наиболее важные проблемы и темы истории культуры Западной цивилизации. Оно составлено на основе тех лекций, которые читались в течение ряда лет студентам и преподавателям высших учебных заведений Новосибирска, и дает обзор вопросов, пользовавшихся наибольшим интересом со стороны слушателей.
При подготовке пособия был учтен опыт обсуждения специалистами в области истории, философии, филологии, литературоведения, теологии и других гуманитарных дисциплин указанных проблем, возникших в последние годы. Сложность тем и определенная новизна подхода к их решению обусловила использование значительного круга источников и широкого спектра общенаучных и специально-исторических методов.
Одной из особенностей курсов «История средних веков» и «История средневековой европейской культуры» является рассмотрение отдельных проблем западноевропейской культуры в корреляции с соответствующими аспектами западноевропейской и мировой истории. Это становится особенно важным в настоящее время в связи с широко распространившимся методом «мир-системного анализа», предусматривающим построение единой и максимально непротиворечивой картины развития сообщества евразийских цивилизаций. Сказанное повлияло на выбор тем для настоящего пособия.

Геннадий Пиков - «Возрождение» как особенность развития европейской культуры

- Москва : Издательство Юрайт, 2024. - 425 с.
ISBN: 978-5-534-13423-0

Геннадий Пиков - «Возрождение» как особенность развития европейской культуры - Содержание

Предисловие
  • Глава 1. «Возрождение» как особенность развития европейской культуры
  • Глава 2. Renovatio Hristi и представление об истории в Новом Завете
  • Глава 3. О специфике взаимодействия христианства и европейской античной культуры
  • Глава 4. «Остготское возрождение» и формирование идеи «нового Рима»
  • Глава 5. Реновационная педагогика Каролингского Возрождения и педагогические идеи Алкуина
  • Глава 6. Творчество Франсуа Вийона в контексте истории французского Ренессанса
  • Глава 7. Реформация в контексте истории европейской цивилизации
  • Глава 8. О соотношении «Возрождения», «Реформации» и «Просвещения» в истории Европы
  • Глава 9. Легенда об Атлантиде в контексте возрожденческой культуры Европы
  • Глава 10. Маргиналы в Европе XVI-XVII вв. как одно из следствий реновационного процесса
Вместо заключения
О перспективности теории академика Н. И. Конрада в контексте изучения феномена Ренессанса
Views 239
Rating 5.0 / 5
Added 17.08.2024
Author brat Vasil
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5.0/5 (2)

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