Пинк - Божье всевластие

В этой книге мы попытаемся переосмыслить в свете Божьего Слова некоторые из важнейших вопросов, на которые пытается ответить человеческий разум. Мыслители минувших эпох уже занимались этими серьезнейшими проблемами, и мы воспользуемся их трудами. Не пытаясь быть оригинальным, автор все же стремился рассмотреть этот предмет с совершенно независимой точки зрения. Мы усердно изучали труды Августина (430) и Фомы Аквинского (1274), Жана Кальвина (1564) и Филиппа Меланхтона (1555), Джонатана Эдвардса (1758) и Ральфа Эрскина (1752), Эндрю Фуллера (1815) и Роберта Халдейна (1842). Грустно, что эти прославленные имена почти неизвестны нынешнему поколению. Хотя мы, конечно, соглашаемся не со всеми их выводами, их влияние на наш труд мы с готовностью признаем. Мы намеренно воздержались от объемного цитирования этих богословов, потому что желаем, чтобы вера наших читателей основывалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Поэтому мы обильно цитировали Писание и пытались подтвердить ссылками на него каждое из своих утверждений.

Было бы наивно ожидать, что эту книгу ждет всеобщее одобрение. Современное богословие - если можно назвать это богословием - все больше стремится к обожествлению человека, а не прославлению Бога, и закваска современного рационализма быстро пропитала всю христианскую цивилизацию. Злокачественные последствия дарвинизма - намного сильнее, чем считает большинство из нас. Стоит опасаться, что многие из наших религиозных лидеров, которые по-прежнему считаются ортодоксальными, оказались бы далеки от ортодоксии, если бы их взвесили на весах святилища. Даже те, чья интеллектуальная приверженность другим истинам очевидна, редко придерживаются правильных доктринальных взглядов. Сегодня мало, очень мало тех, кто действительно верит в полную греховность и потерянность человека. Говорящие о «свободной воле человека» и утверждающие, что человек изначально обладает силой, позволяющей принять или отвергнуть Спасителя, показывают лишь свое непонимание подлинного состояния, в котором находятся падшие дети Адама. А если и есть те немногие, кто верит в совершенно безнадежное состояние грешника, тех, кто верит в абсолютное всевластие Бога, еще меньше.

Помимо широко распространившихся последствий разных учений, противоречащих Писанию, нам приходится иметь дело и с удручающей поверхностностью нынешнего поколения. Если объявить, что та или иная книга представляет собой доктринальный труд, этого будет вполне достаточно, чтобы настроить против нее великое множество прихожан церкви и даже большинство проповедников. Люди сегодня требуют чего-нибудь легкого и пикантного, и мало у кого есть терпение, не говоря уже о желании, тщательно изучать доктрины, требующие отклика сердца и немалых умственных усилий. Но мы помним, что и тем, кто действительно желает изучать глубины Божьих истин, в нашу напряженную эпоху становится все труднее находить время для такого изучения. Но «было бы желание, а возможность найдется»; этот принцип действенен и сегодня, поэтому, несмотря на удручающие обстоятельства, которые уже упоминались, мы верим, что и сейчас сохранился верный остаток, который с радостью уделит должное внимание этому скромному труду и найдет в нем «пищу их в свое время» (Пс.144:15).

Артур Пинк - Всевластие Бога

Самара: Благая Весть, 2022. - 336 с.

Артур Пинк - Всевластие Бога - Содержание

