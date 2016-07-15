Христианство не оправдавшее надежд - Рави Захариас

Вопрос, поднимаемый в этой книге – «Действительно ли христианство не оправдывает надежд?», – затрагивает гораздо более серьезную проблему, чем может показаться на первый взгляд. Речь идет не просто о том, что христианство для кого-то оказалось не таким, как он себе представлял (это, скорее, вопрос субъективных потребностей). В действительности, проблема заключается в интеллектуальной последовательности и обоснованности, и она гораздо глубже.

Бывший протестант Роберт Прайс, раскритиковав бестселлер Рика Уоррена «Целеустремленная жизнь», написал собственную книгу под названием «Осмысленная жизнь». Прайс воткнул в евангельскую веру меч и с удовольствием провернул его. Используя высокую риторику и щеголяя образованностью, он заявляет, что протестанты или интеллектуально одурачены, или полные лицемеры. Каждая глава книги Прайса пестрит насмешками над тем, во что он, как утверждает, когда-то верил, и источает злость от того, что был «втянут» в это дело. Беру на себя смелость предположить, что огромное множество людей согласятся с ним. Особенно наше молодое поколение, которое зачастую пытается выжить посреди ужасных штормов на пути своей веры, не имея под рукой ни компаса, ни карты.



Когда Ной строил ковчег, Бог дал ему подробные, исчерпывающие инструкции: каким тот должен быть по высоте – чтобы не больше, в длину – чтобы не меньше; какие на нем будут виды животных и в каком количестве… Все было расписано до мелочей. Однако, когда Ной в точности исполнил Божьи инструкции, и дверь ковчега, наконец, закрылась, наверное, было очень страшно осознавать, что на этом судне нет ни паруса, ни руля. Кто будет управлять им?



Является ли христианство бессмысленной игрой, в которой мы бросаемся в самый эпицентр жизненных бурь, оснащенные ложными заверениями? Или же нам даны настолько подробные инструкции, что мы заранее знаем, как будут выглядеть штормы веры, кто этим всем управляет, и как нам поступать, когда наконец достигнем суши? Не случится ли так, что, в конце концов, пытаясь найти ответ на разочарование в христианстве, мы к своему удивлению обнаружим, что наши надежды не оправдала церковь, а не Христос?

Рави Захариас - Христианство, не оправдавшее надежд

Переведено по изданию:

Ravi Zacharias

Has Christianity Failed You?

Zondervan, Grand Rapids, MI, USA



Перевод с английского: Юрий Шпак

Редактирование и подготовка к печати: Алексей Ефетов

Издано: Киев, СПД Ефетов А.В. (Изд. группа «Нард»), 2012



ISBN 978-966-8795-14-5 (русс.)

ISBN 978-0-310-26955-7 (англ.)

Рави Захариас - Христианство не оправдавшее надежд - Содержание

ГЛАВА 1. КТО ТАКОЙ ИИСУС?

ГЛАВА 2. ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ?

ГЛАВА 3. ТОЧКИ НАПРЯЖЕННОСТИ

ГЛАВА 4. ЛИЦОМ К ЛИЦУ С ПРОТИВОРЕЧИЕМ

ГЛАВА 5. ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ ИЛИ ОСМЫСЛЕННОСТЬ?

ГЛАВА 6. ДАЕТ ЛИ ЧТО-НИБУДЬ МОЛИТВА?

ГЛАВА 7. КАКОЕ ВСЕ ЭТО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ?

Рави Захариас - Христианство не оправдавшее надежд - Кто такой Иисус?



Трое малышей спорили о том, чей отец быстрее возвращается домой с работы. Первый мальчик хвастался, что его папа — бывший олимпийский рекордсмен в беге на средние дистанции. Каждый вечер он выходит с работы в 16:00, и, хотя до его дома — пять километров, он берет свой портфель под мышку и пробегает это расстояние за пятнадцать минут. Второй мальчик уступать не собирался. Он утверждал, что его отец — профессиональный автогонщик, и стоит ему опустить ногу на педаль, как уже ничто не в силах его остановить. Он тоже работает в пяти километрах от дома и заканчивает работу в 16:00, но возвращается в 16:05. Третий мальчик, слушая эти хвастливые россказни, только посмеивался. Он заранее знал, что победил обоих конкурентов. Как оказалось, до работы его отца также пять километров, и заканчивается она тоже в 16:00, однако в 15:30 он уже, как правило, дома. Просто его папа трудится в государственной конторе...



Да простят меня все госслужащие — этой историей я хотел лишь показать, что людям свойственно претендовать на исключительность или превосходство над всеми остальными, будь то в культуре, городской архитектуре или искусности лидеров. Наши небоскребы выше ваших; мои традиции лучше твоих; моя культура более давняя; мой папа сильнее, умнее или быстрее… И такому соперничеству нет предела.



Тем, кто считает, что христианство не оправдало их надежд, мне хочется задать вопрос: «Задумывались ли вы над тем, что подобное соперничество существует и в сфере религии?» Кто-то утверждает, что их культурные ценности лучше, а их вера превосходит веру всех остальных. Неужели все религии изначально лживы? Или, может, все религии изначально истинны? Или, возможно, любая религия — это всего лишь свод этноцентрических предубеждений под маской духовной риторики?



Будучи много лет христианином, я должен неохотно и с печалью признать, что иногда так и есть. Некоторые религии действительно притязают на исключительность якобы ввиду своего врожденного превосходства. Например, ислам считает язык Корана наивысшим языковым достижением, поэтому чтение этой книги в любом переводе с арабского лишает читателя возможности пережить чудо. Пророком ислама может быть исключительно араб, и все же ему приписывается превосходство над всем остальным миром откровений. Но, согласитесь, религия, сведенная к «бахвальству правами», превращается в очень опасную игру. Люди, повинуясь верованиям, стремятся к осуществлению своих надежд относительно вечности. Они не жалеют при этом ни кровно заработанных денег, ни еще более драгоценного времени – да только ли этого? Уверенность в наивысшей значимости чего-либо требует пропорциональной жертвы. Вместе с тем, пристальное исследование некоторых религий показывает, что многие из их притязаний — это не более чем «бахвальство сына отцом», вызывающее сомнения в отношении самого отца.