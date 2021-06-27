«Крест и нож» повествует захватывающую историю худощавого молодого проповедника, который был вполне доволен своим успешным служением в западной Пенсильвании. Но Всевышний отправил его туда, куда он никогда не пошел бы по собственной воле, чтобы помочь семерым членам банды, отбывавшим наказание за все, что он так ненавидел. Давид так никогда и не получил допуска в тюрьму, где содержались эти ребята. Все они были признаны виновными и приговорены к длительным срокам заключения. Лишь много лет спустя Давид встретился с одним из них в тюрьме строгого режима в Нью-Йорке.

Но в его сердце уже зародилось страстное желание помочь таким же «трудным» подросткам до того, как они разрушат собственные жизни. Сегодня Давид трудится, так же как и я, чтобы освободить юношей и девушек от ненависти, злобы и зависимости. Я работаю в тюрьмах, а он пытается обращаться к этим подросткам в их привычном окружении, на улицах. Откуда приходит свобода? Только от силы Божьей. Как же такие обычные люди, как ты, я, Давид, могут получить эту силу? Через молитву. Молитва — основа основ моей организации, «Тюремного братства», а также организации, основанной Давидом «Тин Челлендж».

Он находится на коленях буквально с того момента, когда началась описанная в этой книге удивительная история. Почему «Крест и нож» является классикой? Не только потому, что эта книга продана тиражом более 15 миллионов копий, не только потому, что по ней снят фильм и сделано бесчисленное множество постановок, но потому, что она рассказывает о том, что происходит, когда обычный человек открывает себя для чудесной, преображающей силы Божьей.

Призван ли ты для работы в тюрьмах или для другого труда, а может сейчас темница в твоем сердце или в жизни любимого тобой человека, возможно ты болеешь тяжелой болезнью или зависим от чего-то, эта книга Давида Вилкерсона коснётся твоего сердца так, как немногие книги могут.

Давид Вилкерсон - Крест и нож

Юбилейное издание, посвященное 50-летию Teen Challenge

Пер. с англ. — СПб.: МРО ХВЕП «Христианская Миссия», 2012.

Издание на русском языке. Издательство «Библейский взгляд», 2012

Давид Вилкерсон - Крест и нож - Об авторе

Основатель служения благовестия для подростков «Тин Челлендж», пастор всемирно известной церкви «Таймс Сквер», насчитывающей сегодня более восьми тысяч членов, современный пророк Давид Вилкерсон прожил длинную и чудесную жизнь, наполненную личными переживаниями откровений Живого Бога. Он стал автором 30 книг, три из которых переведены на русский язык. Многие пророчества Давида Вилкерсона, записанные в книге «Видение» в 1974 году, уже сбылись. Давид Вилкерсон погиб в автокатастрофе 27 апреля 2011 года в возрасте 79 лет, вскоре после очередного сбывшегося пророчества о землетрясении в Японии, которое произошло 11 марта 2011 года. Накануне смерти Давид сделал запись в своем блоге: «Когда все прекратит существовать, Его любовь останется. Крепко держитесь за свою веру. Твердо стойте на Его Слове. В этом мире нет другой надежды». Сегодня для верующих эти слова звучат как напутствие, а для тех, кто стоит перед выбором, указывают на путь надежды.