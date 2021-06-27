Вилкерсон - Крест и нож
«Крест и нож» повествует захватывающую историю худощавого молодого проповедника, который был вполне доволен своим успешным служением в западной Пенсильвании. Но Всевышний отправил его туда, куда он никогда не пошел бы по собственной воле, чтобы помочь семерым членам банды, отбывавшим наказание за все, что он так ненавидел. Давид так никогда и не получил допуска в тюрьму, где содержались эти ребята. Все они были признаны виновными и приговорены к длительным срокам заключения. Лишь много лет спустя Давид встретился с одним из них в тюрьме строгого режима в Нью-Йорке.
Но в его сердце уже зародилось страстное желание помочь таким же «трудным» подросткам до того, как они разрушат собственные жизни. Сегодня Давид трудится, так же как и я, чтобы освободить юношей и девушек от ненависти, злобы и зависимости. Я работаю в тюрьмах, а он пытается обращаться к этим подросткам в их привычном окружении, на улицах. Откуда приходит свобода? Только от силы Божьей. Как же такие обычные люди, как ты, я, Давид, могут получить эту силу? Через молитву. Молитва — основа основ моей организации, «Тюремного братства», а также организации, основанной Давидом «Тин Челлендж».
Он находится на коленях буквально с того момента, когда началась описанная в этой книге удивительная история. Почему «Крест и нож» является классикой? Не только потому, что эта книга продана тиражом более 15 миллионов копий, не только потому, что по ней снят фильм и сделано бесчисленное множество постановок, но потому, что она рассказывает о том, что происходит, когда обычный человек открывает себя для чудесной, преображающей силы Божьей.
Призван ли ты для работы в тюрьмах или для другого труда, а может сейчас темница в твоем сердце или в жизни любимого тобой человека, возможно ты болеешь тяжелой болезнью или зависим от чего-то, эта книга Давида Вилкерсона коснётся твоего сердца так, как немногие книги могут.
Давид Вилкерсон - Крест и нож
Юбилейное издание, посвященное 50-летию Teen Challenge
Пер. с англ. — СПб.: МРО ХВЕП «Христианская Миссия», 2012.
Издание на русском языке. Издательство «Библейский взгляд», 2012
Давид Вилкерсон - Крест и нож - Об авторе
Основатель служения благовестия для подростков «Тин Челлендж», пастор всемирно известной церкви «Таймс Сквер», насчитывающей сегодня более восьми тысяч членов, современный пророк Давид Вилкерсон прожил длинную и чудесную жизнь, наполненную личными переживаниями откровений Живого Бога.
Он стал автором 30 книг, три из которых переведены на русский язык.
Многие пророчества Давида Вилкерсона, записанные в книге «Видение» в 1974 году, уже сбылись.
Давид Вилкерсон погиб в автокатастрофе 27 апреля 2011 года в возрасте 79 лет, вскоре после очередного сбывшегося пророчества о землетрясении в Японии, которое произошло 11 марта 2011 года.
Накануне смерти Давид сделал запись в своем блоге: «Когда все прекратит существовать, Его любовь останется. Крепко держитесь за свою веру. Твердо стойте на Его Слове. В этом мире нет другой надежды».
Сегодня для верующих эти слова звучат как напутствие, а для тех, кто стоит перед выбором, указывают на путь надежды.
Давид Вилкерсон - Крест и нож - Как обстоят дела с бандами сегодня?
Осенью 2006-го года я имел честь выступать на открытии нашей программы, основанной на живой вере, — «Тин Челлендж» в Новой Зеландии. Это была сотая страна, где появились такие подростковые центры. На этом мероприятии я поделился тремя постулатами, на которых базируются больше 460 центров «Тин Челлендж» по всему миру:
Здесь живет надежда.
Здесь находят свободу.
Отсюда выходят преображенными.
На протяжении пятидесяти лет с того времени, как мой брат основал «Тин Челлендж», члены подростковых банд, малолетние и взрослые наркоманы, алкоголики и проститутки, а также другие люди из групп риска человеческого общества находят, что три эти утверждения — реальность.
Мы выводим членов банд — начиная с Бруклина в Нью-Йорке до Бомбея в Индии — с жестоких улиц, где дети обязаны присоединяться к преступным группировкам, так как это единственный способ выжить. Банды «Бладз» и «Крипс» стоят, конечно, на первом месте, но множество других неизвестных шаек также представляют серьезную опасность для городской общественности и даже для деревенских жителей. Лос-Анджелес тратит 82 миллиона долларов ежегодно на программы по борьбе с преступностью в бандах, пытаясь достучаться до 465 группировок, которые насчитывают около 40 000 членов.
В «Тин Челлендж» в Лос-Анджелесе и Санта-Ане (возле округа Ориндж) есть штатные сотрудники, работающие с членами банд каждую неделю. Через такие программы, как уличные свидетельства, евангелизационные собрания под открытым небом, лагеря отдыха, служение арестованным бандитам в тюрьмах, а также индивидуальные и групповые мероприятия членам преступных группировок предлагается надежда. Эта надежда — простые слова, что Бог их любит и что Иисус умер за них, чтобы они не погибли в перестрелке или от передозировки наркотиков.
Некоторые из тех, кто принял Христа, начинают носить футболки центра «Тин Челлендж» с надписью: «Божья банда». Все это часть процесса ученичества для молодых парней и девушек. Таким образом мы пытаемся подбадривать и взращивать их, чтобы они становились сильными лидерами.
Проблема преступных группировок в Бруклине и Нью-Йорке не стоит сейчас так остро, как четыре-пять десятков лет назад, так как многих подростков наркомания вытеснила из жизни в бандах. Но все еще остаются районы, где деятельность шаек процветает.
Пока я писал эти строки, нам позвонил семнадцатилетний парень из банды в Нью-Джерси и просил включить его в программу. Он отчаянно нуждается в месте, где можно спрятаться, так как сейчас он в бегах, — за ним охотится его же банда. Причины парень не объяснил. Его сестру убила конкурирующая шайка. На вопрос «Где твои родители?» мальчик ответил, что у него нет родителей.
Он так и не пришел на интервью для включения в программу.
Сегодня деятельность банд преисполнена жестокости. Летом 2007 года три вооруженных бандита из уличной группировки «Бладз» около полуночи вломились в квартиру на Стерлинг-Плэйс в Бруклине. Двое были с револьверами, а третий размахивал дробовиком. Ворвавшись, они начали жестокое трехчасовое бешенство. Сначала они револьверами избили четырнадцатилетнего мальчика, его сорокаоднолетнего отца и другого парня двадцати двух лет. Всех троих связали. Требуя денег, взломщики изнасиловали семнадцатилетнюю девушку и ее сорокатрехлетнюю мать (она также была матерью двадцатидвухлетнего парня, который, как подозревают, принадлежал к банде «Бладз»).
От таких историй, как эта, разрывается сердце. «Тин Челлендж» стремится работать с членами банд — настоящими и бывшими, которые пристрастились к наркотикам зачастую для того, чтобы уйти от реальности жизни в преступной группировке.
Банды активны по всему миру в Эль-Сальвадоре, Гондурасе и Кейптауне в Южной Африке. Уличные банды — это способ жизни практически каждого бедного района. Они есть в большинстве мест. Центр «Тин Челлендж» в Гондурасе предлагает свободу от жизни в шайке и от наркотиков более чем сотне молодых людей в день.
«Мы потеряли четырех парней, — рассказывает один из лидеров, — двух выпускников и двух ребят, не успевших доучиться. Мальчиков убили их же собратья. Каждую неделю мы должны менять маршрут автобуса, которым возим подростков на воскресное собрание в церковь, потому что банды выслеживают автобус и стреляют в него, чтобы припугнуть тех, кому хватило смелости покинуть шайку».
Воскресным утром в Сан-Сальвадоре, столице Эль-Сальвадора, выпускники «Тин Челлендж» вышли из церкви. В двоих стреляли: одного застрелили, второй выжил. Тот, кого убили, только что был назначен практикантом в программе после одного года стационарного обучения. За 45 минут до своей смерти он впервые свидетельствовал перед тысячей верующих.
Больше всего программа «Тин Челлендж» помогает наркоманам и алкоголикам. Среди взрослых женская проституция часто является способом добыть наркотики. Предпочтения в наркотиках отличаются в зависимости от того, город это или сельская местность, а также от страны. Крэк (кристаллическая форма кокаина, получаемая синтетическим путем, сильнодействующий наркотик. — Прим. пер.) и героин порабощают зависимых в больших городах США и Европы. Мегаамфетамин (производное амфетамина, применяемое в форме гидрохлорида как наркотик, еще более стимулирующее, чем амфетамин. — Прим. пер.) используется в огромных количествах всеми слоями молодежи в Америке, особенно в сельских местностях, таких как Монтана и Миссури. Наши центры в Соединенных Штатах наблюдают, что большинство наркоманов используют разные вещества. Также сейчас растет употребление медикаментов с наркотическим действием. Подростковые центры в России, Украине, Восточной Европе и таких, уже независимых государствах, как Казахстан и Узбекистан, больше всего сталкиваются с проблемой алкоголизма.
«Тин Челлендж» в Казахстане является одним из самых больших центров в мире и насчитывает шестьсот человек, проходящих реабилитацию. В двенадцати разных местах студенты освобождаются от алкогольной и наркотической зависимости. Удивительно то, что большинство из них — мусульмане.
В Пакистане, где 98 процентов населения — мусульмане, зафиксировано пять миллионов наркозависимых. А это очень высокий процент — 5,6 процента от всего населения. Маковые фермы в близлежащем Афганистане производят легкодоступный и недорогой опиум, что способствует торговле героином на севере Пакистана и всей стране. «Тин Челлендж» имеет в Пакистане центр для мужчин и для женщин, официально одобренный правительством. Это само по себе уже чудо. В этой стране обращение других в свою веру является противозаконным. Но делиться Словом Божьим через обучение, песни или свидетельство считается приемлемым. И когда сами студенты спрашивают о спасении через Иисуса Христа, разрешается отвечать на их вопросы.
Центр неоднократно посещала пакистанская служба безопасности. Когда студентов спрашивают, пытаются ли учителя в центре обратить их в свою веру, большинство из них отвечают: «Все, что с нами делают, — это просто любят!»
Однажды мулла (мусульманский религиозный лидер) сказал матери бывшего наркомана, студента нашей программы, что если ее сын окончит обучение, он может перестать употреблять наркотики, но станет христианином и не сможет после смерти попасть в рай. На что она ответила: «Пусть лучше у меня будет живой христианин, чем мертвый наркоман. Пусть Аллах разберется с остальным».
Несмотря на войну с наркотиками, которая ведется уже десятилетиями, химические вещества выигрывают слишком часто. Родители теряют своих детей из-за передозировок, ВИЧ/СПИД и других болезней. В Соединенных Штатах, где самое большое в западном мире количество заключенных на душу населения, от шестидесяти до семидесяти процентов лишенных свободы сели в тюрьму за преступления, связанные с наркотиками.
Однако молодые люди переступают порог центра «Тин Челлендж» потому, что мы предлагаем им возможность встретиться с Самой Высшей Силой среди всех сил — с Иисусом Христом. Для окончивших программу есть высокая вероятность получить свободу от зависимости и своего деструктивного образа жизни. Результаты анализа документов и последующие наблюдения за выпускниками «Тин Челлендж» показали, что «преображенные жизни» — одно из трех оснований, на которых держатся наши центры, — означают: пройди программу и останься свободным на всю жизнь.
Рикардо — один из успешных освободившихся наркоманов. В тринадцатилетнем возрасте он присоединился к шайке «Изумительные ребята» в Кейптауне, что в Южной Африке. Когда ему было шестнадцать, он стал членом банды «Двадцать восьмые» — самой большой в Кейптауне. «Для того чтобы стать одним из них, — сказал Рикардо, — я должен был или пролить кровь, убив кого-то из вражеской группировки, или же позволить мужчине нашей банды использовать меня для секса».
Парень подрабатывал продажей наркотиков, а в результате пристрастился и сам. «Тогда я сделал это своей главной работой, — рассказывает Рикардо, — а через год меня арестовали. Вскоре после моего выхода из тюрьмы в меня стреляли и попали в грудь из „магнума“. Я думал, что не выживу. Но моя жизнь не окончилась. Бог использовал пулю, которой дьявол пытался уничтожить меня, для того, чтобы начать изменения в моей жизни».
«Иисус изменил мое сердце и разум, — сказал мне Рикардо, — но „Тин Челлендж“ помог сохранить мою жизнь».
Сейчас Рикардо — штатный сотрудник центра. Он проводит профилактическую работу против наркомании в школах, среди прочего рассказывая свою историю о крутых жизненных переменах тысячам школьников.
Будучи свидетелем и участником служения «Тин Челлендж» на протяжении пятидесяти лет, я могу сказать: крест все еще сильнее ножа, иглы или чего-либо, что молодые люди используют, чтобы погубить себя. От Бруклина до Бомбея жизни подростков продолжают меняться силою Божьей через евангелизационные мероприятия «Тин Челлендж». По всему миру ко мне подходят выпускники центров и говорят: «Пожалуйста, поблагодарите своего брата Давида за то, что он был послушным Духу Святому и поехал в Нью-Йорк, чтобы помогать таким, как я». Это служение успешно, потому что мы сажаем семена надежды, которая есть в Господе Иисусе Христе, говоря, что возможно стать совершенно новым человеком с абсолютно новой жизнью и будущим.
Дон Вилкерсон, основатель международного служения «Тин Челлендж»
И вот еще - И СНОВА КРЕСТ ПОБЕЖДАЕТ НОЖ - https://yadi.sk/i/_wOyqLQpd9Wtb
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