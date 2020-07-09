Национальные евангельские авторы

От автора. Книга состоит из отдельных иногда не связанных между собой тем и мыслей, расположенных без всякой системы или последовательности. Что-то можно рассматривать как эссе или мини-проповедь, другое как афоризм или сентенцию. Книгу можно читать с любой главы и даже в обратном порядке» — такими словами предварялась моя книга «Верить, чтобы знать».

В полной мере эти слова относятся и к данной работе, носящей самостоятельный характер, но связанной с «Верить, чтобы знать» композиционно и общим смыслом (у этих двух книг можно безболезненно менять местами названия). Она имеет ту же внутреннюю логику, также охватывает большой круг проблем и вопросов и рассчитана на вдумчивого читателя.

«Сердце разумного ищет знание» (Прит.15:14) — эти слова царя Соломона были моим девизом как по жизни, так и пр писании этой книги, но к ним для полноты примыкает открої Духа Святого, озвученное Апостолом Павлом «Знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать; но кто любит Бога, тому дано знание от Него» (1Кор.8:1-3).

Из всего того, что можно узнать и познать в жизни, чтобы действительно жить, самым важным является вера в Бога и Спасителя (равнозначная знанию Бога), именно Он является Ultima thule (конечной целью) в череде всех целей и устремлений человека. Эта мысль проходит красной нитью через всю книгу, оправдывая таким образом её название.

Виктор Манжул - Верить, чтобы жить

Киев, ООО «Книгоноша», 2013. — 287 с. — (Серия: «Национальные евангельские авторы»)

ISBN 978-966-2615-42-5

ISBN 978-966-2615-38-8 (серия)

Виктор Манжул - Верить, чтобы жить - Содержание

Предисловие автора

Первая часть Верить, чтобы жить

Вторая часть Около поэтов, писателей и их творчества

Библиография

Виктор Манжул - Верить, чтобы жить - Предисловие автора

Для одних людей Иисус Христос неординарная личность в истории, для других (например, хиппи) — «Super star» и гуру. Еще кто-то воспринимает Его как большую и светлую идею, как некий нравственный ориентир. Маяк Аксиому. Что-то незыблемое, которое, подобно песне, «жить и строить помогает». Но не Бог и Спаситель, не Личность, с Которой можно иметь близкие отношения здесь и сейчас.

Действительно, Христос как Сын Человеческий, и неординарная личность, и Суперзвезда, и Учитель, и Идея, и Маяк, и многое, многое другое. Но Он же и Сын Божий. Бог богов, Царь царей. Абсолют. Великий Художник и Архитектор. Воплотившаяся Идея всех идей, Смысл всех смыслов, Реальность всех реальностей. Сказка, ставшая былью, Слово, обретшее плоть. И Любящий Отец. Поэтому Он не просто «жить помогает», а является самой жизнью христианина, имеющего близкие отношения с Ним.

Он пришел на землю, когда «настала полнота времени» («при кесаре Августе»). Не раньше, чтобы лично вывести евреев из египетского рабства, и не сейчас, чтобы, используя телевидение и Интернет, проповедовать и творить чудеса в прямом эфире, на глазах миллионов зрителей. «Полнота» Божьего времени... Он приходил решить не локальные проблемы (Израиль) и не привлечь внимание «блаженствами» и притчами, а решить глобальную проблему грехов всех людей. Людей, живших на заре человечества, в глубокой древности, при «полноте времени», живущих сейчас и спешащих нам на смену...

Христос — лоза, а мы ветви на ней. Он — краеугольный камень, а мы песчинки на нем. Он — манна небесная, хлеб жизни, живая вода, Он, если хотите, ВСЁ, а мы — ничего. Ничего не стоим без Него. И не весим. Что мы можем положить на чашу весов? Грешки, делишки, подлость, лицемерие, гниль и зловоние... Или «положительный образ», статус миротворца, добропорядочность и другие «заслуги» или маски. И только в Нем мы действительно становимся другими. И что-то стуим и весим. Но не ранее, чем придем к Нему с повинной.

Я сторонник всяческих гражданских свобод и отстаиваю множество людских прав, но сам отказываюсь от одной свободы: свободы от Христа! Не хочу её иметь, ибо при этой «свободе» я становлюсь рабом раба...

«Будем же смотреть на смерть не как язычники, а как христиане, т.е. с надеждой, которая, по учению an. Павла, составляет преимущество христиан» (Из письма Паскаля Фло-рану и Жильберте Перъе).

«Ибо для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение» (Флп1:21).

Христианскому богословию пришлось сильно потрудиться, хотя не всех удовлетворяют результаты этого труда, чтобы примирить в вопросе теодицеи существование благого Бога и зла (можно вспомнить усилия, предпринятые по этой части Лейбницем). Или примирению свободы воли и необходимости. Но гораздо меньше трудов было осуществлено, и менее удовлетворительных, чтобы примирить Бога Ветхого и Нового Заветов. Как рационально, доходчиво и убедительно объяснить, что Бог, потопивший в водах потопа весь древний мир (кроме восьми душ), испепеливший города Содом и Гоморру, строго приказавший Израильскому народу уничтожать все народы по пути в землю обетованную, и Иисус Христос, сказавший «любите врагов ваших» и умерший за всех людей, любя их, — один и тот же СУЩИЙ (ИЕГОВА)?

Эта проблема слабое звено во внешней ограде христианства. Противникам христианства кажется, что это ахиллесова пята их врага и сюда направлено большинство изощренных стрел противников. Это яд, против которого трудно найти рациональное противоядие. По крайней мере, очень мало книг прошлого и настоящего с ясным изложением этого вопроса, способного отразить все нападки и заставить замолчать идеологических противников. Бог почему-то не дал в Своем Откровении удовлетворительного ответа, а только прозрачные намёки.

Катары (или альбигойцы), павликиане, маркиониты и другие еретические течения решали этот вопрос просто, с помощью дуализма. Для них Ветхий Завет относился к действиям злого, темного Бога, а Новый соответственно говорил о Добром Боге. Им казалось, что этим все объясняется. На самом деле такой подход заводил в ещё более непроходимые места.

Для христиан этот неясный вопрос решается верою и сравнением Имея опыт личной встречи с живым Христом, который можно сравнить по размерам с футбольным мячом, сталкиваясь с данной трудно разрешимой проблемой, равной горошине, христианин просто проходит мимо: мяч заслоняет собой горошину. У атеиста все происходит наоборот. Для него Христос миф, но миф красивый, поэтому до размеров горошины он вырастает, но карающий, гневный Иегова это футбольный мяч.

Все их собственное оружие, будь то «научный» атеизм, круто замешанный на сомнительной теории дарвинизма, или религиоведение, использующее якобы «историзм», чтобы доказать, что религия является результатом невежества (поэтому им кажется, если доказать, что молния это электрический разряд, а не Бог, то вопрос бытия Бога разрешится сам собой, хотя открытие закона и его объяснение совсем не удаляет Законодателя, а, наоборот, утверждает Его бытие), можно уподобить перочинному ножику, пущенному против бронированного танка Но весь Ветхий Завет это тяжелая артиллерия, данная в руки богопротивников самим христианством.