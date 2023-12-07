Шейн Клэйборн - Путь - Как жить по-христиански сегодня

Вот уже несколько лет Шейн воплощает Евангелие на улицах Филадельфии и Калькутты, в интенсивной жизни христианской общины и даже в зонах военных действий в Ираке. В данной книге он приглашает нас совершить путешествие вместе с ним — чтобы разделить его страсть, допускающую сомнения, чтобы критиковать вместе с ним его общество и его церковь, помня о его человеческой хрупкости и противоречивости, чтобы увидеть его надежду на изменение мира, помня о «малости» всех тех действий и усилий, которые для него столь дороги.

Читая, вы скоро поймете, что Шейн разочарован культурным и патриотическим христианством Америки не потому, что стал «материалистом» или «либералом», но потому что он глубже погрузился в то, что первые христиане называли «Путь», — в путь Иисуса, путь Царства и путь креста. И он сам прекрасно понимает, что он и его духовные соратники делают такие вещи, которые кажутся крайне радикальными, даже сумасшедшими — и может быть, сумасшедшими с точки зрения психиатрии.

Но он ставит под вопрос разумность и здоровье таких вещей, как консьюмеристская культура, диспропорции глобальной экономики и методология милитаристского государства, одновременно открывая библейский переворот нашей социальной логики — что безумие Божье всегда казалось нашему миру чем-то таким, с чем нужно обратиться к психиатру. Они назвали свою маленькую общину в Филадельфии «Простой путь» и верят в то, что их поиски дают ключ к будущему.

Меня при чтении радовала эта книга, как радует и ее автор. Должен признать, что юный Шейн немного напоминает мне молодых радикальных христиан тридцатилетней давности, вместе с которыми мы основали общину и журнал Sojourners («Странники»). Мы тоже были молодыми христианами евангелического направления, которые поняли, что ни наши церкви, ни наше общество несоизмеримы с путем Иисуса — ни капли. Тогда мы боролись против частного благочестия и веры, которая ограничена личной жизнью и идет на трагическую капитуляцию перед экономическими, политическими и военными властями.

Мы отчаянно стремились к тому, чтобы наша вера «вышла на площадь» и чтобы она передавала пророческое видение, обладающее силой изменить как нашу личную жизнь, так и политику. Помню, как в далеком 1973 году я писал набросок нового и несущего надежду манифеста под названием «Чикагская декларация о социальной ответственности евангелических христиан», который был подписан лидерами христиан как старшего, так и юного поколения, и, как мы думали, реально должен был изменить положение вещей.

Но затем «на площадь» вышли правые евангелические христиане, и это было не то, на что мы надеялись. Христианская ответственность у них сводилась к нескольким «нравственным вопросам» (в основном связанным с сексом и использованием христианского языка в публичных местах), и они заключили договор в поддержку экономической и политической программы правых сил США. Прошло тридцать лет, и теперь американцы убеждены, что Бог — республиканец, а самым популярным образом христианства стала фигура телевизионного проповедника.

Но сегодня положение вещей изменилось, и ландшафт религиозной, общественной и политической жизни США стал иным. Когда я езжу по стране, то везде нахожу новые веяния и новые движения. Многие люди, которым было недоступно обсуждение проблем «веры и политики», наконец смогли заговорить о них во весь голос. Время монолога религиозных правых наконец прошло, и начался свежий диалог, и разговор по всей стране уже идет о месте веры в вопросах социальной справедливости.

Теперь христиане, вне зависимости от своих богословских представлений, сходятся, чтобы вместе думать о борьбе с нищетой — как в других странах, так и в США, где эту проблему так явно обозначили последствия урагана Катрина, — и об извращенности глобальной экономики. Христиане стали называть окружающую среду «Божье творение» и настаивают на том, что о ней необходимо заботиться. Церковные деятели и преподаватели евангелических семинарий ставят под вопрос богословие войны и религию империи, которую распространяет самая могущественная политическая власть.

Но, может быть, самый великий знак надежды — это появление нового поколения молодых христиан, которые готовы нести свою веру в мир. Христианство приватного благочестия, комфортное и привыкшее к благополучию, которое провозглашает только «Боже, благослови Америку», исказило свидетельство церкви и усыпило новое поколение христиан. Когда вера опирается на истины, которые не ставятся под сомнение и не ведут к поступкам, она становится неубедительной в жизни. А новое поколение молодых людей жаждет найти достойное дело, чтобы посвятить ему свои силы и свои дары.

«Неизбежная революция» Шейна Клейборна — лучшее свидетельство из всех, мне известных, о том, что новое поколение верующих пробуждается и в нем снова разгорается огонь Евангелия. Вы можете чувствовать этот огонь, читая книгу, причем ее автор уверяет, что он в этом не одинок. И я могу засвидетельствовать, что он прав — он не один. Шейн прекрасно показывает, что возникающее христианство способно изменить лицо религии и политики США. Представленные в книге взгляды нелегко отнести к таким категориям, как либеральные или консервативные, левые или правые, скорее, он ставит под вопрос сами эти категории. Я встречал людей, подобных Шейну, по всей стране и работал в удивительной группе, состоящей из них, в «Пришельце» и «Призыве к обновлению». Эта книга — манифест нового поколения христиан, которые хотят жить своей верой уже в этом мире, а не только в мире грядущем. Прочтите ее — и ваши надежды воспрянут. Бог в очередной раз творит нечто новое.

Сегодня даже поп-культура, включая самые дорогостоящие фильмы, призывает людей жить вне рамок тупой эффективности, но христиане мало что могут предложить миру, разве что дать надежду на то, что на небесах будет лучше. Писание говорит, что все творение стенает в ожидании освобождения, и эхо этих стенаний слышно везде, его отражают и хип-хоп культура, и Голливуд. Все чувствуют, что наш мир неблагополучен, и осторожно предполагают, что положение вещей должно измениться.

Заголовки газет говорят нам о войне и терроре, о сексуальных скандалах, жадности корпораций, коррупции в тюрьмах, пандемии СПИДа, жестокости полицейских и ужасающей нищете одного миллиарда наших ближних. Такие глобальные инициативы, как Live 8 и ONE Campaign, собирают вокруг себя блестящих знаменитостей и поп-звезд, которые выкрикивают лозунги типа «Сделаем бедность историей!» Однако христиане — люди искусства и проповедники — странным образом остаются в стороне от людских страданий, предлагая миру не пророческое видение, но уверенность в вечной жизни. Быть может, нам не стоит удивляться тому, что если христиане молчат, тогда, по словам Иисуса, возопиют камни — или даже рок-звезды.

В то же время многие из нас стоят в стороне от узких интересов консерваторов или плоской духовности либералов. Мы жаждем социальной справедливости и мира, но нам трудно найти общину верных, которая на самом деле и во всем стоит за жизнь или пришла к пониманию, что есть и другие «нравственные вопросы», кроме гомосексуализма и абортов, — вопросы, касающиеся войны и нищеты.