После многих лет служения я пришёл к выводу, что люди — в какой бы стране мира они ни жили, — искренне желают познать Божью волю. Когда-то, будучи молодым человеком, этого желал и я. Больше всего на свете мне хотелось понять, по какому жизненному пути желает направить меня Господь.

Вы спросите, почему я упомянул о своём желании познать Божью волю именно в молодые годы, а, скажем, не сейчас? В настоящее время я в целом знаю, каков Божий замысел на мою жизнь. Но и сейчас я отчётливо помню, как ещё молодым человеком внимательно прислушивался к Божьему голосу, желая понять, чего же хочет от меня Господь и что Он приготовил для меня в будущем. И когда этот замысел начал постепенно раскрываться передо мной, я с ещё большим желанием вознамерился понять, как именно осуществить открытое мне Богом. Неуклонно следуя за Святым Духом, насколько это представлялось возможным, я с энтузиазмом принялся исполнять то, что, как я верил, вложил в моё сердце Господь.

И наконец поняв, в чём в общих чертах заключается Божье предназначение для меня, и какими именно дарами для его осуществления Господь меня наделил, я затем всю жизнь руководствовался этим пониманием. Я и по сей день живу в соответствии с тем, что Бог открыл мне в те давние годы. Разумеется, со временем Божье поручение росло и развивалось, меняясь и дополняясь на ходу — и в этом нет ничего удивительного! По словам Иисуса, если мы верны в малом, Он доверит нам больше (см. Матфея 25:21). Каждый проявляющий прилежание обнаруживает, что с годами его поручение от Бога определённым образом изменяется.

Вместе с осознанием предназначения в мою жизнь пришла ясность. Теперь я знал, чем мне предстояло заняться, а чем не стоило. Открывшаяся мне Божья воля помогла мне сделать выбор в пользу определённых вещей и отказаться от всего остального. В свете понимания всего, что мне было поручено, стало проще составлять распорядок своих дней, недель и месяцев, а также распоряжаться материальными средствами и другими ресурсами так, чтобы не сбиться с пути. Так было в начале моего следования Божьей воле — так происходит и сегодня. Я живу лишь с одной целью — выполнить в точности то, что было поручено мне Богом. И однажды я хочу услышать в свой адрес такие слова Иисуса: «Хорошо, добрый и верный раб!»

Божье поручение для меня отличается от заданий, которые Господь призывает исполнить других христиан. В молодости я, бывало, сравнивал себя с другими и, видя разницу, осуждал себя. Я осознавал, что мой образ мыслей и восприятие Библии совершенно иные. Даже то, как именно я преподавал Божье слово, заметно отличалось от стиля преподавания других служителей. С годами я наконец понял, что отличие от других не принижает мою значимость, а делает меня уникальным. Я нашёл и занимаю исключительно свою нишу, и это не должно смущать меня.