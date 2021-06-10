Реннер - Божья воля - ключ к вашему успеху
После многих лет служения я пришёл к выводу, что люди — в какой бы стране мира они ни жили, — искренне желают познать Божью волю. Когда-то, будучи молодым человеком, этого желал и я. Больше всего на свете мне хотелось понять, по какому жизненному пути желает направить меня Господь.
Вы спросите, почему я упомянул о своём желании познать Божью волю именно в молодые годы, а, скажем, не сейчас? В настоящее время я в целом знаю, каков Божий замысел на мою жизнь. Но и сейчас я отчётливо помню, как ещё молодым человеком внимательно прислушивался к Божьему голосу, желая понять, чего же хочет от меня Господь и что Он приготовил для меня в будущем. И когда этот замысел начал постепенно раскрываться передо мной, я с ещё большим желанием вознамерился понять, как именно осуществить открытое мне Богом. Неуклонно следуя за Святым Духом, насколько это представлялось возможным, я с энтузиазмом принялся исполнять то, что, как я верил, вложил в моё сердце Господь.
И наконец поняв, в чём в общих чертах заключается Божье предназначение для меня, и какими именно дарами для его осуществления Господь меня наделил, я затем всю жизнь руководствовался этим пониманием. Я и по сей день живу в соответствии с тем, что Бог открыл мне в те давние годы. Разумеется, со временем Божье поручение росло и развивалось, меняясь и дополняясь на ходу — и в этом нет ничего удивительного! По словам Иисуса, если мы верны в малом, Он доверит нам больше (см. Матфея 25:21). Каждый проявляющий прилежание обнаруживает, что с годами его поручение от Бога определённым образом изменяется.
Вместе с осознанием предназначения в мою жизнь пришла ясность. Теперь я знал, чем мне предстояло заняться, а чем не стоило. Открывшаяся мне Божья воля помогла мне сделать выбор в пользу определённых вещей и отказаться от всего остального. В свете понимания всего, что мне было поручено, стало проще составлять распорядок своих дней, недель и месяцев, а также распоряжаться материальными средствами и другими ресурсами так, чтобы не сбиться с пути. Так было в начале моего следования Божьей воле — так происходит и сегодня. Я живу лишь с одной целью — выполнить в точности то, что было поручено мне Богом. И однажды я хочу услышать в свой адрес такие слова Иисуса: «Хорошо, добрый и верный раб!»
Божье поручение для меня отличается от заданий, которые Господь призывает исполнить других христиан. В молодости я, бывало, сравнивал себя с другими и, видя разницу, осуждал себя. Я осознавал, что мой образ мыслей и восприятие Библии совершенно иные. Даже то, как именно я преподавал Божье слово, заметно отличалось от стиля преподавания других служителей. С годами я наконец понял, что отличие от других не принижает мою значимость, а делает меня уникальным. Я нашёл и занимаю исключительно свою нишу, и это не должно смущать меня.
Рик Реннер - Божья воля ключ к вашему успеху
Москва, Местная религиозная организация Церковь христиан веры евангельской «Благая весть», 2019. - 318с.
ISBN: 978-5-91384-047-9
Рик Реннер - Божья воля ключ к вашему успеху - Содержание
Предисловие
- Удивительное призвание
- Подходящее окружение для развития ваших дарований
- Когда Бог выведет вас на орбиту, оставайтесь на ней
- Вхождение в Божью волю — это процесс, так что потерпите!
- Божий план не предполагает объездов!
- Может, пора пересмотреть свои действия и сосредоточиться на Божьих?
- Соответствие с Божьей волей сулит благословения
- Встречи и знакомства от Господа
- Сверхъестественная защита в совершенной Божьей воле
- Умейте в каждом кризисе разглядеть возможности
- Обидеться? Это не про меня!
- Не уклоняйтесь от Божьего плана — даже под натиском
- Что бы дьявол ни делал, Бог обратит это во благо
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