Когда вы читаете эти строки, вы приобщаетесь к одному из чудес света. Мы с вами принадлежим к биологическому виду, обладающему удивительной способностью: мы можем с восхитительной точностью формировать пред-ставления в головах друг у друга. И я не имею в виду телепатию, управление сознанием или другие лженауки. Даже если кто-то в это верит, все это просто грубые инструменты в сравнении со способностью, которая, без сомнения, есть у каждого из нас. Эта способность — язык. Произнося звуки с помощью нашего речевого аппарата, мы вызываем у другого человека совершенно новые идеи. Эта способность проявляется так естественно, что мы почти забываем, насколько она удивительна. С помощью простых примеров я могу напомнить вам об этом. Добавьте к моим словам немного воображения — и я повлияю на ваши мысли, заставив вас думать об очень конкретных вещах:

Когда самец осьминога замечает самку, его серое тело внезапно становится полосатым. Он проплывает над самкой и начинает поглаживать ее семью щупальцами. Если она не сопротивляется, то он стремительно приближается к ней и просовывает восьмое щупальце внутрь ее дыхательной трубки. Семенная жидкость самца перемещается по его щупальцу, чтобы в итоге попасть в мантийную полость самки.

После праздника остались следы вишни на белом костюме? На алтарном покрове заметны капли вина? Немедленно замочите их в содовой! Она прекрасно очистит вашу ткань от пятен.

Дикси открывает Тэду дверь и поражается: она была уверена, что Тэд умер. Она хлопает дверью прямо перед ним и пытается убежать, но впускает его после того, как он признается ей в любви. Тэд пытается успокоить Дикси, и внезапно их охватывают чувства. Вдруг появляется Брайан, и Дикси признается Тэду, что недавно они с Брайаном поженились. Собравшись с силами, Дикси сообщает Брайану, что все еще любит Тэда и что Джейми — его сын. «Мой… кто?» — спрашивает ошеломленный Тэд.

Подумайте о том, что сделали сейчас эти слова. Я не просто напомнил вам про осьминогов. Теперь, если вы увидите, как осьминог становится полосатым, хоть это и маловероятно, вы точно будете знать, что произойдет дальше. Возможно, в следующий раз, когда вы окажетесь в супермаркете, из тысячи продуктов, которые там можно купить, вы выберете содовую, которая затем простоит у вас несколько месяцев, пока определенное вещество случайно не попадет на какую-то вещь. Теперь вы, как и миллионы других людей, знаете секреты главных героев, придуманных кем-то для сериала «Все мои дети». Конечно, мои примеры возможны только благодаря умению читать и писать, что делает наше общение особенно удивительным, так как все временные и пространственные границы стираются, позволяя общаться незнакомым между собой людям. В то же время очевидно, что без письма можно было бы обойтись, а на самом деле главным двигателем вербальной коммуникации является устная речь, которой мы овладеваем с самого детства.

Пинкер С. - Язык как инстинкт

Пер. с англ. — М. : Альпина нон-фикшн, 2023. — 562 с.

ISBN 978-5-00139-250-7

Пинкер С. - Язык как инстинкт – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ГЛАВА 1. Инстинкт овладения мастерством

ГЛАВА 2. Говоруны

ГЛАВА 3. Ментальный язык

ГЛАВА 4. Как устроен язык

ГЛАВА 5. Слова, слова, слова…

ГЛАВА 6. Звуки тишины

ГЛАВА 7. Говорящие головы

ГЛАВА 8. Вавилонское столпотворение

ГЛАВА 9. Новорожденный заговорил — рассказ о рае

ГЛАВА 10. Языковые органы и грамматические гены

ГЛАВА 11. Большой взрыв

ГЛАВА 12. Языковые умники

ГЛАВА 13. Как устроен разум

ПРИМЕЧАНИЯ

ГЛОССАРИЙ

БИБЛИОГРАФИЯ

ПРЕДМЕТНО-ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

ЯЗЫК КАК ИНСТИНКТ. P.S.

ОБ АВТОРЕ Знакомьтесь — Стивен Пинкер

О КНИГЕ. Как я писал «Язык как инстинкт»

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ПРИМЕЧАНИЯ К P.S.

БИБЛИОГРАФИЯ К P.S.