Пинкер - Язык как инстинкт
Когда вы читаете эти строки, вы приобщаетесь к одному из чудес света. Мы с вами принадлежим к биологическому виду, обладающему удивительной способностью: мы можем с восхитительной точностью формировать пред-ставления в головах друг у друга. И я не имею в виду телепатию, управление сознанием или другие лженауки. Даже если кто-то в это верит, все это просто грубые инструменты в сравнении со способностью, которая, без сомнения, есть у каждого из нас. Эта способность — язык. Произнося звуки с помощью нашего речевого аппарата, мы вызываем у другого человека совершенно новые идеи. Эта способность проявляется так естественно, что мы почти забываем, насколько она удивительна. С помощью простых примеров я могу напомнить вам об этом. Добавьте к моим словам немного воображения — и я повлияю на ваши мысли, заставив вас думать об очень конкретных вещах:
Когда самец осьминога замечает самку, его серое тело внезапно становится полосатым. Он проплывает над самкой и начинает поглаживать ее семью щупальцами. Если она не сопротивляется, то он стремительно приближается к ней и просовывает восьмое щупальце внутрь ее дыхательной трубки. Семенная жидкость самца перемещается по его щупальцу, чтобы в итоге попасть в мантийную полость самки.
После праздника остались следы вишни на белом костюме? На алтарном покрове заметны капли вина? Немедленно замочите их в содовой! Она прекрасно очистит вашу ткань от пятен.
Дикси открывает Тэду дверь и поражается: она была уверена, что Тэд умер. Она хлопает дверью прямо перед ним и пытается убежать, но впускает его после того, как он признается ей в любви. Тэд пытается успокоить Дикси, и внезапно их охватывают чувства. Вдруг появляется Брайан, и Дикси признается Тэду, что недавно они с Брайаном поженились. Собравшись с силами, Дикси сообщает Брайану, что все еще любит Тэда и что Джейми — его сын. «Мой… кто?» — спрашивает ошеломленный Тэд.
Подумайте о том, что сделали сейчас эти слова. Я не просто напомнил вам про осьминогов. Теперь, если вы увидите, как осьминог становится полосатым, хоть это и маловероятно, вы точно будете знать, что произойдет дальше. Возможно, в следующий раз, когда вы окажетесь в супермаркете, из тысячи продуктов, которые там можно купить, вы выберете содовую, которая затем простоит у вас несколько месяцев, пока определенное вещество случайно не попадет на какую-то вещь. Теперь вы, как и миллионы других людей, знаете секреты главных героев, придуманных кем-то для сериала «Все мои дети». Конечно, мои примеры возможны только благодаря умению читать и писать, что делает наше общение особенно удивительным, так как все временные и пространственные границы стираются, позволяя общаться незнакомым между собой людям. В то же время очевидно, что без письма можно было бы обойтись, а на самом деле главным двигателем вербальной коммуникации является устная речь, которой мы овладеваем с самого детства.
Пинкер С. - Язык как инстинкт
Пер. с англ. — М. : Альпина нон-фикшн, 2023. — 562 с.
ISBN 978-5-00139-250-7
Пинкер С. - Язык как инстинкт – Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
- ГЛАВА 1. Инстинкт овладения мастерством
- ГЛАВА 2. Говоруны
- ГЛАВА 3. Ментальный язык
- ГЛАВА 4. Как устроен язык
- ГЛАВА 5. Слова, слова, слова…
- ГЛАВА 6. Звуки тишины
- ГЛАВА 7. Говорящие головы
- ГЛАВА 8. Вавилонское столпотворение
- ГЛАВА 9. Новорожденный заговорил — рассказ о рае
- ГЛАВА 10. Языковые органы и грамматические гены
- ГЛАВА 11. Большой взрыв
- ГЛАВА 12. Языковые умники
- ГЛАВА 13. Как устроен разум
ПРИМЕЧАНИЯ
ГЛОССАРИЙ
БИБЛИОГРАФИЯ
ПРЕДМЕТНО-ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
ЯЗЫК КАК ИНСТИНКТ. P.S.
ОБ АВТОРЕ Знакомьтесь — Стивен Пинкер
О КНИГЕ. Как я писал «Язык как инстинкт»
Часто задаваемые вопросы
«ЯЗЫК КАК ИНСТИНКТ» СЕГОДНЯ
ЧТО ПОЧИТАТЬ
ПРИМЕЧАНИЯ К P.S.
БИБЛИОГРАФИЯ К P.S.
Большое спасибо! Очень интересное начало и необычная для этой темы подача материала!