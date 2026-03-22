От автора. Среди книг, послуживших мне опорой, я особенно благодарен двум — объемным «Легендам евреев» Луиса Гинзберга и изящным «Легендам и сказкам о библейских царях Давиде и Соломоне» Хаима Бялика.
Я также почерпнул многое из книг Роберта Алтера «История Давида» и Эверетта Фокса «Дай нам царя: Самуил, Саул и Давид».
Авторитетный труд Ролана де Во «Ранняя история Израиля» помог мне отобразить жизнь евреев библейской эпохи.
Я полагался также на классическое издание 1882 года книги рабби Самсона Рафаэля Гирша «Псалмы: перевод и комментарии», которую с немецкого на английский перевела Гертруда Гиршлер.
Я благодарю этих авторов, а также бесчисленных их предшественников за удачу, сопутствовавшую мне в усилиях поддерживать свое воображение на должном уровне.
Роберт Пински - Жизнь Давида - Чейсовская коллекция
Роберт Пински; Пер. с англ. Л. Черниной
М.: Текст, 2008. — 221, [3] с.
ISBN 978-5-7516-0743-2
Роберт Пински - Жизнь Давида - Чейсовская коллекция - Содержание
I. Давид
II. Кузен Голиаф
III.Другая дочь царя
IV.Пять наростов золотых и пять мышей золотых
V. Дым от гнева Его и из уст Его огонь поядающий
VI. Резня моавитян и Мемфивосфей
VII.Ты — тот человек
VIII. Сыновья Давида
IX.Кто дал бы мне умереть за тебя
X. Списки
XI.Положу врагов Твоих в подножие ног Твоих
XII. Давид в раю
Послесловие
No comments yet. Be the first!