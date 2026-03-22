От автора. Среди книг, послуживших мне опорой, я особенно благодарен двум — объемным «Легендам евреев» Луиса Гинзберга и изящным «Легендам и сказкам о библейских царях Давиде и Соломоне» Хаима Бялика.

Я также почерпнул многое из книг Роберта Алтера «История Давида» и Эверетта Фокса «Дай нам царя: Самуил, Саул и Давид».

Авторитетный труд Ролана де Во «Ранняя история Израиля» помог мне отобразить жизнь евреев библейской эпохи.

Я полагался также на классическое издание 1882 года книги рабби Самсона Рафаэля Гирша «Псалмы: перевод и комментарии», которую с немецкого на английский перевела Гертруда Гиршлер.

Я благодарю этих авторов, а также бесчисленных их предшественников за удачу, сопутствовавшую мне в усилиях поддерживать свое воображение на должном уровне.

Роберт Пински - Жизнь Давида - Чейсовская коллекция

Роберт Пински; Пер. с англ. Л. Черниной

М.: Текст, 2008. — 221, [3] с.

Роберт Пински - Жизнь Давида - Чейсовская коллекция - Содержание

I. Давид

II. Кузен Голиаф

III.Другая дочь царя

IV.Пять наростов золотых и пять мышей золотых

V. Дым от гнева Его и из уст Его огонь поядающий

VI. Резня моавитян и Мемфивосфей

VII.Ты — тот человек

VIII. Сыновья Давида

IX.Кто дал бы мне умереть за тебя

X. Списки

XI.Положу врагов Твоих в подножие ног Твоих

XII. Давид в раю

Послесловие