Пирс - Деяния Апостолов

Category ESXATOS BOOKS, Theology, Ecclesiology Faith Experience, History

«Деяния Апостолов: Как Евангелие попало из Иерусалима в Рим» Дэвида Пирса представляет собой динамичное исследование ключевого периода в истории ранней церкви. Автор фокусируется не просто на хронике событий, а на изучении стратегии и движущих сил, которые позволили поместной группе учеников за несколько десятилетий превратиться в международное движение, охватившее столицу мировой империи. Пирс подчеркивает, что этот путь не был случайным: он был результатом сочетания непреодолимой силы Святого Духа и готовности апостолов адаптировать методы проповеди к самым разным культурным контекстам — от иудейских синагог до греческих площадей и римских дворцов.

В книге детально анализируется роль апостола Павла как главного архитектора миссии среди язычников и его способность наводить мосты между верой и античной культурой. Автор обращает внимание на то, что «путешествие в Рим» было наполнено не только чудесами, но и суровыми испытаниями: кораблекрушениями, тюремными заключениями и острыми внутренними спорами. Труд Дэвида Пирса служит современным верующим напоминанием о том, что препятствия часто становятся дверями для новых возможностей, а конечная цель миссии — донести весть о Христе до центров влияния, преображая общество изнутри.

Дэвид М. Пирс – Деяния Апостолов - Как евангелие попало из Иерусалима в Рим

Первое издание на русском. - Москва, 2004. – 58 с.

Дэвид М. Пирс – Деяния Апостолов - Содержание

  • (1) Сошествие Святого Духа

  • (2) Иерусалимская церковь

  • (3) По пути в Дамаск

  • (4) Призыв к язычникам

  • (5) Павел посещает Турцию

  • (6) Церкви угрожает раскол

  • (7) Евангелие попадает в Европу

  • (8) Проблемы в Коринфе

  • (9) Большой сбор пожертвований

  • (10) Беда в Иерусалиме

  • (11) Путешествие Павла в Рим

  • (12) Послания из тюрьмы

Views 104
Added 16.02.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

