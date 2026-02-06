Пистис София
Издание «Пистис София» представляет собой монументальный памятник раннехристианского гностицизма, дошедший до нас в составе знаменитого Кодекса Эскью. Это один из самых обширных и загадочных текстов гностического корпуса, повествующий о падении и покаянии Эона Софии (Премудрости) и её спасении воскресшим Иисусом Христом. В отличие от многих других памятников, «Пистис София» предлагает детальную космологическую систему, где мифологический сюжет переплетается с глубокой экзегетикой псалмов и магическими формулами.
Трактат, датируемый III–IV веками н.э., раскрывает «Книги Спасителя» — сокровенные наставления, которые Иисус давал своим ученикам в течение одиннадцати лет после воскресения. В центре повествования — драма Веры-Премудрости, которая, стремясь к Высшему Свету, была обманута Архонтами и низвергнута в хаос. Её путь возвращения к истоку через двенадцать покаяний служит прообразом пути человеческой души, стремящейся вырваться из оков материального мира. Книга содержит не только мифологическое описание, но и сложнейшую систему небесных иерархий, имен и магических ключей.
Данное издание в русской литературной интерпретации снабжено обширным научным аппаратом: подробными примечаниями, теософским комментарием и множеством приложений, включая коптский алфавит и таблицы параллелей с библейскими и апокрифическими текстами. Это не просто перевод, а попытка раскрыть бездну смыслов, заложенных в «поздней гностической мысли», которую современные исследователи всё чаще рассматривают не как упадок, а как кульминацию и синтез гностической традиции. Книга станет бесценным источником для религиоведов, историков христианства и всех, кто изучает эзотерическое наследие древности.
Пистис София. Христианский гностический трактат в русской литературной интерпретации
М.: Касталия, 2026. — 430 с.
ISBN (уточняйте в издании)
Пистис София - Содержание
О трактате Pistis Sophia: Предисловие переводчика, история обретения Кодекса Эскью и лингвистический анализ.
Книги 1–4 Пистис Софии: Полный текст трактата, повествующий о падении Софии, её покаяниях и наставлениях Спасителя.
Примечания и Комментарии: Глубокий академический и теософский разбор текста (стр. 213–318).
Приложения:
Коптский алфавит и календари (коптский, древнегреческий).
Анализ параллелей: гностический ареал, Библия, античные авторы.
Лингвистические справочники: греческие термины, коптские выражения.
Ономастикон: магические и собственные имена в трактате.
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