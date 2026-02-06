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Пистис София

Пистис София
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, History, Religious Studies Atheism, Gnosticism Secret Societies, Esotericism Mysticism Kabbalah

Издание «Пистис София» представляет собой монументальный памятник раннехристианского гностицизма, дошедший до нас в составе знаменитого Кодекса Эскью. Это один из самых обширных и загадочных текстов гностического корпуса, повествующий о падении и покаянии Эона Софии (Премудрости) и её спасении воскресшим Иисусом Христом. В отличие от многих других памятников, «Пистис София» предлагает детальную космологическую систему, где мифологический сюжет переплетается с глубокой экзегетикой псалмов и магическими формулами.

Трактат, датируемый III–IV веками н.э., раскрывает «Книги Спасителя» — сокровенные наставления, которые Иисус давал своим ученикам в течение одиннадцати лет после воскресения. В центре повествования — драма Веры-Премудрости, которая, стремясь к Высшему Свету, была обманута Архонтами и низвергнута в хаос. Её путь возвращения к истоку через двенадцать покаяний служит прообразом пути человеческой души, стремящейся вырваться из оков материального мира. Книга содержит не только мифологическое описание, но и сложнейшую систему небесных иерархий, имен и магических ключей.

Данное издание в русской литературной интерпретации снабжено обширным научным аппаратом: подробными примечаниями, теософским комментарием и множеством приложений, включая коптский алфавит и таблицы параллелей с библейскими и апокрифическими текстами. Это не просто перевод, а попытка раскрыть бездну смыслов, заложенных в «поздней гностической мысли», которую современные исследователи всё чаще рассматривают не как упадок, а как кульминацию и синтез гностической традиции. Книга станет бесценным источником для религиоведов, историков христианства и всех, кто изучает эзотерическое наследие древности.

Пистис София. Христианский гностический трактат в русской литературной интерпретации

М.: Касталия, 2026. — 430 с.
ISBN (уточняйте в издании)

Пистис София - Содержание

  • О трактате Pistis Sophia: Предисловие переводчика, история обретения Кодекса Эскью и лингвистический анализ.

  • Книги 1–4 Пистис Софии: Полный текст трактата, повествующий о падении Софии, её покаяниях и наставлениях Спасителя.

  • Примечания и Комментарии: Глубокий академический и теософский разбор текста (стр. 213–318).

  • Приложения:

    • Коптский алфавит и календари (коптский, древнегреческий).

    • Анализ параллелей: гностический ареал, Библия, античные авторы.

    • Лингвистические справочники: греческие термины, коптские выражения.

    • Ономастикон: магические и собственные имена в трактате.

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Added 06.02.2026
Author brat Vadim
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