Пивоварова - Икона Божией Матери Знамение

Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, ORTHODOXY, **Ecclesiology Faith Experience, History, Reference, Cultural Studies Art
Series Русская икона (43 books)

Икона Богородицы, получившая на Руси наименование «Знамение», — это не только особо почитаемый образ в Великом Новгороде, хорошо известный паломникам к новгородской святыне, но и название одного из иконографических типов Богоматери с Младенцем, появившегося в Византии и впоследствии воспринятого на Руси. На этой иконе Матерь Божия изображена по пояс, с воздетыми в молении руками. На Ее груди - образ Младенца Христа, заключенный в медальон.

Запечатленный на древнем произведении XII века этот вариант иконографии встречается и на других ранних памятниках, к которым относятся вислые печати киевских и новгородских церковных иерархов, стенные росписи, рельефы владимиро-суздальских белокаменных храмов. На Руси подобное изображение Богородицы с полуфигурой Младенца Христа в лоне именовалось также «Богоматерь Воплощение», что свидетельствует об особом смысле, которым наделялась эта иконография. С помощью изобразительных средств, наглядно и доступно, она объясняла один из важнейших догматов Православной Церкви о воплощении (вочеловечении) Сына Божия. О зарождении и развитии этой иконографии, о прославленных в России иконах Богоматери «Знамение» и пойдет речь в этой книге.

Русская икона - Пивоварова Надежда - Икона Божией Матери «Знамение»

СПб. : Метропресс : ООО «Метропресс», 2014, 76 с.

ISBN 978-5-00000-017-5

Русская икона - Пивоварова Надежда - Икона Божией Матери «Знамение» - Оглавление

  • СЮЖЕТ И ПОЧИТАНИЕ

  • ОБРАЗ И СИМВОЛЫ

  • ОБРАЗ В ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ

  • РАССКАЗ ОБ ОДНОМ ШЕДЕВРЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СПИСОК ИЗОБРАЖЕНИЙ

Added 25.03.2026
Author brat christifid
