Небольшая книга «Бог, свобода и Зло» представляет собой адаптацию весьма сложной аргументации в традиционных теологических вопросах, требовавших и требующих изощренной логической сноровки. В нынешнее время к логической сноровке добавилась и сложная логическая техника. Автор книги, Алвин Плантинга, является видным логиком, внесшим значительный вклад в так называемую семантику возможных миров, весьма сложный раздел современной математической логики, он охотно и успешно применяет логический аппарат для разрешения многих вопросов философии и теологии. Его усилия в этих областях снискали ему столь большую славу, что его по праву считают одной из ведущих фигур в философии религии.

Хотя в книге представлена упрощенная версия аргументации автора (в полном объеме ее можно найти в других книгах А. Плантинги - «Природа необходимости» и «Бог и другие умы»), книга эта не для легкого чтения. Да ведь и сами проблемы, рассматриваемые автором (почему Бог дозволяет зло), и доказательства существования Бога весьма сложны. Автору удалось внести в обсуждение этих проблем весьма оригинальный вклад, что представляется, учитывая «возраст» проблем и число пытавшихся разрешить их людей, делом нелегким. Читателю предлагается уникальная возможность пройти по лабиринту сложнейших логических выкладок и прийти к выводам большой важности. Как переводчик книги я хотел бы выразить благодарность за любезное согласие издать книгу на русском языке ее автору - профессору Алвину Плантинге.

Плантинга Алвин - Бог, свобода и зло

пер. с англ. В. В. Целищев

Сер. Библиотека аналитической философии

Μ: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2025, 192 с.

ISBN 978-5-88373-862-2

Плантинга Алвин - Бог, свобода и зло - Оглавление

ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА

ВВЕДЕНИЕ

Часть I ЕСТЕСТВЕННАЯ АТЕОЛОГИЯ

А. Проблема зла 1. Вопрос: почему Бог дозволяет зло? 2. Противоречит ли себе теист? 3. Можем ли мы показать, что здесь нет противоречия? 4. Защита Свободной Воли 5. Во власти ли Бога сотворить любой возможный мир, какой Ему заблагорассудится? 6. Мог ли Бог сотворить мир, содержащий моральное добро, но без морального зла? 7. Межмировая греховность и сущность 8. Оправданная Защита Свободной Воли 9. Совместимо ли существование Бога с тем количеством зла, которое есть в мире? 10. Совместимо ли существование Бога с естественным злом? 11. Делает ли существование зла сомнительным существование Бога?

В. Другие атеологические аргументы

Часть ІІ ЕСТЕСТВЕННАЯ ТЕОЛОГИЯ