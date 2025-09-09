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Плантинга - Бог, свобода и зло

Плантинга Алвин - Бог, свобода и зло
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Theology, Philosophy
Небольшая книга «Бог, свобода и Зло» представляет собой адаптацию весьма сложной аргументации в традиционных теологических вопросах, требовавших и требующих изощренной логической сноровки. В нынешнее время к логической сноровке добавилась и сложная логическая техника. Автор книги, Алвин Плантинга, является видным логиком, внесшим значительный вклад в так называемую семантику возможных миров, весьма сложный раздел современной математической логики, он охотно и успешно применяет логический аппарат для разрешения многих вопросов философии и теологии. Его усилия в этих областях снискали ему столь большую славу, что его по праву считают одной из ведущих фигур в философии религии.
Хотя в книге представлена упрощенная версия аргументации автора (в полном объеме ее можно найти в других книгах А. Плантинги - «Природа необходимости» и «Бог и другие умы»), книга эта не для легкого чтения. Да ведь и сами проблемы, рассматриваемые автором (почему Бог дозволяет зло), и доказательства существования Бога весьма сложны. Автору удалось внести в обсуждение этих проблем весьма оригинальный вклад, что представляется, учитывая «возраст» проблем и число пытавшихся разрешить их людей, делом нелегким. Читателю предлагается уникальная возможность пройти по лабиринту сложнейших логических выкладок и прийти к выводам большой важности. Как переводчик книги я хотел бы выразить благодарность за любезное согласие издать книгу на русском языке ее автору - профессору Алвину Плантинге.

Плантинга Алвин - Бог, свобода и зло

пер. с англ. В. В. Целищев
Сер. Библиотека аналитической философии
Μ: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2025, 192 с.
ISBN 978-5-88373-862-2

Плантинга Алвин - Бог, свобода и зло - Оглавление

ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА
ВВЕДЕНИЕ
Часть I ЕСТЕСТВЕННАЯ АТЕОЛОГИЯ
  • А. Проблема зла
    • 1. Вопрос: почему Бог дозволяет зло?
    • 2. Противоречит ли себе теист?
    • 3. Можем ли мы показать, что здесь нет противоречия?
    • 4. Защита Свободной Воли
    • 5. Во власти ли Бога сотворить любой возможный мир, какой Ему заблагорассудится?
    • 6. Мог ли Бог сотворить мир, содержащий моральное добро, но без морального зла?
    • 7. Межмировая греховность и сущность
    • 8. Оправданная Защита Свободной Воли
    • 9. Совместимо ли существование Бога с тем количеством зла, которое есть в мире?
    • 10. Совместимо ли существование Бога с естественным злом?
    • 11. Делает ли существование зла сомнительным существование Бога?
  • В. Другие атеологические аргументы
Часть ІІ ЕСТЕСТВЕННАЯ ТЕОЛОГИЯ
  • А. Космологический аргумент
  • В. Телеологический аргумент
  • С. Онтологический аргумент
    • 1. Возражение Гонило
    • 2. Ответ Ансельма
    • 3. Возражение Канта
    • 4. Возражение Канта бьет мимо
    • 5. Видоизмененный аргумент
    • 6. Фатальный изъян
    • 7. Модальная версия аргумента
    • 8. Изъян в лакировке
    • 9. Аргумент переформулированный
    • 10. Триумф аргумента
Views 615
Rating 5.0 / 5
Added 09.09.2025
Author brat Andron
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5.0/5 (4)

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