Плантинга - Бог, свобода и зло
Небольшая книга «Бог, свобода и Зло» представляет собой адаптацию весьма сложной аргументации в традиционных теологических вопросах, требовавших и требующих изощренной логической сноровки. В нынешнее время к логической сноровке добавилась и сложная логическая техника. Автор книги, Алвин Плантинга, является видным логиком, внесшим значительный вклад в так называемую семантику возможных миров, весьма сложный раздел современной математической логики, он охотно и успешно применяет логический аппарат для разрешения многих вопросов философии и теологии. Его усилия в этих областях снискали ему столь большую славу, что его по праву считают одной из ведущих фигур в философии религии.
Хотя в книге представлена упрощенная версия аргументации автора (в полном объеме ее можно найти в других книгах А. Плантинги - «Природа необходимости» и «Бог и другие умы»), книга эта не для легкого чтения. Да ведь и сами проблемы, рассматриваемые автором (почему Бог дозволяет зло), и доказательства существования Бога весьма сложны. Автору удалось внести в обсуждение этих проблем весьма оригинальный вклад, что представляется, учитывая «возраст» проблем и число пытавшихся разрешить их людей, делом нелегким. Читателю предлагается уникальная возможность пройти по лабиринту сложнейших логических выкладок и прийти к выводам большой важности. Как переводчик книги я хотел бы выразить благодарность за любезное согласие издать книгу на русском языке ее автору - профессору Алвину Плантинге.
Плантинга Алвин - Бог, свобода и зло
пер. с англ. В. В. Целищев
Сер. Библиотека аналитической философии
Μ: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2025, 192 с.
ISBN 978-5-88373-862-2
Плантинга Алвин - Бог, свобода и зло - Оглавление
ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА
ВВЕДЕНИЕ
Часть I ЕСТЕСТВЕННАЯ АТЕОЛОГИЯ
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А. Проблема зла
- 1. Вопрос: почему Бог дозволяет зло?
- 2. Противоречит ли себе теист?
- 3. Можем ли мы показать, что здесь нет противоречия?
- 4. Защита Свободной Воли
- 5. Во власти ли Бога сотворить любой возможный мир, какой Ему заблагорассудится?
- 6. Мог ли Бог сотворить мир, содержащий моральное добро, но без морального зла?
- 7. Межмировая греховность и сущность
- 8. Оправданная Защита Свободной Воли
- 9. Совместимо ли существование Бога с тем количеством зла, которое есть в мире?
- 10. Совместимо ли существование Бога с естественным злом?
- 11. Делает ли существование зла сомнительным существование Бога?
- В. Другие атеологические аргументы
Часть ІІ ЕСТЕСТВЕННАЯ ТЕОЛОГИЯ
- А. Космологический аргумент
- В. Телеологический аргумент
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С. Онтологический аргумент
- 1. Возражение Гонило
- 2. Ответ Ансельма
- 3. Возражение Канта
- 4. Возражение Канта бьет мимо
- 5. Видоизмененный аргумент
- 6. Фатальный изъян
- 7. Модальная версия аргумента
- 8. Изъян в лакировке
- 9. Аргумент переформулированный
- 10. Триумф аргумента
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