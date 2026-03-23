Протагор vs Платон: Кто является мерой?

Этот концептуальный узел описывает фундаментальный раскол в европейской мысли.

Протагор утверждал релятивизм: «Каким мне кажется этот предмет, таков он для меня и есть». Это делает истину субъективной и зависящей от восприятия индивида.

Платон в диалоге «Теэтет» виртуозно разбивает этот подход. Он доказывает, что если каждый — мера истины, то само понятие «учитель» или «мудрость» теряет смысл. Если мера — человек, то истина превращается в текучую текучесть, где невозможно никакое знание.

В качестве альтернативы в «Законах» Платон вводит понятие Божественной меры. Для него истина объективна, она коренится в мире идей (эйдосов) и благе, а не в изменчивых ощущениях конкретного человека.

Платон - Мера всех вещей

Платон - Мера всех вещей - Содержание

Феаг

Менексен

Эвтидем

Протагор

Горгиас

Менон