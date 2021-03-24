Повѣствованіе Евангелія Іоавна о прощеніи Господомъ Іисусом Христомъ жены-грѣшницы (съ VII, 53 .—-VIII, 11) столь невелико по объему (всего 12-стиховъ), что, казалось бы, странно брать его предметомъ для спеціальнаго изслѣдованія. Однако подобное естественное недоумѣніе нужно признать совершенно на-праснымъ.

Интересующій насъ евангельскій разсказъ вызываетъ достаточное число такихъ принципіальныхъ вопросовъ, которые по праву могутъ привлекать къ себѣ усиленно-продолжительное и разностороннее вниманіе.

Въ вѣрности высказаннаго положенія убѣдиться не трудно.

Представимъ себѣ человѣка, который бы самъ лично, а не съ чужого голоса, захотѣлъ бы получше познакомиться съ положеніемъ разсказа о прелюбодѣйной въ текстѣ Евангелія Іоанна и произвелъ бы попытку возможно глубже проникнуть въ его смыслъ.

Въ этомъ случаѣ онъ не могъ бы ограничиться разсмотрѣніемъ одного современнаго вида текста отношенія его к болѣе древнему и древнѣйшему изъ сохранившихся донашего времени.

Если же повести изслѣдованіе такимъ образомъ, —трудно будетъ не замѣтить, что въ однихъ рукописяхъ Священнаго Писанія Новаго Завѣта встрѣчается интересующій насъ отрывокъ, въ других его нѣтъ; нѣкоторые кодексы имѣютъ его по формѣ и объему въ одномъ видѣ, иные въ другомъ. Варіантовъ отдѣльныхъ частей перикопы о прелюбодѣйной можно встрѣтить такъ много, какъ ни въ какомъ другомъ мѣстѣ Новаго Завѣта. Наконецъ, можно услышать и неодинаковый голосъ древнихъ священныхъ авторовъ объ этомъ отрывкѣ евангельскаго текста.

Вотъ почему послѣдній, несмотря на свой небольшой объемъ, можетѣ свою особую исторію и на долю изслѣдователя выпадаетъ, такимъ образомъ, необходимость изложить прежде всего то, какое занимаетъ положеніе извѣстное намъ повѣствованіе въ памятникахъ евангельскаго текста и святоотеческой письменности.

Затѣмъ, каждый новый фактъ, болѣе или менъе интересный, обычно не только всесторонне описывается, но и подвергается тщательному изученію. Т.-е. по поводу его задаютъ вопросъ, какое онъ имѣетъ значеніе въ ряду сродныхъ ему фактовъ, предметовъ и явленій. Все подобное направляется къ тому, чтобы въ конечномъ результатѣ можно было сдѣлать о немъ должный выводъ. Такъ и относительно интересующаго насъ отрывка. Его своеобразная исторія вызывала недоумѣніе, не нарушаетъ ли онъ контекстъ VII •—VIII главъ Евангелія Іоанна, принадлежитъ ли къ первоначалъному тексту Священнаго Писанія, является ли продуктомъ апостольскаго времени, отвѣчаетъ ли характеру Господа Іисуса Христа и т. д. и т.п.

Священникъ Веніаминъ Платоновъ - Повѣствованіе Евангелія Іоанна о прощеніи Господомъ Іисусомъ Христомъ жены гръшницы - Историко-текстологическое и критико-экзегетическое изслъдованіе

CEPГІEBЪ ПОСАДЪ, Типографiя Св.·Тр. Сергіевой лавры 1916 г. – 346 с.

Священникъ Веніаминъ Платоновъ - Повѣствованіе Евангелія Іоанна о прощеніи Господомъ Іисусомъ Христомъ жены гръшницы - Историко-текстологическое и критико-экзегетическое изслъдованіе - Оглавленiе

Bвeдeнie

Часть первая-исагогическая

І. Повѣствованiе Евангелiя lоанна о прощенiи Господомъ lисусомъ Христомъ жены - грѣшницы въ памятникахъ древне - церковной письменности

ІІ. Повѣствованiе Евангелiя lоанна о прощенiи Господомъ lисусомъ Христомъ жены - грѣшницы въ памятникахъ Евангельскаго текста

ІІІ. Повѣствованiе Евангелiя lоанна о прощенiи Господомъ lисусомъ Христомъ жены -грѣшницы въ отношенiи къ контексту

IV. Повѣствованiе Евангелiя lоанна о прощенiи Господомъ lисусомъ Христомъ жены - грѣшницы въ научныхъ изданiяхъ Новаго Завета (въ связи съ вопросомъ о его подлинности)

V. Повѣствованiе Еванrелiн lоанна о прощенiи Гооподомъ lисусомъ Христомъ жены - грѣшницы со стороны исторiи eгo текста

Часть вторая - экзегетическая

VI. Повѣствованiе Еванrелiя lоанна о прощенiи Господомъ lисусомъ Христомъ жены - грѣшницы въ экзегетическомъ освещенiи

Заключенiе