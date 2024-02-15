Плетт - Брыкова - Сидорова - Под кровом Всевышнего

Утопая в буйной зелени, хутор Гливенко мирно погружался в ночную дрему. И ничто не нарушило бы этого покоя, если бы не гул легковой машины, вдруг въехавшей в это заброшенное селение. Ярко сверкнув фарами, автомобиль свернул в один из дворов и, устало фыркнув, заглох. Стало по-прежнему темно и тихо.

— Приехали,— негромко сказал Николай Ильич.

— Можно выходить? — чуть слышно спросила Надежда.

Я кивнул и, осторожно открыв дверь, ступил в мягкую, высокую траву. Глухо щелкнув дверкой, из машины выбралась Надежда, за ней — Нина и Володя. Мы почти бесшумно взяли сумки и торопливо скрылись в небольшом домике. Проверив, зашторено ли окно, включили свет. Осветилась небольшая комната. В одном углу стояла переносная газовая плита, в другом — мешок с картошкой. На полках, видимо недавно сколоченных, громоздились кастрюли, тарелки и другая посуда; на столе и под ним — разные коробки, сумки, узелки.

— Помолимся? — вопросительно посмотрел на меня Николай Ильич, и мы тут же склонились на колени.

Он молился приглушенным голосом. Благодарил Господа за охрану в пути, за возможность печатать в этом доме христианскую литературу, просил благословения на предстоящий труд.

На молитву брата все сказали «Аминь», как обычно, негромко.

— Ну, вот ваш новый дом,— широко улыбнулся Николай Ильич.

— Или цех, если хотите,— добродушно добавил Володя.

— Иван Петрович,— повернулся ко мне Николай Ильич,— в этой комнате мы планировали кухню. Здесь же братьям придется спать. Три раскладушки как раз помещаются. На днях привезу сына, он не успел уволиться с работы.

— Без него нам туго придется,— заметил я.— Кто-нибудь случайно подойдет к дому и услышит, что здесь кто-то есть, а дверь — на замке...

— Сережа будет с вами,— как-то смущенно заверил Николай Ильич.— Потерпите пару дней! Конечно, вам выходить ни в коем случае нельзя, а ему — можно, его соседи знают. Он будет здесь, как на даче: сушить лекарственные травы, читать книги, приносить хлеб и воду.

Приоткрыв дверь, я заглянул в другую комнату, добрая часть которой была занята упаковками с бумагой. Вдоль стены стояли деревянные нары со свернутыми на них матрасами, лежали узлы с одеялами и подушками, в углу — четыре раскладушки.

И. П. Плетт, Н. И. Брыкова, В. П. Сидорова - Под кровом Всевышнего

Отпечатано в типографии издательства «Христианин» СЦ ЕХБ, 1994. – 190 с.

И. П. Плетт, Н. И. Брыкова, В. П. Сидорова - Под кровом Всевышнего – Содержание

АРЕСТ

Хутор Гливенко

Неприятный разговор

Выполняя волю Пославшего

Крутой поворот

НА ПОРОГЕ НЕВЕДОМЫХ ДНЕЙ

Белореченский спецприемник

Пойдешь, куда не хочешь

КРАСНОДАРСКАЯ ТЮРЬМА

Радостная встреча

И снова спецприемник

Первые впечатления

Спецкамера

Живу не настоящим

Братья рядом

Песнь Возлюбленному

Великое сотворил Господь

Грусть и радость тесно сплетены

Что унываешь, душа моя?

Благоухание любви

Чудовищный механизм

Нити сердца

Солнечный лучик

Могучая защита

Следствие близится к концу

Нет мира нечестивым

Суд

В рабочей камере

Торт?!

Этап

УЧРЕЖДЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ

Женская зона

Колония строгого режима

Гуси

Передача и письма

Обыск

Голубица в ущелье скалы

Не полагайся на разум твой

Всему свое время

Нескончаемые тревоги

Да будет воля Твоя!

Помещение камерного типа

НА СВОБОДУ!