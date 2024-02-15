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Плетт - Брыкова - Сидорова - Под кровом Всевышнего

И. П. Плетт, Н. И. Брыкова, В. П. Сидорова - Под кровом Всевышнего
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, History, **Persecution Secret Services
Утопая в буйной зелени, хутор Гливенко мирно погружался в ночную дрему. И ничто не нарушило бы этого покоя, если бы не гул легковой машины, вдруг въехавшей в это заброшенное селение. Ярко сверкнув фарами, автомобиль свернул в один из дворов и, устало фыркнув, заглох. Стало по-прежнему темно и тихо.
— Приехали,— негромко сказал Николай Ильич.
— Можно выходить? — чуть слышно спросила Надежда.
Я кивнул и, осторожно открыв дверь, ступил в мягкую, высокую траву. Глухо щелкнув дверкой, из машины выбралась Надежда, за ней — Нина и Володя. Мы почти бесшумно взяли сумки и торопливо скрылись в небольшом домике. Проверив, зашторено ли окно, включили свет. Осветилась небольшая комната. В одном углу стояла переносная газовая плита, в другом — мешок с картошкой. На полках, видимо недавно сколоченных, громоздились кастрюли, тарелки и другая посуда; на столе и под ним — разные коробки, сумки, узелки.
— Помолимся? — вопросительно посмотрел на меня Николай Ильич, и мы тут же склонились на колени.
Он молился приглушенным голосом. Благодарил Господа за охрану в пути, за возможность печатать в этом доме христианскую литературу, просил благословения на предстоящий труд.
На молитву брата все сказали «Аминь», как обычно, негромко.
— Ну, вот ваш новый дом,— широко улыбнулся Николай Ильич.
— Или цех, если хотите,— добродушно добавил Володя.
— Иван Петрович,— повернулся ко мне Николай Ильич,— в этой комнате мы планировали кухню. Здесь же братьям придется спать. Три раскладушки как раз помещаются. На днях привезу сына, он не успел уволиться с работы.
— Без него нам туго придется,— заметил я.— Кто-нибудь случайно подойдет к дому и услышит, что здесь кто-то есть, а дверь — на замке...
— Сережа будет с вами,— как-то смущенно заверил Николай Ильич.— Потерпите пару дней! Конечно, вам выходить ни в коем случае нельзя, а ему — можно, его соседи знают. Он будет здесь, как на даче: сушить лекарственные травы, читать книги, приносить хлеб и воду.
Приоткрыв дверь, я заглянул в другую комнату, добрая часть которой была занята упаковками с бумагой. Вдоль стены стояли деревянные нары со свернутыми на них матрасами, лежали узлы с одеялами и подушками, в углу — четыре раскладушки.

И. П. Плетт, Н. И. Брыкова, В. П. Сидорова - Под кровом Всевышнего

Отпечатано в типографии издательства «Христианин» СЦ ЕХБ, 1994. – 190 с.

И. П. Плетт, Н. И. Брыкова, В. П. Сидорова - Под кровом Всевышнего – Содержание

АРЕСТ
  • Хутор Гливенко
  • Неприятный разговор
  • Выполняя волю Пославшего
  • Крутой поворот
НА ПОРОГЕ НЕВЕДОМЫХ ДНЕЙ
  • Белореченский спецприемник
  • Пойдешь, куда не хочешь
КРАСНОДАРСКАЯ ТЮРЬМА
  • Радостная встреча
  • И снова спецприемник
  • Первые впечатления
  • Спецкамера
  • Живу не настоящим
  • Братья рядом
  • Песнь Возлюбленному
  • Великое сотворил Господь
  • Грусть и радость тесно сплетены
  • Что унываешь, душа моя?
  • Благоухание любви
  • Чудовищный механизм
  • Нити сердца
  • Солнечный лучик
  • Могучая защита
  • Следствие близится к концу
  • Нет мира нечестивым
  • Суд
  • В рабочей камере
  • Торт?!
  • Этап
УЧРЕЖДЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ
  • Женская зона
  • Колония строгого режима
  • Гуси
  • Передача и письма
  • Обыск
  • Голубица в ущелье скалы
  • Не полагайся на разум твой
  • Всему свое время
  • Нескончаемые тревоги
  • Да будет воля Твоя!
  • Помещение камерного типа
НА СВОБОДУ!
  • День счастливой встречи
  • И снова вместе
Views 233
Rating 5.0 / 5
Added 15.02.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (3)

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