Плетт - Брыкова - Сидорова - Под кровом Всевышнего
Утопая в буйной зелени, хутор Гливенко мирно погружался в ночную дрему. И ничто не нарушило бы этого покоя, если бы не гул легковой машины, вдруг въехавшей в это заброшенное селение. Ярко сверкнув фарами, автомобиль свернул в один из дворов и, устало фыркнув, заглох. Стало по-прежнему темно и тихо.
— Приехали,— негромко сказал Николай Ильич.
— Можно выходить? — чуть слышно спросила Надежда.
Я кивнул и, осторожно открыв дверь, ступил в мягкую, высокую траву. Глухо щелкнув дверкой, из машины выбралась Надежда, за ней — Нина и Володя. Мы почти бесшумно взяли сумки и торопливо скрылись в небольшом домике. Проверив, зашторено ли окно, включили свет. Осветилась небольшая комната. В одном углу стояла переносная газовая плита, в другом — мешок с картошкой. На полках, видимо недавно сколоченных, громоздились кастрюли, тарелки и другая посуда; на столе и под ним — разные коробки, сумки, узелки.
— Помолимся? — вопросительно посмотрел на меня Николай Ильич, и мы тут же склонились на колени.
Он молился приглушенным голосом. Благодарил Господа за охрану в пути, за возможность печатать в этом доме христианскую литературу, просил благословения на предстоящий труд.
На молитву брата все сказали «Аминь», как обычно, негромко.
— Ну, вот ваш новый дом,— широко улыбнулся Николай Ильич.
— Или цех, если хотите,— добродушно добавил Володя.
— Иван Петрович,— повернулся ко мне Николай Ильич,— в этой комнате мы планировали кухню. Здесь же братьям придется спать. Три раскладушки как раз помещаются. На днях привезу сына, он не успел уволиться с работы.
— Без него нам туго придется,— заметил я.— Кто-нибудь случайно подойдет к дому и услышит, что здесь кто-то есть, а дверь — на замке...
— Сережа будет с вами,— как-то смущенно заверил Николай Ильич.— Потерпите пару дней! Конечно, вам выходить ни в коем случае нельзя, а ему — можно, его соседи знают. Он будет здесь, как на даче: сушить лекарственные травы, читать книги, приносить хлеб и воду.
Приоткрыв дверь, я заглянул в другую комнату, добрая часть которой была занята упаковками с бумагой. Вдоль стены стояли деревянные нары со свернутыми на них матрасами, лежали узлы с одеялами и подушками, в углу — четыре раскладушки.
И. П. Плетт, Н. И. Брыкова, В. П. Сидорова - Под кровом Всевышнего
Отпечатано в типографии издательства «Христианин» СЦ ЕХБ, 1994. – 190 с.
И. П. Плетт, Н. И. Брыкова, В. П. Сидорова - Под кровом Всевышнего – Содержание
АРЕСТ
- Хутор Гливенко
- Неприятный разговор
- Выполняя волю Пославшего
- Крутой поворот
НА ПОРОГЕ НЕВЕДОМЫХ ДНЕЙ
- Белореченский спецприемник
- Пойдешь, куда не хочешь
КРАСНОДАРСКАЯ ТЮРЬМА
- Радостная встреча
- И снова спецприемник
- Первые впечатления
- Спецкамера
- Живу не настоящим
- Братья рядом
- Песнь Возлюбленному
- Великое сотворил Господь
- Грусть и радость тесно сплетены
- Что унываешь, душа моя?
- Благоухание любви
- Чудовищный механизм
- Нити сердца
- Солнечный лучик
- Могучая защита
- Следствие близится к концу
- Нет мира нечестивым
- Суд
- В рабочей камере
- Торт?!
- Этап
УЧРЕЖДЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ
- Женская зона
- Колония строгого режима
- Гуси
- Передача и письма
- Обыск
- Голубица в ущелье скалы
- Не полагайся на разум твой
- Всему свое время
- Нескончаемые тревоги
- Да будет воля Твоя!
- Помещение камерного типа
НА СВОБОДУ!
- День счастливой встречи
- И снова вместе
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