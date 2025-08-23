Плиний Старший - Естественная история - Том III - Книги V-VI
Настоящей книгой мы продолжаем двуязычное издание многотомной «Естественной истории» римского писателя и общественного деятеля Гая Плиния Секунда Старшего (23/24 гг. н. э. - 79 г. н. э.). Это уникальное произведение представляет собой грандиозную энциклопедию античных знаний о природе, мире и человеке в 37 книгах, подводящую итог развития этих знаний ко времени жизни Плиния. Книги «Естественной истории» содержат около 20 000 фактов во многих областях знания: в космологии, астрономии, физике, географии, антропологии, зоологии, ботанике, медицине, неорганической природе - металлах, камнях и прочем. Поэтому «Естественная история» оказывается неисчерпаемым источником наших знаний о многих сторонах жизни, науки и культуры античного мира.
Подробные сведения о жизни и творчестве Плиния, о «Естественной истории» и ее особенностях, о рукописной традиции и изданиях текста, а также общую Библиографию исследований о «Естественной истории» читатель может найти в I томе «Естественной истории».
Географии всей ойкумены в «Естественной истории» посвящены четыре книги (III-VI). Книги III—IV содержат географическое описание Европы (опубликованы во II томе «Естественной истории»).
В настоящем III томе мы даем латинский текст и русский перевод двух последующих географических книг «Естественной истории» Плиния Старшего (книги V-VI), а также комментарий к тексту. Пятая книга «Естественной истории» содержит описание средиземноморского побережья Африки, начиная с Гибралтара и Азии вплоть до Черного моря, включая описания островов и морей, примыкающих к этому побережью. Шестая книга посвящена географии стран южного, восточного и северо-восточного побережий Черного моря, а также Центральной Азии, северного, восточного и южного побережий Азии, южного побережья Африки; здесь же приводятся размеры материков и морей, расположение стран по климатическим поясам.
В двух книгах содержится несколько тысяч географических названий - народов, областей, населенных пунктов, морей, рек, гор, многие из которых встречаются только у Плиния.
Русский перевод V книги «Естественной истории» выполнен коллективом авторов в составе: Ю.С. Веселова, А.П. Воскресенский, А.О. Денисов, Г.Л. Криволапов, А.Е. Маньков, Ю.А. Пеков, А.В. Подосинов, О.И. Рябенко, Е.В. Снедкова, П.Ю. Фадеева; комментарии составлены А.В. Подосиновым.
Перевод отдельных частей VI книги, относящихся к Восточной Европе (главы 1-3, 11-22, 26, 30-31, 33-40, 47-52), и комментарий к нему принадлежат М.В. Скржинской и Ю.Н. Воронову; этот перевод и комментарий отредактированы и дополнены А.В. Подосиновым, Д.И. Суровенковым, Н.Е. Самохваловой, Т.А. Михайловой, И.А. Копыловым. Ими же выполнены перевод и комментарий к главам 4-10, 23-25. Перевод глав 53- 106 и комментарий к ним подготовлены А.А. Вигасиным. Главы 27-28, 32, 41-46, 107-162, 208-210, 212-215, 220 переведены и откомментированы А.В. Подосиновым, А.П. Воскресенским и К.С. Кузьминой. Главы 163-205 даются в переводе Г.М. Бауэра и С.Я. Берзиной с небольшими уточнениями. Перевод и комментарий к главам 206-207, 211, 216-219 выполнены А.В. Подосиновым.
Плиний Старший — Естественная история - Naturalis historia: в девятнадцати томах. Том III. Книги V-VI
Издание подготовили А. В. Подосинов, Г. Л. Криволапов и М. В. Шумилин; под общей редакцией А. В. Подосинова, Е. В. Илюшечкиной и А. В. Белоусова. — М.: Университет Дмитрия Пожарского, 2023. — 640 с. — (Античная библиотека. Латинская серия. Том III = BIBLIOTHECA ANTIQVA. Series Latina. Vol. III).
ISBN 978-5-91244-273-5 (общий)
ISBN 978-5-91244-293-3 (том III)
Плиний Старший — Естественная история - Naturalis historia — Содержание
- ПРЕДИСЛОВИЕ
- ВВЕДЕНИЕ К ЛАТИНСКОМУ ТЕКСТУ (Г.Л. Криволапов)
- CONSPECTUS SIGLORUM, QUAE IN APPARATU CRITICO ADHIBENTUR
- Книга V
- Книга VI
- СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
-
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН В V И VI КНИГАХ NH
- Index nominum (personarum)
- Index nominum (geographicorum)
- APPENDIX
Спасибо! Все Плинии хороши, и дядя и племянник, но в СССР переводили только младшего из них, то есть его "Письма". Вот и сташего дождались!