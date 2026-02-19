Плиний Старший - Естественная история (Том VI: Книги X-XI)

Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, History, Philology Literature
Series Античная библиотека. Латинская серия (4 books)

Шестой том фундаментального многотомного издания «Естественная история» Плиния Старшего представляет собой двуязычную (латинско-русскую) публикацию X и XI книг этой величайшей энциклопедии античности. Труд Гая Плиния Секунда (I в. н. э.) является уникальным сводом знаний своего времени, охватывающим практически все сферы человеческого любопытства — от устройства Вселенной до строения мельчайших насекомых. Данное издание, вышедшее в 2025 году под эгидой Университета Дмитрия Пожарского, продолжает масштабный проект по полному академическому переводу Плиния на русский язык.

Содержание тома целиком посвящено зоологии. Книга X сосредоточена на орнитологии: здесь Плиний описывает повадки птиц, их использование в быту, гаданиях и религиозных обрядах, а также приводит общие рассуждения о биологии животных. Книга XI открывает читателю мир насекомых (энтомологию) и переходит к подробному сравнительному анализу анатомии различных существ. Перевод И. Ю. Шабаги сопровождается критическим аппаратом и подробным комментарием, который помогает современному читателю отличить реальные научные факты античности от мифологических представлений того времени.

Издание выполнено на высоком филологическом уровне: латинский текст сверен по лучшим рукописным традициям, а обширные указатели (животных, имен и географических названий) делают книгу удобным инструментом для исследователей античности, биологов и историков науки. «Естественная история» остается незаменимым источником, позволяющим взглянуть на мир глазами римского интеллектуала эпохи империи.

М.: Университет Дмитрия Пожарского, 2025. — 424 с.
(Античная библиотека. Латинская серия)
ISBN 978-5-91244-311-4

Плиний Старший — Естественная история (Том VI: Книги X-XI) - Содержание

  • Орнитология (Книга X): Описание диких и домашних птиц, их биологические циклы, способы разведения и роль в ауспициях (римских гаданиях).

  • Энтомология (Книга XI): Классификация насекомых в представлении древних римлян, наблюдения за пчелами, пауками и другими мелкими существами.

  • Сравнительная анатомия: Вторая часть XI книги посвящена строению тел животных и человека, анализу органов чувств и конечностей.

  • Академический аппарат: Сверка рукописной традиции (Conspectus Siglorum), латинский оригинал и современный русский перевод.

  • Научные указатели: Index animalium (указатель животных) и Index nominum позволяют быстро находить нужные факты в массиве текста.

  • Культурный контекст: Плиний не только описывает факты, но и фиксирует отношение античного общества к природе как к великой мастерской.

Views 86
Rating 5.0 / 5
Added 19.02.2026
Author brat Vadim
5.0/5 (1)

