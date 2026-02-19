Плиний Старший - Естественная история (Том VI: Книги X-XI)
Шестой том фундаментального многотомного издания «Естественная история» Плиния Старшего представляет собой двуязычную (латинско-русскую) публикацию X и XI книг этой величайшей энциклопедии античности. Труд Гая Плиния Секунда (I в. н. э.) является уникальным сводом знаний своего времени, охватывающим практически все сферы человеческого любопытства — от устройства Вселенной до строения мельчайших насекомых. Данное издание, вышедшее в 2025 году под эгидой Университета Дмитрия Пожарского, продолжает масштабный проект по полному академическому переводу Плиния на русский язык.
Содержание тома целиком посвящено зоологии. Книга X сосредоточена на орнитологии: здесь Плиний описывает повадки птиц, их использование в быту, гаданиях и религиозных обрядах, а также приводит общие рассуждения о биологии животных. Книга XI открывает читателю мир насекомых (энтомологию) и переходит к подробному сравнительному анализу анатомии различных существ. Перевод И. Ю. Шабаги сопровождается критическим аппаратом и подробным комментарием, который помогает современному читателю отличить реальные научные факты античности от мифологических представлений того времени.
Издание выполнено на высоком филологическом уровне: латинский текст сверен по лучшим рукописным традициям, а обширные указатели (животных, имен и географических названий) делают книгу удобным инструментом для исследователей античности, биологов и историков науки. «Естественная история» остается незаменимым источником, позволяющим взглянуть на мир глазами римского интеллектуала эпохи империи.
М.: Университет Дмитрия Пожарского, 2025. — 424 с.
(Античная библиотека. Латинская серия)
ISBN 978-5-91244-311-4
Плиний Старший — Естественная история (Том VI: Книги X-XI) - Содержание
Орнитология (Книга X): Описание диких и домашних птиц, их биологические циклы, способы разведения и роль в ауспициях (римских гаданиях).
Энтомология (Книга XI): Классификация насекомых в представлении древних римлян, наблюдения за пчелами, пауками и другими мелкими существами.
Сравнительная анатомия: Вторая часть XI книги посвящена строению тел животных и человека, анализу органов чувств и конечностей.
Академический аппарат: Сверка рукописной традиции (Conspectus Siglorum), латинский оригинал и современный русский перевод.
Научные указатели: Index animalium (указатель животных) и Index nominum позволяют быстро находить нужные факты в массиве текста.
Культурный контекст: Плиний не только описывает факты, но и фиксирует отношение античного общества к природе как к великой мастерской.
No comments yet. Be the first!