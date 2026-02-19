Шестой том фундаментального многотомного издания «Естественная история» Плиния Старшего представляет собой двуязычную (латинско-русскую) публикацию X и XI книг этой величайшей энциклопедии античности. Труд Гая Плиния Секунда (I в. н. э.) является уникальным сводом знаний своего времени, охватывающим практически все сферы человеческого любопытства — от устройства Вселенной до строения мельчайших насекомых. Данное издание, вышедшее в 2025 году под эгидой Университета Дмитрия Пожарского, продолжает масштабный проект по полному академическому переводу Плиния на русский язык.

Содержание тома целиком посвящено зоологии. Книга X сосредоточена на орнитологии: здесь Плиний описывает повадки птиц, их использование в быту, гаданиях и религиозных обрядах, а также приводит общие рассуждения о биологии животных. Книга XI открывает читателю мир насекомых (энтомологию) и переходит к подробному сравнительному анализу анатомии различных существ. Перевод И. Ю. Шабаги сопровождается критическим аппаратом и подробным комментарием, который помогает современному читателю отличить реальные научные факты античности от мифологических представлений того времени.

Издание выполнено на высоком филологическом уровне: латинский текст сверен по лучшим рукописным традициям, а обширные указатели (животных, имен и географических названий) делают книгу удобным инструментом для исследователей античности, биологов и историков науки. «Естественная история» остается незаменимым источником, позволяющим взглянуть на мир глазами римского интеллектуала эпохи империи.

Плиний Старший — Естественная история (Том VI: Книги X-XI)

М.: Университет Дмитрия Пожарского, 2025. — 424 с.

(Античная библиотека. Латинская серия)

ISBN 978-5-91244-311-4

