Начало российского вторжения застало меня в Вене, столице бывшей империи, действия которой спровоцировали Первую мировую войну, и городе, захват которого нацистской Германией в рамках аншлюса Австрии в 1938 году привел к началу Второй мировой войны. Новая война витала в воздухе, когда жители Вены ложились спать вечером 23 февраля 2022 года. Посмотрев тревожные новости по CNN, я надеялся на лучший исход, но предчувствие беды не покидало меня. На следующее утро я проснулся раньше обычного, около 6:00 утра. Я потянулся к телефону, чтобы проверить новости, но вместо этого каким-то образом попал на свою электронную почту.

Мое сердце упало, когда я прочитал тему письма: "Боже мой". Сообщение пришло от коллеги из Гарварда, с которым я обсуждал шансы новой войны с октября, когда он впервые предупредил меня о возможности крупного конфликта. Российские войска накапливались вблизи украинских границ, и американские СМИ начали сообщать о них почти в режиме реального времени. Я надеялся, что передвижение войск было частью российского шантажа. Мой коллега считал, что может быть реальным. Теперь, еще до того, как открыть письмо, я знал, что это произошло - вторжение, о котором он предупреждал. Я открыл письмо. Заключительные строки гласили: "Ничего хорошего из этого не выйдет. Каждый день приходит новое сообщение. Сегодня американская разведка предсказывает молниеносный удар, но посмотрим завтра. Надеюсь, что в Вене у вас все в порядке".

Я не была в порядке. Что-то началось, но я не знал, что именно. Я догадывался, что Путин и русские вторглись в восточную Украину, на поле боя 2014-15 годов. С этими мыслями я открыл еще одно письмо. Тема письма была пустой, но оно пришло от коллеги из Днепра, который находился далеко за линией фронта войны 2014-15 годов. Из письма было ясно, что в этой войне не будет территории за линией фронта. "Я собираю свои вещи, чтобы покинуть Днепр; возможно, я пришлю "фрагменты" своих книг на ваш электронный адрес, потому что я не знаю, что будет дальше, и мой компьютер может потеряться где-то в этих событиях", - писал мой коллега, добавляя: "Мы хорошо знакомы с судьбой рукописей в военное время". Я отправил положительный ответ и поблагодарил его за то, что он доверил мне свою незаконченную работу.

Только тогда я проверил новости: началось тотальное вторжение в Украину, города от Киева до Днепра и моего родного Запорожья были атакованы российскими ракетами. Это было сюрреалистично. Я позвонила своей сестре в Запорожье. Она не спала. Взрывы были слышны в части города, к счастью, удаленной от квартала, где она жила в доме наших родителей. Она была спокойна. Накануне вечером я позвонил ей и посоветовал купить достаточно бензина для машины. Она не последовала моему совету, считая, как и почти все в Украине, что крупномасштабная война невозможна. Теперь война началась, и никто из нас не был к ней готов. Мы должны были прожить один день за другим. Я звонил ей дважды в день, утром и вечером. Всегда одни и те же вопросы: как прошла прошлая ночь? Как прошел твой день? Значение слов "спокойной ночи" и "хорошего дня" внезапно изменилось. Любой день или ночь с сиренами, но без ракетных атак или взрывов, был хорошим.

Сергей Плохий - Российско-украинская война – Возвращение истории

Перевод этой книги подготовлен сообществом "Книжный импорт". – 224 с.

Сергей Плохий - Российско-украинская война – Содержание

Предисловие. Осмысление войны

Глава 1. Имперский крах

Глава 2. Демократия и автократия

Глава 3. Ядерный взрыв

Глава 4. Новая Восточная Европа

Глава 5. Крымский гамбит

Глава 6. Взлет и падение Новой России

Глава 7. Война Путина

Глава 8. Киевские ворота

Глава 9. Восточный фронт

Глава 10. Черное море

Глава 11. Контрнаступление

Глава 12. Возвращение Запада

Глава 13. Поворот в Азию

Послесловие. Новый мировой порядок