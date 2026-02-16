Плотников - История христианского просвещения
Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Philosophy, History, Educational, Reference, Religious Studies Atheism

Труд Владимира Владимировича Плотникова представляет собой классическое церковно-историческое исследование, посвященное одному из самых драматичных и созидательных периодов в истории Европы. Автор анализирует сложный процесс взаимодействия молодой христианской культуры с колоссальным наследием античного мира. Период, ограниченный 313 и 529 годами, рассматривается как эпоха великого синтеза, когда Церковь, выйдя из катакомб, начала осваивать и переосмыслять формы греко-римской философии, риторики и педагогики для выражения своих истин.

Основная часть исследования посвящена тому, как христианские мыслители и отцы Церкви решали вопрос о допустимости использования языческой литературы в образовании. Плотников подробно описывает, как на смену полному отрицанию светских знаний пришло понимание античной культуры как «педагога ко Христу». Автор рассматривает деятельность великих каппадокийцев и Иоанна Златоуста, которые смогли интегрировать классическую систему образования в христианский контекст, создав прочный фундамент для будущей европейской школы.

Особое внимание Плотников уделяет закату античной образованности и формальному завершению этого процесса в 529 году, когда указом Юстиниана была закрыта Платоновская академия в Афинах. Автор показывает, что это событие стало не столько актом разрушения, сколько символом окончательной победы христианского просвещения, которое к тому времени уже впитало в себя лучшие элементы классической мысли. Работа является ценнейшим источником для понимания того, как закладывались основы христианской цивилизации и как Церковь смогла стать преемницей античного интеллектуального богатства.

Плотников Владимир Владимирович - История христианского просвещения в его отношениях к древней грекоримской образованности - От торжества христианства при Константине Великом до окончательного падения греко-римского язычества при Юстиниане (313-529)

Изд. 2-е, испр. — М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. — 536 с. (Академия фундаментальных исследований: богословие.)

ISBN 978-5-397-01981-1

Плотников Владимир Владимирович - История христианского просвещения – Содержание

ПРЕДИСЛОВІЕ

  • ГЛАВА ПЕРВАЯ. Значеніе втораго періода въ исторіи христіанскаго просвѣщенія.

  • ГЛАВА ВТОРАЯ. Школьное образованіе христіанскаго юношества въ IV и V вѣкахъ.

  • ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Отношеніе императора Юліана къ христіанскому обществу по вопросу о классическомъ образованіи.

  • ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Воззрѣнія св. Василія Великаго на классическое образованіе.

  • ГЛАВА ПЯТАЯ. Воззрѣнія св. Григорія Богослова на классическое образованіе»

  • ГЛАВА ШЕСТАЯ. Воззрѣнія св. Іоанна Златоустаго на свѣтское образованіе.

  • ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Воззрѣнія на влассичѳсвоѳ образованіе ев. Амвросія Медіоланскаго, блаж. Іеронима и блаж. Августина.

  • ГЛАВА ВОСЬМАЯ. Представители просвѣщенія на Западѣ со времени блаж. Августина до смерти Кассіодора. Ихъ практика и мнѣнія по вопросу о классическомъ образованіи.

  • ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. Общія предварительныя замѣчанія о вліяніи древней грекоримской образованности на внѣшнюю и внутреннюю стороны христіанской науки и литературы.

  • ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. Христіанская апологетика въ IV в. на Востокѣ. Сочиненія противъ язычества Евсевія Кесарійскаго и св.. Аѳанасія Великаго.

  • ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. Христіанская апологетика въ V вѣкѣ на Востокѣ. — Десять книгъ противъ Юліана св. Кирилла Александрійскаго.

  • ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ. Христіанская апологетика въ V вѣкѣ на Востокѣ.—Твореніе блаж. Ѳеодорита «Врачеваніе эллинскихъ недуговъ, или познаніе евангельской истины изъ эллинской философіи»

  • ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. Христіанская апологетика на Западѣ въ IV вѣкѣ. Трактатъ Фирмика Матерна «О ложности языческихъ религій»

  • ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ. Христіанская апологетика на Западѣ въ V вѣкѣ. Твореніе блаж. Августина, епископа Иппонійскаго, «О градѣ Божіемъ».

  • ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ. Вліяніе древней греко-римской образованности на христіанское богословіе и философію во второй періодъ.

  • ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ. Развитіе христіанской науки подъ вліяніемъ древней грекоримской образованности въ IV и V вѣкахъ.

  • ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ. Вліяніе древней греко-римской образованности на христіанское краснорѣчіе и поэзію въ IV и V вѣкахъ.

  • ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ. Окончательное паденіе греко-римскаго язычества. Принятіе церковью подъ свое покровительство памятниковъ древней греко-римской образованности.

  • ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ. Общій взглядъ находъ исторіи христіанскаго просвѣщенія въ его отношеніяхъ къ древней грекоримской образованности со времени Константина Великаго до окончательнаго паденія греко-римскаго язычества

  • ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ. Заключеніе.

Алфавитный указатель цитованныхъ авторовъ и сочиненій.

