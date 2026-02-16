Плотников - История христианского просвещения

Труд Владимира Владимировича Плотникова представляет собой классическое церковно-историческое исследование, посвященное одному из самых драматичных и созидательных периодов в истории Европы. Автор анализирует сложный процесс взаимодействия молодой христианской культуры с колоссальным наследием античного мира. Период, ограниченный 313 и 529 годами, рассматривается как эпоха великого синтеза, когда Церковь, выйдя из катакомб, начала осваивать и переосмыслять формы греко-римской философии, риторики и педагогики для выражения своих истин.

Основная часть исследования посвящена тому, как христианские мыслители и отцы Церкви решали вопрос о допустимости использования языческой литературы в образовании. Плотников подробно описывает, как на смену полному отрицанию светских знаний пришло понимание античной культуры как «педагога ко Христу». Автор рассматривает деятельность великих каппадокийцев и Иоанна Златоуста, которые смогли интегрировать классическую систему образования в христианский контекст, создав прочный фундамент для будущей европейской школы.

Особое внимание Плотников уделяет закату античной образованности и формальному завершению этого процесса в 529 году, когда указом Юстиниана была закрыта Платоновская академия в Афинах. Автор показывает, что это событие стало не столько актом разрушения, сколько символом окончательной победы христианского просвещения, которое к тому времени уже впитало в себя лучшие элементы классической мысли. Работа является ценнейшим источником для понимания того, как закладывались основы христианской цивилизации и как Церковь смогла стать преемницей античного интеллектуального богатства.

Плотников Владимир Владимирович - История христианского просвещения в его отношениях к древней грекоримской образованности - От торжества христианства при Константине Великом до окончательного падения греко-римского язычества при Юстиниане (313-529)

Изд. 2-е, испр. — М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. — 536 с. (Академия фундаментальных исследований: богословие.)

Плотников Владимир Владимирович - История христианского просвещения – Содержание

ПРЕДИСЛОВІЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ. Значеніе втораго періода въ исторіи христіанскаго просвѣщенія.

ГЛАВА ВТОРАЯ. Школьное образованіе христіанскаго юношества въ IV и V вѣкахъ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Отношеніе императора Юліана къ христіанскому обществу по вопросу о классическомъ образованіи.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Воззрѣнія св. Василія Великаго на классическое образованіе.

ГЛАВА ПЯТАЯ. Воззрѣнія св. Григорія Богослова на классическое образованіе»

ГЛАВА ШЕСТАЯ. Воззрѣнія св. Іоанна Златоустаго на свѣтское образованіе.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Воззрѣнія на влассичѳсвоѳ образованіе ев. Амвросія Медіоланскаго, блаж. Іеронима и блаж. Августина.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ. Представители просвѣщенія на Западѣ со времени блаж. Августина до смерти Кассіодора. Ихъ практика и мнѣнія по вопросу о классическомъ образованіи.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. Общія предварительныя замѣчанія о вліяніи древней грекоримской образованности на внѣшнюю и внутреннюю стороны христіанской науки и литературы.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. Христіанская апологетика въ IV в. на Востокѣ. Сочиненія противъ язычества Евсевія Кесарійскаго и св.. Аѳанасія Великаго.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. Христіанская апологетика въ V вѣкѣ на Востокѣ. — Десять книгъ противъ Юліана св. Кирилла Александрійскаго.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ. Христіанская апологетика въ V вѣкѣ на Востокѣ.—Твореніе блаж. Ѳеодорита «Врачеваніе эллинскихъ недуговъ, или познаніе евангельской истины изъ эллинской философіи»

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. Христіанская апологетика на Западѣ въ IV вѣкѣ. Трактатъ Фирмика Матерна «О ложности языческихъ религій»

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ. Христіанская апологетика на Западѣ въ V вѣкѣ. Твореніе блаж. Августина, епископа Иппонійскаго, «О градѣ Божіемъ».

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ. Вліяніе древней греко-римской образованности на христіанское богословіе и философію во второй періодъ.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ. Развитіе христіанской науки подъ вліяніемъ древней грекоримской образованности въ IV и V вѣкахъ.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ. Вліяніе древней греко-римской образованности на христіанское краснорѣчіе и поэзію въ IV и V вѣкахъ.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ. Окончательное паденіе греко-римскаго язычества. Принятіе церковью подъ свое покровительство памятниковъ древней греко-римской образованности.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ. Общій взглядъ находъ исторіи христіанскаго просвѣщенія въ его отношеніяхъ къ древней грекоримской образованности со времени Константина Великаго до окончательнаго паденія греко-римскаго язычества

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ. Заключеніе.

Алфавитный указатель цитованныхъ авторовъ и сочиненій.