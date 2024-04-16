Подольская Мария - Все великое начинается с маленькой инициативы
В этой книге ты найдешь больше информации о служении «Мое поколение» (МП), которое активно развивается сегодня во всем мире. Также здесь есть практические рекомендации для тех, кто хочет начать МП в своей школе, церкви или городе. Пусть эта книга не будет для тебя лишь очередной прочитанной книгой, но распахнет твое сердце к тому, чтобы действовать и прославлять имя Бога в твоем поколении. Будь открыт и принимай каждое слово в свое сердце, тогда ты увидишь большие чудеса.
Ты даже до конца не представляешь, что Бог может сделать через твою жизнь. Итак, эта книга для того, чтобы вдохновить тебя начать. И это начало может открыть большое будущее. Если ты выберешь следовать за Иисусом и совершать Его дела, твоя жизнь станет подобной тем историям, которые мы читаем в Библии в книге Деяний Святых Апостолов, и все чудеса и невероятные истории станут для тебя такой же реальностью, как и для учеников Иисуса. Это наше время. Время смелых и отважных христиан, которые поднимут знамя Иисуса высоко-высоко в нашей стране! Я услышала о служении «Мое поколение», когда мне было 14. С этого времени я изменила взгляд на всю свою жизнь, каждый мой день стал другим. Отныне я приходила в школу с желанием принести перемены. Я начала действовать!
В этой книге собраны все мои мысли и знания, которые я получила за время служения в «Моем поколении». Меня вдохновляют молодые люди, которые могут быть смелыми в своей вере. То, что я вижу сегодня среди современной молодежи, расстраивает меня, но благодарю Бога за ребят из «Моего поколения», которые жертвуют своим временем и не только для того, чтобы принести перемены. Когда ты только поймешь весь потенциал, который вложил в тебя Бог, верю, ты увидишь, как полезна твоя жизнь. Сегодня многие спрашивают, в чем мое призвание? Ответ очень простой: в первую очередь, твое призвание быть христианином каждый день твоей жизни, там, где ты находишься. Попробуй принять решение проявлять маленькую инициативу в каждом дне, чтобы жить для других, тогда ты поймешь – твоя жизнь значима! + В Евангелии от Матфея 14:14–21 мы читаем невероятную историю о том, как мальчик, имевший всего пять хлебов и две рыбы, накормил ими больше пяти тысяч человек. Как такое чудо могло произойти? Только с Богом. Отдав то малое, что мы имеем в руки Бога, это малое становится великим. Возможно, ты так же, как тот мальчик, имеешь не так много. Может быть все, что у тебя есть – это вера. Но поверь, твоей веры достаточно. Отдай Богу то малое, что имеешь, и Он совершит чудо!
Подольская Мария - Все великое начинается с маленькой инициативы
«Золотые страницы», 2015 57стр
Подольская Мария - Все великое начинается с маленькой инициативы - Содержание
Предисловие
Введение
Часть первая
- Будь настоящим
- Миру нужен именно ты
- Как начать
- Лидеру
Часть вторая
- Видение
- Иисус в каждом учебном заведении
- Единство христиан из разных церквей и конфессий
- Новые лидеры
Часть третья
- Что такое культура
- Культура первая
- Культура вторая
- 10 вещей, в которые мы верим
- Культура третья
- Культура четвертая
- Культура пятая
- Культура шестая
- Культура седьмая
Часть четвертая
- Кто такой тимер
- Отношения внутри команды
- Посещения или встречи со школьниками
- 10 способов вдохновлять людей
- Служение «Мое поколение» по всей России
Заключение
Стихи из Библии, которые ты можешь использовать в школе
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