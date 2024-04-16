Подольская Мария - Все великое начинается с маленькой инициативы

В этой книге ты найдешь больше информации о служении «Мое поколение» (МП), которое активно развивается сегодня во всем мире. Также здесь есть практические рекомендации для тех, кто хочет начать МП в своей школе, церкви или городе. Пусть эта книга не будет для тебя лишь очередной прочитанной книгой, но распахнет твое сердце к тому, чтобы действовать и прославлять имя Бога в твоем поколении. Будь открыт и принимай каждое слово в свое сердце, тогда ты увидишь большие чудеса.

Ты даже до конца не представляешь, что Бог может сделать через твою жизнь. Итак, эта книга для того, чтобы вдохновить тебя начать. И это начало может открыть большое будущее. Если ты выберешь следовать за Иисусом и совершать Его дела, твоя жизнь станет подобной тем историям, которые мы читаем в Библии в книге Деяний Святых Апостолов, и все чудеса и невероятные истории станут для тебя такой же реальностью, как и для учеников Иисуса. Это наше время. Время смелых и отважных христиан, которые поднимут знамя Иисуса высоко-высоко в нашей стране! Я услышала о служении «Мое поколение», когда мне было 14. С этого времени я изменила взгляд на всю свою жизнь, каждый мой день стал другим. Отныне я приходила в школу с желанием принести перемены. Я начала действовать!

В этой книге собраны все мои мысли и знания, которые я получила за время служения в «Моем поколении». Меня вдохновляют молодые люди, которые могут быть смелыми в своей вере. То, что я вижу сегодня среди современной молодежи, расстраивает меня, но благодарю Бога за ребят из «Моего поколения», которые жертвуют своим временем и не только для того, чтобы принести перемены. Когда ты только поймешь весь потенциал, который вложил в тебя Бог, верю, ты увидишь, как полезна твоя жизнь. Сегодня многие спрашивают, в чем мое призвание? Ответ очень простой: в первую очередь, твое призвание быть христианином каждый день твоей жизни, там, где ты находишься. Попробуй принять решение проявлять маленькую инициативу в каждом дне, чтобы жить для других, тогда ты поймешь – твоя жизнь значима! + В Евангелии от Матфея 14:14–21 мы читаем невероятную историю о том, как мальчик, имевший всего пять хлебов и две рыбы, накормил ими больше пяти тысяч человек. Как такое чудо могло произойти? Только с Богом. Отдав то малое, что мы имеем в руки Бога, это малое становится великим. Возможно, ты так же, как тот мальчик, имеешь не так много. Может быть все, что у тебя есть – это вера. Но поверь, твоей веры достаточно. Отдай Богу то малое, что имеешь, и Он совершит чудо!

Подольская Мария - Все великое начинается с маленькой инициативы

«Золотые страницы», 2015 57стр

Подольская Мария - Все великое начинается с маленькой инициативы - Содержание

Предисловие

Введение

Часть первая

Будь настоящим

Миру нужен именно ты

Как начать

Лидеру

Часть вторая

Видение

Иисус в каждом учебном заведении

Единство христиан из разных церквей и конфессий

Новые лидеры

Часть третья

Что такое культура

Культура первая

Культура вторая

10 вещей, в которые мы верим

Культура третья

Культура четвертая

Культура пятая

Культура шестая

Культура седьмая

Часть четвертая

Кто такой тимер

Отношения внутри команды

Посещения или встречи со школьниками

10 способов вдохновлять людей

Служение «Мое поколение» по всей России

Заключение

Стихи из Библии, которые ты можешь использовать в школе