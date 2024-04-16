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Подольская Мария - Все великое начинается с маленькой инициативы

Подольская Мария - Все великое начинается с маленькой инициативы
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience
В этой книге ты найдешь больше информации о служении «Мое поколение» (МП), которое активно развивается сегодня во всем мире. Также здесь есть практические рекомендации для тех, кто хочет начать МП в своей школе, церкви или городе. Пусть эта книга не будет для тебя лишь очередной прочитанной книгой, но распахнет твое сердце к тому, чтобы действовать и прославлять имя Бога в твоем поколении. Будь открыт и принимай каждое слово в свое сердце, тогда ты увидишь большие чудеса.
Ты даже до конца не представляешь, что Бог может сделать через твою жизнь. Итак, эта книга для того, чтобы вдохновить тебя начать. И это начало может открыть большое будущее. Если ты выберешь следовать за Иисусом и совершать Его дела, твоя жизнь станет подобной тем историям, которые мы читаем в Библии в книге Деяний Святых Апостолов, и все чудеса и невероятные истории станут для тебя такой же реальностью, как и для учеников Иисуса. Это наше время. Время смелых и отважных христиан, которые поднимут знамя Иисуса высоко-высоко в нашей стране! Я услышала о служении «Мое поколение», когда мне было 14. С этого времени я изменила взгляд на всю свою жизнь, каждый мой день стал другим. Отныне я приходила в школу с желанием принести перемены. Я начала действовать!
В этой книге собраны все мои мысли и знания, которые я получила за время служения в «Моем поколении». Меня вдохновляют молодые люди, которые могут быть смелыми в своей вере. То, что я вижу сегодня среди современной молодежи, расстраивает меня, но благодарю Бога за ребят из «Моего поколения», которые жертвуют своим временем и не только для того, чтобы принести перемены. Когда ты только поймешь весь потенциал, который вложил в тебя Бог, верю, ты увидишь, как полезна твоя жизнь. Сегодня многие спрашивают, в чем мое призвание? Ответ очень простой: в первую очередь, твое призвание быть христианином каждый день твоей жизни, там, где ты находишься. Попробуй принять решение проявлять маленькую инициативу в каждом дне, чтобы жить для других, тогда ты поймешь – твоя жизнь значима! + В Евангелии от Матфея 14:14–21 мы читаем невероятную историю о том, как мальчик, имевший всего пять хлебов и две рыбы, накормил ими больше пяти тысяч человек. Как такое чудо могло произойти? Только с Богом. Отдав то малое, что мы имеем в руки Бога, это малое становится великим. Возможно, ты так же, как тот мальчик, имеешь не так много. Может быть все, что у тебя есть – это вера. Но поверь, твоей веры достаточно. Отдай Богу то малое, что имеешь, и Он совершит чудо!

Подольская Мария - Все великое начинается с маленькой инициативы

«Золотые страницы», 2015 57стр

Подольская Мария - Все великое начинается с маленькой инициативы - Содержание

Предисловие
Введение
Часть первая
  • Будь настоящим
  • Миру нужен именно ты
  • Как начать
  • Лидеру
Часть вторая
  • Видение
  • Иисус в каждом учебном заведении
  • Единство христиан из разных церквей и конфессий
  • Новые лидеры
Часть третья
  • Что такое культура
  • Культура первая
  • Культура вторая
  • 10 вещей, в которые мы верим
  • Культура третья
  • Культура четвертая
  • Культура пятая
  • Культура шестая
  • Культура седьмая
Часть четвертая
  • Кто такой тимер
  • Отношения внутри команды
  • Посещения или встречи со школьниками
  • 10 способов вдохновлять людей
  • Служение «Мое поколение» по всей России
Заключение
Стихи из Библии, которые ты можешь использовать в школе
Views 187
Rating 5.0 / 5
Added 16.04.2024
Author brat Vital
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5.0/5 (1)

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