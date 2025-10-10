Покровский Константин - К вопросу самоидентификации иудаизма

Когда мы пытаемся понять разницу между иудаизмом и христианством, или, скажем, исламом, и тем самым определить, что есть иудаизм, бывает нелишним вспомнить, как определяли свою веру великие иудейские авторы прошлого. В этом обзоре я попытаюсь подвести читателя к самостоятельному ответу на вопрос, а есть ли между вероучением иудаизма и христианства не только количественная, но и качественная разница. Иными словами, они разнятся только тем, что прибавились новые истины веры, или также и тем, что – одними или другими – было изменено уже данное откровение. То есть, верят ли христиане во все, во что верят иудеи? Уклоняясь от темы, замечу, что автор этих строк – христианин, учившийся иудаизму у раввина.

«Не прибавляй и не убавляй» - призывает нас книга Второзакония (12:32), ибо, прибавляя и убавляя, мы искажаем. Но тогда, утрируя, следовало бы остаться при саддукейском и самаритянском каноне Библии, то есть только при Пятикнижии, не включая в нее Пророков и Писания. Так же и в случае христианства – Никейский Собор исключил добавления к Символу веры, но на следующем же Соборе Символ был расширен, а на других – добавлены новые вероопределения. Так же и с раввинистическим иудаизмом – как только сформировались обе Гемары Талмуда, возникла нужда еще в Тосефте и Барайте. И, наверное, так в каждом случае, когда пытаются зафиксировать корпус священных текстов на все времена. Видимо, поэтому Устная Тора в принципе не имеет верхней границы.

Вопрос, что в иудаизме является истинной верой, выводит нас за рамки только народа Израилева. И среди народов мира есть «Ноевы сыны», хранящие истину о единобожии. Однако Маймонид подчеркивает, что не всякий единобожник может быть праведником, а только тот, кто признает Бога Израилева. Некоторые даже определяют «сынов Ноевых» как «неевреев, исповедующих иудаизм». Но еще в Средние века было вынесено постановление, что христианство и ислам являются допустимыми путями для нееврея. Еврею же остается единственный приемлемый путь – вера отцов. С другой стороны, евреем можно стать – уникальный случай во всем человечестве – ибо принимающий иудаизм присоединяется именно к народу Божию (и получает право на репатриацию в Страну Израиля), как это понималось с самого начала его существования, ведь он с библейских времен являлся в первую очередь религиозной общиной (на иврите «еврей» и «иудей» - одно и то же слово).

Константин Евгеньевич Покровский - К вопросу самоидентификации иудаизма. Попытка аналитического обзора

Электронное издание

Второе издание, дополненное

Добавлена информация о вероучителях и их постулатах веры, обновлена библиография

Москва-Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2025. – 52 с.

Константин Евгеньевич Покровский - К вопросу самоидентификации иудаизма. Попытка аналитического обзора - Содержание

Введение

Самаряне

1. Положения самаритянского вероучения

2. Абу ль-Ясан аль-Сури, 11 век

Караимы

1. Йехуда Хадасси, 12 век

2. Элия Башьяхи (1420-90)

3. Йехуда бен Аарон, 17 век

Раввинистический иудаизм

1. Саадья бен Йосеф Гаон (882-942)

2. Бахья Ибн-Пакуда, 11 век

3. Йехуда Галеви (1074-1140)

4. Авраам Ибн-Дауд (1110-80)

5. Хананель бен Хушиэль из Кайруана (975-1057)

6. Моше бен Маймон, Маймонид, Рамбам (1135-1204) а) «Китаб ас-Сирадж», комментарий к Мишне, трактат Санхедрин, глава Хелек б) «Мишне Тора», книга Знания, Законы раскаяния в) «Море Невухим»

7. Эштори ха-Пархи (13 век)

8. Абба Мари Астрюк из Люнеля (13 век)

9. Шем Тов бен Йосеф Фалаквера (1220-90)

10. Давид бен Шмуэль Кохави д’Эстелла (13-14 вв.)

11. Даниэль бен Йехуда ха-Даян (14 век)

12. Давид бен Йом Тов Ибн-Билия (14 век)

13. Шемария бен Элия ха-Икрити (1275-1355)

14. Аарон Галеви (14 век)

15. Шимон бен Цемах Дуран, Рашбац (1361-1444)

16. Хасдай Крескас (ум. 1410)

17. Йосеф Альбо (ум. 1444)

18. Авраам Шалом (ум. 1492)

19. Ицхак Арама (1420-92)

20. Йосеф Явез (1438-1507)

21. Авраам Бибаго (ум. 1489)

22. Ицхак Абарбанель (1437-1508)

23. Йом Тов Липпман Муэльхаузен (ум. после 1450)

24. Элия бен Моше Дельмедиго (1460-97)

25. Давид бен Йехуда Мессер Леон (1470-1526)

26. Моше бен Йосеф Трани, Мабит (1500-80)

27. «Ани маамин» (16 век)

28. Моше Хайм Луцатто, Рамхаль (1707-1746)

29. Рав Ицхак Гинзбург: 9 основ веры

27. «Ани маамин» (16 век)

28. Леви бен Гершом, Ралбаг, Герсонид (1288-1344)

29. Моше Хайм Луцатто, Рамхаль (1707-1746)

30. Рав Ицхак Гинзбург: 9 основ веры

Несколько общих замечаний

Попытки определить веру исходя из заповедей (Тора, Талмуд)

1. «Шма Исраэль»

2. Гиллель (ум. 10г.)

3. Симлай (нач. 4 в.)

4. Нахман бар Ицхак (ум. 356)

Выводы

Благодарности

Литература