Покровский Константин - К вопросу самоидентификации иудаизма
Когда мы пытаемся понять разницу между иудаизмом и христианством, или, скажем, исламом, и тем самым определить, что есть иудаизм, бывает нелишним вспомнить, как определяли свою веру великие иудейские авторы прошлого. В этом обзоре я попытаюсь подвести читателя к самостоятельному ответу на вопрос, а есть ли между вероучением иудаизма и христианства не только количественная, но и качественная разница. Иными словами, они разнятся только тем, что прибавились новые истины веры, или также и тем, что – одними или другими – было изменено уже данное откровение. То есть, верят ли христиане во все, во что верят иудеи? Уклоняясь от темы, замечу, что автор этих строк – христианин, учившийся иудаизму у раввина.
«Не прибавляй и не убавляй» - призывает нас книга Второзакония (12:32), ибо, прибавляя и убавляя, мы искажаем. Но тогда, утрируя, следовало бы остаться при саддукейском и самаритянском каноне Библии, то есть только при Пятикнижии, не включая в нее Пророков и Писания. Так же и в случае христианства – Никейский Собор исключил добавления к Символу веры, но на следующем же Соборе Символ был расширен, а на других – добавлены новые вероопределения. Так же и с раввинистическим иудаизмом – как только сформировались обе Гемары Талмуда, возникла нужда еще в Тосефте и Барайте. И, наверное, так в каждом случае, когда пытаются зафиксировать корпус священных текстов на все времена. Видимо, поэтому Устная Тора в принципе не имеет верхней границы.
Вопрос, что в иудаизме является истинной верой, выводит нас за рамки только народа Израилева. И среди народов мира есть «Ноевы сыны», хранящие истину о единобожии. Однако Маймонид подчеркивает, что не всякий единобожник может быть праведником, а только тот, кто признает Бога Израилева. Некоторые даже определяют «сынов Ноевых» как «неевреев, исповедующих иудаизм». Но еще в Средние века было вынесено постановление, что христианство и ислам являются допустимыми путями для нееврея. Еврею же остается единственный приемлемый путь – вера отцов. С другой стороны, евреем можно стать – уникальный случай во всем человечестве – ибо принимающий иудаизм присоединяется именно к народу Божию (и получает право на репатриацию в Страну Израиля), как это понималось с самого начала его существования, ведь он с библейских времен являлся в первую очередь религиозной общиной (на иврите «еврей» и «иудей» - одно и то же слово).
Константин Евгеньевич Покровский - К вопросу самоидентификации иудаизма. Попытка аналитического обзора
Электронное издание
Второе издание, дополненное
Добавлена информация о вероучителях и их постулатах веры, обновлена библиография
Москва-Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2025. – 52 с.
Константин Евгеньевич Покровский - К вопросу самоидентификации иудаизма. Попытка аналитического обзора - Содержание
Введение
Самаряне
- 1. Положения самаритянского вероучения
- 2. Абу ль-Ясан аль-Сури, 11 век
Караимы
- 1. Йехуда Хадасси, 12 век
- 2. Элия Башьяхи (1420-90)
- 3. Йехуда бен Аарон, 17 век
Раввинистический иудаизм
- 1. Саадья бен Йосеф Гаон (882-942)
- 2. Бахья Ибн-Пакуда, 11 век
- 3. Йехуда Галеви (1074-1140)
- 4. Авраам Ибн-Дауд (1110-80)
- 5. Хананель бен Хушиэль из Кайруана (975-1057)
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6. Моше бен Маймон, Маймонид, Рамбам (1135-1204)
- а) «Китаб ас-Сирадж», комментарий к Мишне, трактат Санхедрин, глава Хелек
- б) «Мишне Тора», книга Знания, Законы раскаяния
- в) «Море Невухим»
- 7. Эштори ха-Пархи (13 век)
- 8. Абба Мари Астрюк из Люнеля (13 век)
- 9. Шем Тов бен Йосеф Фалаквера (1220-90)
- 10. Давид бен Шмуэль Кохави д’Эстелла (13-14 вв.)
- 11. Даниэль бен Йехуда ха-Даян (14 век)
- 12. Давид бен Йом Тов Ибн-Билия (14 век)
- 13. Шемария бен Элия ха-Икрити (1275-1355)
- 14. Аарон Галеви (14 век)
- 15. Шимон бен Цемах Дуран, Рашбац (1361-1444)
- 16. Хасдай Крескас (ум. 1410)
- 17. Йосеф Альбо (ум. 1444)
- 18. Авраам Шалом (ум. 1492)
- 19. Ицхак Арама (1420-92)
- 20. Йосеф Явез (1438-1507)
- 21. Авраам Бибаго (ум. 1489)
- 22. Ицхак Абарбанель (1437-1508)
- 23. Йом Тов Липпман Муэльхаузен (ум. после 1450)
- 24. Элия бен Моше Дельмедиго (1460-97)
- 25. Давид бен Йехуда Мессер Леон (1470-1526)
- 26. Моше бен Йосеф Трани, Мабит (1500-80)
- 27. «Ани маамин» (16 век)
- 28. Моше Хайм Луцатто, Рамхаль (1707-1746)
- 29. Рав Ицхак Гинзбург: 9 основ веры
- 27. «Ани маамин» (16 век)
- 28. Леви бен Гершом, Ралбаг, Герсонид (1288-1344)
- 29. Моше Хайм Луцатто, Рамхаль (1707-1746)
- 30. Рав Ицхак Гинзбург: 9 основ веры
Несколько общих замечаний
Попытки определить веру исходя из заповедей (Тора, Талмуд)
- 1. «Шма Исраэль»
- 2. Гиллель (ум. 10г.)
- 3. Симлай (нач. 4 в.)
- 4. Нахман бар Ицхак (ум. 356)
Выводы
Благодарности
Литература
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