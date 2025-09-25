В библейские времена люди поклонялись идолам, они обожествляли реки и моря, горы и ветер, гром и молнию, небо и землю, солнце и луну. Евреи были особым народом, они чтили одного Господа. Они верили: существует единый Бог, Который создал мир; Он избрал и благословил народ израильский, заботится о нем и оберегает.

Бог избрал Авраама, дабы его потомки составили народ, с которым Бог заключит договор, или Завет. Господь велел Аврааму покинуть свой дом в Уре и обещал даровать чудесную, благодатную землю — Ханаан (современный Израиль). Авраам повиновался Божьей воле: отправился с семьей и стадами из Ура в Вавилонии на запад к Харрану, а затем к холмам и равнинам Ханаана, своей новой родины.

В благодарность Богу праотец еврейского народа Авраам совершал жертвоприношения. Из камней сооружался алтарь, на него возлагалось жертвенное животное (овца или козленок) и сжигалось. Авраам и его потомки верили в величественность и непостижимость Бога: Он непознаваем, Он больше, чем человек может представить. Существовал запрет изображать Бога в человеческом или ином образе.

Много лет спустя, во время опустошительной засухи, потомки Авраама были вынуждены покинуть Землю Обетованную. Спасаясь от голода, они отправились в Египет, только там были запасы продовольствия. Долгое время жизнь евреев в Египте была вполне благополучной, пока не воцарился фараон, не полюбивший этих чужестранцев. Опасаясь, что они сильны, многочисленны и могут перейти на сторону врагов Египта, их стали притеснять. Израильтян заставляли выполнять самую тяжелую, изнурительную работу. Под палящим солнцем они должны были выстроить два города. А потом фараон задумал истребить народ: он велел убивать всех новорожденных еврейских мальчиков.

Питер Пол, Тим Даули - Скиния - Пособие для изучения Библии

Москва: Российское библейское общество, 2009. - 24 с.

ISBN 978-5-85524-392-5

Питер Пол, Тим Даули - Скиния - Содержание