Полное собрание паримий в русском переводе с греческого текста Септуагинты - Часть 2

Настоящий второй том «Паримийника» содержит славянский текст и русский перевод общих паримий и паримий на праздники и памяти чтимых икон Пресвятой Богородицы, а также святых неподвижного круга богослужения, организованных, как и богослужебные Минеи, с сентября по август. В сборник вошли почти все паримии, встречающиеся в современных богослужебных книгах: в «Зелёных Минеях», Минее дополнительной, Минее общей, Минее общей новомученикам и исповедникам, а также в недавно составленных службах, выложен-ных на сайте «Новые богослужебные тексты». Кроме того, в приложении помещена паримия на освящение колокола, взятая из Большого Требника. Мы придерживались тех же принципов передачи славян-ского текста и перевода с греческого на русский язык, что и в первом томе «Паримийника»; они описаны во «Введении», помещённом в первом томе.

Все паримии имеют сквозную нумерацию, которая продолжает нумерацию первого тома. Кроме того, исходя из предложений и заме-чаний к первому тому и для удобства при исполнении за богослуже-нием, паримии пронумерованы внутри каждого набора римскими цифрами на полях; например, можно легко ссылаться на четвёртую паримию праздника Рождества Христова. Второй том снабжён ука-зателем, по которому можно определить, какие паримии положены на тот или иной праздник или день памяти святого. Наконец, в конце книги, как и в первом томе, помещён обратный библейский указатель.

Паримийник: полное собрание паримий в русском переводе с греческого текста Септуагинты. Ч. 2: Общие паримии и паримии в непереходящие праздники

пер. и сост. А. А. Андреева и А. А. Мельникова.

— Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2025.

— (Корпус христианских текстов и исследований: Приложение к журналу «Библия и христианская древность»;

т. 19. Славянские тексты и исследования; т. 2). — 456 с.

ISBN 978-5-907449-48-0

Паримийник: полное собрание паримий в русском переводе с греческого текста Септуагинты. Ч. 2: Общие паримии и паримии в непереходящие праздники - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ОБЩИЕ ПАРИМИИ

Паримии общие на Господские праздники

Паримии общие на праздники Богородицы

Паримии общие на праздники Честного Креста

Паримии общие ангелам и другим бесплотным

Паримии общие св. Иоанну Предтече Паримии общие святым отцам на дни памяти Соборов Паримии общие одному пророку

Паримии общие одному апостолу

Паримии общие нескольким апостолам

Паримии общие одному святителю

Паримии общие нескольким святителям

Паримии общие преподобному и нескольким преподобным, преподобномученику и нескольким преподобномученикам, преподобной, исповеднику и юродивому Христа ради

Паримии общие одному мученику

Паремии общие нескольким мученикам, священномученику и нескольким священномученикам, мученице и нескольким мученицам, преподобномученице и нескольким преподобномученицам, а также безмездникам

Паримии общие одному священномученику Русской Церкви XX 6., архиерею или черею

ПАРИМИИ В НЕПЕРЕХОДЯЩИЕ ПРАЗДНИКИ

1 сентября. Начало индикта. Прп. Симеона Столпника

5 сентября. Св. пророка Захарии и св. праведной Елизаветы

13 сентября. Обновление храма Воскресения Христова

6 октября, 9 октября, 18 октября. Св. апостола Фомы, св. апостола Иакова Алфеева, св. апостола и евангелиста Луки 12 октября. Перенесение из Мальты в Гатчину части Животворящего Креста

13 октября. Иверской иконы Пресвятой Богородицы

26 октября. Воспоминание великого землетрясения. Св. вм4. Димитрия Мироточивого

14 ноября, 16 ноября, 30 ноября. Св. апостола Филиппа, св. апостола и евангелиста Матфея, св. апостола Андрея Первозванного

19 ноября. Свт. Филарета, митрополита Московского и Коломенского, чудотворца

21 ноября. Введение во храм Пресвятой Богородицы

1 декабря. Прав. Филарета Милостивого

10 декабря. Св. Иоанна, деспота Сербского

21 декабря. Прав. Прокопия Вятского

Часы навечерия Рождества Христова

25 декабря. Рождество Христово

27 декабря. Св. апостола, первомуч. и архидьякона Стефана

1 января. Обрезание Господне и свт. Василия Великого

4 января. Собор свв. 70 апостолов

Часы навечерия Богоявления

6 января. Богоявление. Крещение Господне

Воскресенье, ближайшее к 25 января.

Собор новомучеников и исповедников Русской Церкви

2 февраля. Сретение Господне

23 февраля. Сщмч. Павла Кушникова, пресвитера

25 марта. Благовещение Пресвятой Богородицы

19 апреля. Св. прав. Матроны Московской

25 апреля и 30 апреля. Св. апостола и евангелиста Марка и св. апостола Иакова Зеведеева

6 мая. Св. и прав. Иова Многострадального

21 мая. Свв. царей Константина и Елены

24 мая. Прп. Никиты Столпника

14 июня. Свв. пророка Елисея

19 июня. Св. апостола Иуды

24 июня. Рождество Иоанна Предтечи

30 июня. Иная служба Собору свв. 12 апостолов

4 июля. Свв. царственных страстотерпцев

4 июля. Прп. Андрея Рублева

7 июля. Св. блев. кн. Евдокии

11 июля. Св. блж. кн. Ольги

20 июля. Св. пророка Ильи

1 августа. Праздник Всемилостивого Спаса

6 августа. Преображение

8 августа. Толаской иконы Пресвятой Богородицы

9 августа. Св. апостола Матфия

21 августа. Явление Светописанного образа Пресвятой Богородицы на Афоне

30 августа. Перенесение мощей св. блев. кн. Александра Невского

Накануне второго воскресенья после Пятидесятницы (память Всех русских святых)

Накануне третьего воскресенья после Пятидесятницы.

Собор святых, в земле Санкт-Петербургской просиявших

ПРИЛОЖЕНИЕ: ПАРИМИИ ЧИНОВ ТРЕБНИКА