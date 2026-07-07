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Полное собрание паримий в русском переводе с греческого текста Септуагинты - Часть 2

Полное собрание паримий в русском переводе с греческого текста Септуагинты - Часть 2
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Theology, History, Liturgical Books
Series Корпус христианских текстов и исследований (17 books)

Настоящий второй том «Паримийника» содержит славянский текст и русский перевод общих паримий и паримий на праздники и памяти чтимых икон Пресвятой Богородицы, а также святых неподвижного круга богослужения, организованных, как и богослужебные Минеи, с сентября по август. В сборник вошли почти все паримии, встречающиеся в современных богослужебных книгах: в «Зелёных Минеях», Минее дополнительной, Минее общей, Минее общей новомученикам и исповедникам, а также в недавно составленных службах, выложен-ных на сайте «Новые богослужебные тексты». Кроме того, в приложении помещена паримия на освящение колокола, взятая из Большого Требника. Мы придерживались тех же принципов передачи славян-ского текста и перевода с греческого на русский язык, что и в первом томе «Паримийника»; они описаны во «Введении», помещённом в первом томе.

Все паримии имеют сквозную нумерацию, которая продолжает нумерацию первого тома. Кроме того, исходя из предложений и заме-чаний к первому тому и для удобства при исполнении за богослуже-нием, паримии пронумерованы внутри каждого набора римскими цифрами на полях; например, можно легко ссылаться на четвёртую паримию праздника Рождества Христова. Второй том снабжён ука-зателем, по которому можно определить, какие паримии положены на тот или иной праздник или день памяти святого. Наконец, в конце книги, как и в первом томе, помещён обратный библейский указатель.

Паримийник: полное собрание паримий в русском переводе с греческого текста Септуагинты. Ч. 2: Общие паримии и паримии в непереходящие праздники

пер. и сост. А. А. Андреева и А. А. Мельникова.

— Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2025.

— (Корпус христианских текстов и исследований: Приложение к журналу «Библия и христианская древность»;

т. 19. Славянские тексты и исследования; т. 2). — 456 с.

ISBN 978-5-907449-48-0

Паримийник: полное собрание паримий в русском переводе с греческого текста Септуагинты. Ч. 2: Общие паримии и паримии в непереходящие праздники - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ОБЩИЕ ПАРИМИИ

  • Паримии общие на Господские праздники

  • Паримии общие на праздники Богородицы

  • Паримии общие на праздники Честного Креста

  • Паримии общие ангелам и другим бесплотным

  • Паримии общие св. Иоанну Предтече Паримии общие святым отцам на дни памяти Соборов Паримии общие одному пророку

  • Паримии общие одному апостолу

  • Паримии общие нескольким апостолам

  • Паримии общие одному святителю

  • Паримии общие нескольким святителям

  • Паримии общие преподобному и нескольким преподобным, преподобномученику и нескольким преподобномученикам, преподобной, исповеднику и юродивому Христа ради

  • Паримии общие одному мученику

  • Паремии общие нескольким мученикам, священномученику и нескольким священномученикам, мученице и нескольким мученицам, преподобномученице и нескольким преподобномученицам, а также безмездникам

  • Паримии общие одному священномученику Русской Церкви XX 6., архиерею или черею

ПАРИМИИ В НЕПЕРЕХОДЯЩИЕ ПРАЗДНИКИ

  • 1 сентября. Начало индикта. Прп. Симеона Столпника

  • 5 сентября. Св. пророка Захарии и св. праведной Елизаветы

  • 13 сентября. Обновление храма Воскресения Христова

  • 6 октября, 9 октября, 18 октября. Св. апостола Фомы, св. апостола Иакова Алфеева, св. апостола и евангелиста Луки 12 октября. Перенесение из Мальты в Гатчину части Животворящего Креста

  • 13 октября. Иверской иконы Пресвятой Богородицы

  • 26 октября. Воспоминание великого землетрясения. Св. вм4. Димитрия Мироточивого

  • 14 ноября, 16 ноября, 30 ноября. Св. апостола Филиппа, св. апостола и евангелиста Матфея, св. апостола Андрея Первозванного

  • 19 ноября. Свт. Филарета, митрополита Московского и Коломенского, чудотворца

  • 21 ноября. Введение во храм Пресвятой Богородицы

  • 1 декабря. Прав. Филарета Милостивого

  • 10 декабря. Св. Иоанна, деспота Сербского

  • 21 декабря. Прав. Прокопия Вятского

  • Часы навечерия Рождества Христова

  • 25 декабря. Рождество Христово

  • 27 декабря. Св. апостола, первомуч. и архидьякона Стефана

  • 1 января. Обрезание Господне и свт. Василия Великого

  • 4 января. Собор свв. 70 апостолов

  • Часы навечерия Богоявления

  • 6 января. Богоявление. Крещение Господне

  • Воскресенье, ближайшее к 25 января.

  • Собор новомучеников и исповедников Русской Церкви

  • 2 февраля. Сретение Господне

  • 23 февраля. Сщмч. Павла Кушникова, пресвитера

  • 25 марта. Благовещение Пресвятой Богородицы

  • 19 апреля. Св. прав. Матроны Московской

  • 25 апреля и 30 апреля. Св. апостола и евангелиста Марка и св. апостола Иакова Зеведеева

  • 6 мая. Св. и прав. Иова Многострадального

  • 21 мая. Свв. царей Константина и Елены

  • 24 мая. Прп. Никиты Столпника

  • 14 июня. Свв. пророка Елисея

  • 19 июня. Св. апостола Иуды

  • 24 июня. Рождество Иоанна Предтечи

  • 30 июня. Иная служба Собору свв. 12 апостолов

  • 4 июля. Свв. царственных страстотерпцев

  • 4 июля. Прп. Андрея Рублева

  • 7 июля. Св. блев. кн. Евдокии

  • 11 июля. Св. блж. кн. Ольги

  • 20 июля. Св. пророка Ильи

  • 1 августа. Праздник Всемилостивого Спаса

  • 6 августа. Преображение

  • 8 августа. Толаской иконы Пресвятой Богородицы

  • 9 августа. Св. апостола Матфия

  • 21 августа. Явление Светописанного образа Пресвятой Богородицы на Афоне

  • 30 августа. Перенесение мощей св. блев. кн. Александра Невского

  • Накануне второго воскресенья после Пятидесятницы (память Всех русских святых)

  • Накануне третьего воскресенья после Пятидесятницы.

  • Собор святых, в земле Санкт-Петербургской просиявших

ПРИЛОЖЕНИЕ: ПАРИМИИ ЧИНОВ ТРЕБНИКА

  • Служба на обновление храма

  • Чин благословения колокола

  • Указатель паримийных чтений из Миней месячных и Минеи дополнительной

  • Указатель мест Священного Писания

  • Опечатки, замеченные в первом томе

Views 35
Rating 5.0 / 5
Added 07.07.2026
Author AlexDigger
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5.0/5 (1)

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