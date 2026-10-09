Полонський - Біблійна динаміка - Том 1 - Буття

«Біблійна динаміка. Том 1. Буття» Пінхаса Полонського — современный иудейский комментарий к Книге Бытия, построенный вокруг идеи развития библейских личностей и постепенного формирования их миссии. Автор сознательно отказывается изображать праотцев как статичные завершенные идеалы: Адам, Ноах, Абрагам, Ицхак, Яаков и Йосеф проходят собственный путь, сталкиваются с внутренними и внешними противоречиями, изменяют понимание своего предназначения и в диалоге с Богом приобретают качества, необходимые для возникновения Израиля. Такой подход Полонский связывает прежде всего с наследием рава Авраама-Ицхака Кука, Йегуды-Леона Ашкенази (Маниту) и Ури Амоса Шерки, соединяя классическое еврейское толкование с религиозным модернизмом и каббалистическим понятийным аппаратом.

Первый том охватывает всю Книгу Бытия — от творения мира и человека до смерти Йосефа. Особое внимание уделено семи дням Творения и сфирот, двум рассказам о создании человека, Эденскому саду, Дереву познания, Каину и Авелю, Потопу и Вавилонской башне, затем — становлению Авраама, Ицхака и Яакова и, наконец, циклу Йосефа. В центре комментария находится переход от индивидуальной религиозности к созданию народа: Аврагам должен отказаться от проекта универсальной религиозной школы ради рождения народа Завета; Ицхак формирует и ограничивает качество гвуры; Яаков приобретает способность действовать в историческом мире и становится Израилем; Йосеф учится превращать стремление преобразовать окружающую действительность в ответственное служение. Поэтому «динамика» здесь означает одновременно развитие личности, раскрытие сфирот, движение библейской истории и продолжающийся диалог Бога с человеком.

Полонський Пінхас – Біблійна динаміка – Розвиток Особистостей та Ідей. Сучасний Коментар на Тору. Том 1. Буття

Пінхас Полонський. Біблійна Динаміка. Розвиток Особистостей та Ідей. Сучасний Коментар на Тору. Том 1. Буття. — Єрусалим: «Орот Єрушалаїм», 2020. — Переклад з російської: Elena Smirnova.

ISBN 978-1-949900-34-7

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