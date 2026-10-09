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Полонський - Біблійна динаміка - Том 1 - Буття

Полонський - Біблійна динаміка - Том 1 - Буття
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The Esxatos Theological Club
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, JUDAICA, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, Каббала

«Біблійна динаміка. Том 1. Буття» Пінхаса Полонського — современный иудейский комментарий к Книге Бытия, построенный вокруг идеи развития библейских личностей и постепенного формирования их миссии. Автор сознательно отказывается изображать праотцев как статичные завершенные идеалы: Адам, Ноах, Абрагам, Ицхак, Яаков и Йосеф проходят собственный путь, сталкиваются с внутренними и внешними противоречиями, изменяют понимание своего предназначения и в диалоге с Богом приобретают качества, необходимые для возникновения Израиля. Такой подход Полонский связывает прежде всего с наследием рава Авраама-Ицхака Кука, Йегуды-Леона Ашкенази (Маниту) и Ури Амоса Шерки, соединяя классическое еврейское толкование с религиозным модернизмом и каббалистическим понятийным аппаратом.

Первый том охватывает всю Книгу Бытия — от творения мира и человека до смерти Йосефа. Особое внимание уделено семи дням Творения и сфирот, двум рассказам о создании человека, Эденскому саду, Дереву познания, Каину и Авелю, Потопу и Вавилонской башне, затем — становлению Авраама, Ицхака и Яакова и, наконец, циклу Йосефа. В центре комментария находится переход от индивидуальной религиозности к созданию народа: Аврагам должен отказаться от проекта универсальной религиозной школы ради рождения народа Завета; Ицхак формирует и ограничивает качество гвуры; Яаков приобретает способность действовать в историческом мире и становится Израилем; Йосеф учится превращать стремление преобразовать окружающую действительность в ответственное служение. Поэтому «динамика» здесь означает одновременно развитие личности, раскрытие сфирот, движение библейской истории и продолжающийся диалог Бога с человеком.

Полонський Пінхас – Біблійна динаміка – Розвиток Особистостей та Ідей. Сучасний Коментар на Тору. Том 1. Буття

Пінхас Полонський. Біблійна Динаміка. Розвиток Особистостей та Ідей. Сучасний Коментар на Тору. Том 1. Буття. — Єрусалим: «Орот Єрушалаїм», 2020. — Переклад з російської: Elena Smirnova.

ISBN 978-1-949900-34-7

Полонський – Біблійна динаміка – Содержание

  • Від перекладача

  • Передмови

  • Глава 1. «Біблійна Динаміка»: новий коментар до Тори

  • Глава 2. Вивчення Тори в світлі понять каббали

  • Глава 3. Загальний огляд Книги Буття та її початкових глав

  • Тижневий розділ [1] Берешит

    • Глава 4. Створення світу за 7 днів

    • Глава 5. Створення Світу та структура сфірот

    • Глава 6. Два оповідання про створення людини

    • Глава 7. Адам в Саду Еденському

    • Глава 8. Чоловік і жінка

    • Глава 9. Дерево Пізнання Добра і Зла

    • Глава 10. Каїн та Авель

    • Глава 11. Від Адама до Ноя

  • Тижневий розділ [2] Ноах

    • Глава 12. Загальний огляд історії Потопу

    • Глава 13. Смисл Потопу

    • Глава 14. Нащадки синів Ноаха

    • Глава 15. Покоління Бабилонської Вежі

  • Тижневий розділ [3] Лех Леха

    • Глава 16. Обрання, віра й монотеїзм

    • Глава 17. Динаміка Праотців як виправлення Сфірот

    • Глава 18. Передмова до обрання Абрагама

    • Глава 19. Початок шляху Абрагама

    • Глава 20. Відділення від Лота та війна з царями

    • Глава 21. «Завіт поміж розсіченими частинами»

    • Глава 22. Сара та Аґар

    • Глава 23. Завіт обрізання

  • Тижневий розділ [4] Ваєра

    • Глава 24. Три янголи та суперечка Абрагама з Богом про Содом

    • Глава 25. Знищення Содому та історія дочок Лота

    • Глава 26. Абрагам та Авімелех у Ґерарі

    • Глава 27. Народження Їцхака та вигнання Ішмаеля

    • Глава 28. Абрагам та Авімелех у Беер-Шеві

    • Глава 29. Акедат Їцхак, «Жертвоприношення Їцхака»

    • Глава 30. Народження Рівки

  • Тижневий розділ [5] Хаєй Сара

    • Глава 31. Хеврон і печера Махпела

    • Глава 32. Одруження Їцхака з Рівкою

    • Глава 33. Інші діти Абрагама

  • Тижневий розділ [6] Толдот

    • Глава 34. Народження Яакова та Есава

    • Глава 35. Їцхак і Авімелех — у Ґерарі і в Беер-Шеві

    • Глава 36. Благословення Яакову й Есаву

  • Тижневий розділ [7] Ваєце

    • Глава 37. Драбина Яакова

    • Глава 38. Яаков і дочки Лавана

    • Глава 39. Народження дітей Рахелі і Леї

    • Глава 40. Яаков і вівці Лавана

    • Глава 41. Втеча Яакова від Лавана

  • Тижневий розділ [8] Ваїшлах

    • Глава 42. Боротьба Яакова з янголом

    • Глава 43. Зустріч Яакова з Есавом

    • Глава 44. Історія з Діною в Шхемі

    • Глава 45. Яаков стає Ізраїлем

    • Глава 46. Народження Біньяміна і повернення в Хеврон

    • Глава 47. Розлучення Яакова і Есава

  • Тижневий розділ [9] Ваєшев

    • Глава 48. Конфлікти всередині родини Яакова

    • Глава 49. Йосеф — недосвідченість молодості

    • Глава 50. Конфлікт Йосефа з братами

    • Глава 51. Продаж Йосефа

    • Глава 52. Єгуда і Тамар

    • Глава 53. Йосеф у Потифара

  • Тижневий розділ [10] Мікец

    • Глава 54. Піднесення Йосефа

    • Глава 55. Йосеф призводить братів до каяття

  • Тижневий розділ [11] Ваїґаш

    • Глава 56. Йосеф відкривається братам

    • Глава 57. Сім'я Яакова спускається в Єгипет

    • Глава 58. Реформи Йосефа в Єгипті

  • Тижневий розділ [12] Вайєхи

    • Глава 59. Йосеф отримує статус четвертого Праотця

    • Глава 60. Яаков благословляє синів

    • Глава 61. Завершення життя та смерть Йосефа

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Rating 5.0 / 5
Added 09.10.2026
Author brat lexmak
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5.0/5 (2)

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