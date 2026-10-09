Полонський - Біблійна динаміка - Том 1 - Буття
«Біблійна динаміка. Том 1. Буття» Пінхаса Полонського — современный иудейский комментарий к Книге Бытия, построенный вокруг идеи развития библейских личностей и постепенного формирования их миссии. Автор сознательно отказывается изображать праотцев как статичные завершенные идеалы: Адам, Ноах, Абрагам, Ицхак, Яаков и Йосеф проходят собственный путь, сталкиваются с внутренними и внешними противоречиями, изменяют понимание своего предназначения и в диалоге с Богом приобретают качества, необходимые для возникновения Израиля. Такой подход Полонский связывает прежде всего с наследием рава Авраама-Ицхака Кука, Йегуды-Леона Ашкенази (Маниту) и Ури Амоса Шерки, соединяя классическое еврейское толкование с религиозным модернизмом и каббалистическим понятийным аппаратом.
Первый том охватывает всю Книгу Бытия — от творения мира и человека до смерти Йосефа. Особое внимание уделено семи дням Творения и сфирот, двум рассказам о создании человека, Эденскому саду, Дереву познания, Каину и Авелю, Потопу и Вавилонской башне, затем — становлению Авраама, Ицхака и Яакова и, наконец, циклу Йосефа. В центре комментария находится переход от индивидуальной религиозности к созданию народа: Аврагам должен отказаться от проекта универсальной религиозной школы ради рождения народа Завета; Ицхак формирует и ограничивает качество гвуры; Яаков приобретает способность действовать в историческом мире и становится Израилем; Йосеф учится превращать стремление преобразовать окружающую действительность в ответственное служение. Поэтому «динамика» здесь означает одновременно развитие личности, раскрытие сфирот, движение библейской истории и продолжающийся диалог Бога с человеком.
Полонський Пінхас – Біблійна динаміка – Розвиток Особистостей та Ідей. Сучасний Коментар на Тору. Том 1. Буття
Пінхас Полонський. Біблійна Динаміка. Розвиток Особистостей та Ідей. Сучасний Коментар на Тору. Том 1. Буття. — Єрусалим: «Орот Єрушалаїм», 2020. — Переклад з російської: Elena Smirnova.
ISBN 978-1-949900-34-7
Полонський – Біблійна динаміка – Содержание
Від перекладача
Передмови
Глава 1. «Біблійна Динаміка»: новий коментар до Тори
Глава 2. Вивчення Тори в світлі понять каббали
Глава 3. Загальний огляд Книги Буття та її початкових глав
Тижневий розділ [1] Берешит
Глава 4. Створення світу за 7 днів
Глава 5. Створення Світу та структура сфірот
Глава 6. Два оповідання про створення людини
Глава 7. Адам в Саду Еденському
Глава 8. Чоловік і жінка
Глава 9. Дерево Пізнання Добра і Зла
Глава 10. Каїн та Авель
Глава 11. Від Адама до Ноя
Тижневий розділ [2] Ноах
Глава 12. Загальний огляд історії Потопу
Глава 13. Смисл Потопу
Глава 14. Нащадки синів Ноаха
Глава 15. Покоління Бабилонської Вежі
Тижневий розділ [3] Лех Леха
Глава 16. Обрання, віра й монотеїзм
Глава 17. Динаміка Праотців як виправлення Сфірот
Глава 18. Передмова до обрання Абрагама
Глава 19. Початок шляху Абрагама
Глава 20. Відділення від Лота та війна з царями
Глава 21. «Завіт поміж розсіченими частинами»
Глава 22. Сара та Аґар
Глава 23. Завіт обрізання
Тижневий розділ [4] Ваєра
Глава 24. Три янголи та суперечка Абрагама з Богом про Содом
Глава 25. Знищення Содому та історія дочок Лота
Глава 26. Абрагам та Авімелех у Ґерарі
Глава 27. Народження Їцхака та вигнання Ішмаеля
Глава 28. Абрагам та Авімелех у Беер-Шеві
Глава 29. Акедат Їцхак, «Жертвоприношення Їцхака»
Глава 30. Народження Рівки
Тижневий розділ [5] Хаєй Сара
Глава 31. Хеврон і печера Махпела
Глава 32. Одруження Їцхака з Рівкою
Глава 33. Інші діти Абрагама
Тижневий розділ [6] Толдот
Глава 34. Народження Яакова та Есава
Глава 35. Їцхак і Авімелех — у Ґерарі і в Беер-Шеві
Глава 36. Благословення Яакову й Есаву
Тижневий розділ [7] Ваєце
Глава 37. Драбина Яакова
Глава 38. Яаков і дочки Лавана
Глава 39. Народження дітей Рахелі і Леї
Глава 40. Яаков і вівці Лавана
Глава 41. Втеча Яакова від Лавана
Тижневий розділ [8] Ваїшлах
Глава 42. Боротьба Яакова з янголом
Глава 43. Зустріч Яакова з Есавом
Глава 44. Історія з Діною в Шхемі
Глава 45. Яаков стає Ізраїлем
Глава 46. Народження Біньяміна і повернення в Хеврон
Глава 47. Розлучення Яакова і Есава
Тижневий розділ [9] Ваєшев
Глава 48. Конфлікти всередині родини Яакова
Глава 49. Йосеф — недосвідченість молодості
Глава 50. Конфлікт Йосефа з братами
Глава 51. Продаж Йосефа
Глава 52. Єгуда і Тамар
Глава 53. Йосеф у Потифара
Тижневий розділ [10] Мікец
Глава 54. Піднесення Йосефа
Глава 55. Йосеф призводить братів до каяття
Тижневий розділ [11] Ваїґаш
Глава 56. Йосеф відкривається братам
Глава 57. Сім'я Яакова спускається в Єгипет
Глава 58. Реформи Йосефа в Єгипті
Тижневий розділ [12] Вайєхи
Глава 59. Йосеф отримує статус четвертого Праотця
Глава 60. Яаков благословляє синів
Глава 61. Завершення життя та смерть Йосефа
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