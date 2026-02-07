Полонский - Библейская динамика - Том 2 - Комментарий на книгу Исход
Библейская динамика
«Библейская динамика» — это новый комментарий к Торе (Пятикнижию Моисееву), дающий возможность увидеть библейских персонажей как динамичных личностей, которые не были «статичными праведниками», но развивались, изменяя свои жизненные концепции в процессе диалога с Богом.
Такой подход позволяет понять истории Торы на новом уровне, созвучном динамике времени и культуры, в которых мы живем. Комментарий основан на учении величайших каббалистов XX в. р. А.-И. Кука и р. И.-Л. Ашкенази (Маниту). Это первый случай в истории, когда новый комментарий к Торе издается по-русски, а уже потом переводится на другие языки.
Пинхас Полонский - Библейская динамика - Том 2 - Комментарий на книгу Исход
Издательство — «Мосты культуры» — 552 с.
Москва — 2019 г.
ISBN 978-5-93273-523-7
Пинхас Полонский - Библейская динамика - Том 2 - Комментарий на книгу Исход – Содержание
Благодарности
- Глава 1. ЛИЧНОСТЬ МОИСЕЯ И ДИНАМИКА ЕГО РАЗВИТИЯ
- Глава 2 ИСХОД КАК «КНИГА ОТКРОВЕНИЯ»
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ [1] ШЕМОТ
- Глава 3 НАЧАЛО КНИГИ ИСХОД - ПЕРЕХОД ОТ СЕМЬИ К НАРОДУ
- Глава 4 РОЖДЕНИЕ И ЮНОСТЬ МОИСЕЯ
- Глава 5 НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА - ИЗБРАНИЕ МОИСЕЯ
- Глава 6 ПО ДОРОГЕ В ЕГИПЕТ
- Глава 7 ПЕРВЫЙ ПРИХОД К ФАРАОНУ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ [2] ВАЭРА
- Глава 8 ПОДГОТОВКА К СТОЛКНОВЕНИЮ С ЕГИПТОМ
- Глава 9 ДЕСЯТЬ КАЗНЕЙ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (3) БО
- Глава 10 ДЕСЯТЬ КАЗНЕЙ - ЗАВЕРШЕНИЕ
- Глава 11 УСТАНОВЛЕНИЕ КАЛЕНДАРЯ И ПАСХАЛЬНЫЙ СЕДЕР
- Глава 12 ИСХОД ИЗ ЕГИПТА
- Глава 13 ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПРОЗЕЛИТОВ И ПАМЯТЬ ОБ ИСХОДЕ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (4) ВЕШАЛАХ
- Глава 14 ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ МОРЕ
- Глава 15 ОТ ЕГИПТА ДО СИНАЯ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (5) ИТРО
- Глава 16 СИНАЙСКИЙ ЗАВЕТ КАК ЦЕНТР КНИГИ ИСХОД
- Глава 17 РОЛЬ ИТРО В ТОРЕ
- Глава 18 ДАРОВАНИЕ ТОРЫ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (6) МИШПАТИМ
- Глава 19 ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ТОРЫ
- Глава 20 ЗАВЕРШЕНИЕ ДАРОВАНИЯ ТОРЫ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (7) ТРУМА
- Глава 21 ХРАМ МОИСЕЯ И ХРАМ ААРОНА
- Глава 22 ХРАМ МОИСЕЯ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (8) ТЕЦАВЕ
- Глава 23 ХРАМ ААРОНА
- Глава 24 ПОМАЗАНИЕ И СЛУЖЕНИЕ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (9) КИ ТИСА
- Глава 25 РАЗДЕЛ КИ ТИСА: КРИЗИС С ЗОЛОТЫМ ТЕЛЬЦОМ
- Глава 26 ЗАВЕРШАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ХРАМА
- Глава 27 ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕЦ
- Глава 28 ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЗАВЕТА
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (10) ВАЯКНЕЛЬ
- Глава 29 СОЗДАНИЕ СКИНИИ
Пинхас Полонский - Библейская динамика - Том 2 - Комментарий на книгу Исход - Праотцы в динамике
Личность Моисея, величайшего из пророков, занимает огромное место в Торе. Еврейская традиция подчеркивает, что никакой другой из пророков не говорил с Всевышним «лицом к лицу» (Числа 12:8, Втор. 34:10). Именно через него дана Тора, Пятикнижие Моисеево, ставшая фундаментом Западной цивилизации.
Однако этот величайший пророк был человеком — и это означает, что у него тоже бывали ошибки, и что он прошел в своем развитии определенный путь. Этот путь чрезвычайно важен, именно вокруг него разворачивается рассказ Торы, и потому мы предварим наш комментарий к книге Исход обзором личностного пути Моисея.
Как мы уже говорили в предисловии к книге Бытия, подход, которого мы придерживаемся, это «рассмотрение Праотцов в динамике их личностного развития». Такой подход почти не встречается в классических комментариях к Торе. Он опирается на учение р. И.Л. Ашкенази (Маниту), одного из крупнейших каббалистов последнего столетия. В его семье, происходящей от одного из учеников Аризаля, этот подход передавался в течение столетий в рамках семейной традиции как «тайны каббалы» и не публиковался, поскольку считалось, что народ не был готов его воспринять. Однако наше поколение, по мнению р. Ашкенази- Маниту, способно принять и осознать этот подход.
1.2. Противоречия Моисея. В биографии Моисея есть несколько странных моментов. Первая странность — это попытки Моисея отказаться от поручения Бога вывести евреев из Египта, которые мы видим в истории при «Неопалимой купине» («Несгорающий терновник», Исх. гл. 4). Моисей пять раз отказывается от этого поручения, ссылаясь всякий раз на новые причины. В конце концов, когда аргументы у Моисея заканчиваются, он просто просит Бога освободить его от этой задачи, говоря: «О, Господи! Пошли, через кого ни пошлешь» (4:13). После чего Всевышний гневается на него и почти силой заставляет выйти в путь. Такой многократный отказ нельзя объяснить скромностью Моисея и даже «очень большой скромностью» (Числа 12:3). Из скромности можно отказаться один-два раза — но не пять.
Это также вряд ли можно объяснить нерешительностью или неверием в свои силы и т.п. Наоборот, мы зачастую видим, что Моисей не колеблется, принимая очень резкие и ответственные решения. Например, увидев, что египтянин бьет еврея, Моисей убивает египтянина (2:11). На следующий день он видит ссору двух евреев и тут же вмешивается в нее (2:13). Убежав из Египта в чужую страну, Моисей вступается за девушек, которых обижают пастухи (2:17). Перед нами три вида конфликта: между неевреем и евреем, между двумя евреями и, наконец, между двумя неевреями — и Моисей, не колеблясь, вступает в каждый из них, стараясь восстановить справедливость.
No comments yet. Be the first!