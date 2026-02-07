Библейская динамика «Библейская динамика» — это новый комментарий к Торе (Пятикнижию Моисееву), дающий возможность увидеть библейских персонажей как динамичных личностей, которые не были «статичными праведниками», но развивались, изменяя свои жизненные концепции в процессе диалога с Богом.

Такой подход позволяет понять истории Торы на новом уровне, созвучном динамике времени и культуры, в которых мы живем. Комментарий основан на учении величайших каббалистов XX в. р. А.-И. Кука и р. И.-Л. Ашкенази (Маниту). Это первый случай в истории, когда новый комментарий к Торе издается по-русски, а уже потом переводится на другие языки.

Пинхас Полонский - Библейская динамика - Том 2 - Комментарий на книгу Исход

Издательство — «Мосты культуры» — 552 с.

Москва — 2019 г.

ISBN 978-5-93273-523-7

Пинхас Полонский - Библейская динамика - Том 2 - Комментарий на книгу Исход – Содержание

Благодарности

Глава 1. ЛИЧНОСТЬ МОИСЕЯ И ДИНАМИКА ЕГО РАЗВИТИЯ

Глава 2 ИСХОД КАК «КНИГА ОТКРОВЕНИЯ»

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ [1] ШЕМОТ

Глава 3 НАЧАЛО КНИГИ ИСХОД - ПЕРЕХОД ОТ СЕМЬИ К НАРОДУ

Глава 4 РОЖДЕНИЕ И ЮНОСТЬ МОИСЕЯ

Глава 5 НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА - ИЗБРАНИЕ МОИСЕЯ

Глава 6 ПО ДОРОГЕ В ЕГИПЕТ

Глава 7 ПЕРВЫЙ ПРИХОД К ФАРАОНУ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ [2] ВАЭРА

Глава 8 ПОДГОТОВКА К СТОЛКНОВЕНИЮ С ЕГИПТОМ

Глава 9 ДЕСЯТЬ КАЗНЕЙ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (3) БО

Глава 10 ДЕСЯТЬ КАЗНЕЙ - ЗАВЕРШЕНИЕ

Глава 11 УСТАНОВЛЕНИЕ КАЛЕНДАРЯ И ПАСХАЛЬНЫЙ СЕДЕР

Глава 12 ИСХОД ИЗ ЕГИПТА

Глава 13 ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПРОЗЕЛИТОВ И ПАМЯТЬ ОБ ИСХОДЕ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (4) ВЕШАЛАХ

Глава 14 ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ МОРЕ

Глава 15 ОТ ЕГИПТА ДО СИНАЯ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (5) ИТРО

Глава 16 СИНАЙСКИЙ ЗАВЕТ КАК ЦЕНТР КНИГИ ИСХОД

Глава 17 РОЛЬ ИТРО В ТОРЕ

Глава 18 ДАРОВАНИЕ ТОРЫ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (6) МИШПАТИМ

Глава 19 ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ТОРЫ

Глава 20 ЗАВЕРШЕНИЕ ДАРОВАНИЯ ТОРЫ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (7) ТРУМА

Глава 21 ХРАМ МОИСЕЯ И ХРАМ ААРОНА

Глава 22 ХРАМ МОИСЕЯ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (8) ТЕЦАВЕ

Глава 23 ХРАМ ААРОНА

Глава 24 ПОМАЗАНИЕ И СЛУЖЕНИЕ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (9) КИ ТИСА

Глава 25 РАЗДЕЛ КИ ТИСА: КРИЗИС С ЗОЛОТЫМ ТЕЛЬЦОМ

Глава 26 ЗАВЕРШАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ХРАМА

Глава 27 ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕЦ

Глава 28 ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЗАВЕТА

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (10) ВАЯКНЕЛЬ

Глава 29 СОЗДАНИЕ СКИНИИ

Пинхас Полонский - Библейская динамика - Том 2 - Комментарий на книгу Исход - Праотцы в динамике

Личность Моисея, величайшего из пророков, занимает огромное место в Торе. Еврейская традиция подчеркивает, что никакой другой из пророков не говорил с Всевышним «лицом к лицу» (Числа 12:8, Втор. 34:10). Именно через него дана Тора, Пятикнижие Моисеево, ставшая фундаментом Западной цивилизации.

Однако этот величайший пророк был человеком — и это означает, что у него тоже бывали ошибки, и что он прошел в своем развитии определенный путь. Этот путь чрезвычайно важен, именно вокруг него разворачивается рассказ Торы, и потому мы предварим наш комментарий к книге Исход обзором личностного пути Моисея.

Как мы уже говорили в предисловии к книге Бытия, подход, которого мы придерживаемся, это «рассмотрение Праотцов в динамике их личностного развития». Такой подход почти не встречается в классических комментариях к Торе. Он опирается на учение р. И.Л. Ашкенази (Маниту), одного из крупнейших каббалистов последнего столетия. В его семье, происходящей от одного из учеников Аризаля, этот подход передавался в течение столетий в рамках семейной традиции как «тайны каббалы» и не публиковался, поскольку считалось, что народ не был готов его воспринять. Однако наше поколение, по мнению р. Ашкенази- Маниту, способно принять и осознать этот подход.

1.2. Противоречия Моисея. В биографии Моисея есть несколько странных моментов. Первая странность — это попытки Моисея отказаться от поручения Бога вывести евреев из Египта, которые мы видим в истории при «Неопалимой купине» («Несгорающий терновник», Исх. гл. 4). Моисей пять раз отказывается от этого поручения, ссылаясь всякий раз на новые причины. В конце концов, когда аргументы у Моисея заканчиваются, он просто просит Бога освободить его от этой задачи, говоря: «О, Господи! Пошли, через кого ни пошлешь» (4:13). После чего Всевышний гневается на него и почти силой заставляет выйти в путь. Такой многократный отказ нельзя объяснить скромностью Моисея и даже «очень большой скромностью» (Числа 12:3). Из скромности можно отказаться один-два раза — но не пять.

Это также вряд ли можно объяснить нерешительностью или неверием в свои силы и т.п. Наоборот, мы зачастую видим, что Моисей не колеблется, принимая очень резкие и ответственные решения. Например, увидев, что египтянин бьет еврея, Моисей убивает египтянина (2:11). На следующий день он видит ссору двух евреев и тут же вмешивается в нее (2:13). Убежав из Египта в чужую страну, Моисей вступается за девушек, которых обижают пастухи (2:17). Перед нами три вида конфликта: между неевреем и евреем, между двумя евреями и, наконец, между двумя неевреями — и Моисей, не колеблясь, вступает в каждый из них, стараясь восстановить справедливость.