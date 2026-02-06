Гитик - Второе путешествие по недельным главам - конспект лекций
Глубины учения Торы
От автора. Для меня, как всегда, большая радость найти собственные мысли у еврейских мудрецов. Мы сейчас говорим с вами об ученике Бааль Шем Това раби из Козниц, который задал вопрос - как понять начало Пятикнижия Моисеева? Первый человек провалился, Каин убивает Эвеля. Далее идет Потоп, потом, если всего этого мало, строится Вавилонская башня, а на десерт - Сдом и Гоморра. И что Тора хочет этим сказать? Ввести нас в депрессию? Как это понять? Отчего не начинается Пятикнижие Моисеево с чего-то жизнеутверждающего? Почему бы ему ни начаться с Аврагама? Год рождения 1948, а 2000 первых лет - хаос, так зачем нам про хаос? Можно общими фразами, зачем все эти сюжеты? Чего Вс-вышний хочет добиться? Как же так, начало же должно быть жизнеутверждающим, нам показывают высокую цель, к которой мы должны стремиться. А тут облом за обломом, и все обломилось, и только потом рождается Аврагам, помните, нет яда без противоядия, он как раз во «главе» Сдома и Гоморры, потому что в период Вавилонской башни он еще маленький.
Вопрос. А почему так важно, что он как раз в этот период?
Яд и противоядие. Когда мир доведен до ручки, когда объявлены тупиками и понимание, и эмоция, и действие, то нужен выход из тупика. И тогда появляется Аврагам, столбовая дорога к свету, к Торе и к сегодняшнему дню.
Вопрос. А Аврагам же приходит к понятию единого Творца тоже через понимание?
Я же ничего плохого не сказал ни о понимании, ни об эмоциях, ни о действии. Конечно, вслед за Каином и Эвелем идет Шет. И мидраш объясняет, почему и «сказал в сердце своем» господин Эйсав, что убью, когда будут дни траура по Ицхаку. Почему? Говорит мидраш прямо, а чтоб не получилась история Каина и Эвеля, когда Каин убивает Эвеля и оказывается, что Вс-вышний припас запасной вариант. Если Ицхак уже умрет, то у Вс-вышнего никаких запасных вариантов уже не будет, потому что потомок Ицхака будет всего один. Мы на уровне мидраша говорим о тупиках и о выходе из них. И в данном случае десять поколений были до Аврагама в тупике.
Вопрос. Помните, когда Вс-вышний хочет уничтожить Моше, он говорит, что незаменимых нет. Как же это связать?
У Моше, он еврей, и от него можно произвести, дело техники, весь еврейский народ. Но если остается один Эйсав после Ицхака, никаких других потомков нет. Другое дело, что Вс-вышний на всякого мудреца имеет свою долю простоты. И просто не допустит замыслы Эйсава к осуществлению.
На уровне замысла, Эйсав все рассудил верно, у него действительно еврейская голова. Еще раз, желание у него такое же, как у Каина: сделать этот мир, как ему и полагается с точки зрения Эйсава, материальным. И использовать, только чтоб получше провести отпущенные нам на Земле годы, подчинив наши божественные души. Так вот, под эту идею, он прекрасно понимает, надо подвести и Вс-вышнего. Каин уже пытался.
Возвращаясь назад, мы говорим, что ученик Бааль Шем Това задает этот самый вопрос, и дает удивительно простой ответ, который идеологически с моим вопросом полностью совпадает. Он говорит, что как у любого романа, особенно если это роман о жизни, есть некое вступление, предисловие, экспозиция, в которой дают общее представление. И в данном случае, мы в начале Пятикнижия встречаем такое вступление, которое сразу говорит - «ты туда не ходи, ты сюда ходи».
Менахем Михаэль Гитик - Второе путешествие по недельным главам - конспект лекций
Издание 2-е, исправленное и дополненное
Йерушалаим 5777 (2016)
841 стр.
Менахем Михаэль Гитик - Второе путешествие по недельным главам - конспект лекций - Содержание
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ БЕ-РЕЙШИТ
- Глава 1. «Бе-рейшит» Коротко о многом
- Глава 2. «Ноах» Коротко о многом
- Глава 3. «Лех Леха» Коротко о многом
- Глава 4. «Ва-ера» Коротко о многом
- Глава 5. «Хайей Сара» Коротко о многом
- Глава 6. «Толодот» Опыт и молодость. Коротко о многом
- Глава 7. «Ва-йеце» Коротко о многом
- Глава 8. «Ва-йишлах» Коротко о многом
- Глава 9. «Ва-йешев» Коротко о многом
- Глава 10. «Микец» Коротко о многом
- Глава 11. «Ва-йигаш» Коротко о многом
- Глава 12. «Ва-йехи» Коротко о многом
ЧАСТЬ ВТОРАЯ ШМОТ
- Глава 1. «Шмот» Коротко о многом
- Глава 2. «Ваэра» Коротко о многом
- Глава 3. «Бо» Коротко о многом
- Глава 4, «Бе-шалах» Коротко о многом
- Глава 5. «Итро» Коротко о многом
- Глава 6. «Миншатим» Коротко о многом
- Глава 7. «Трума» Коротко о многом
- Глава 8. «Тецаве» Коротко о многом
- Глава 9. «Ки Тиса» Коротко о многом
- Глава 10. «Ваякгель» Коротко о многом
- Глава 11. «Пкудей» Коротко о многом
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ВА-ЙИКРА
- Глава 1. «Ва-йикра» Коротко о многом
- Глава 2. «Цав» Коротко о многом
- Глава 3. «Шмини» Коротко о многом
- Глава 4. «Тазрия» Коротко о многом
- Глава 5. «Мецора» Коротко о многом
- Глава 6. «Ахарей мот» Коротко о многом
- Глава 7. «Кдошим» Коротко о многом
- Глава 8. «Эмор» Коротко о многом
- Глава 9. «Бегар» Коротко о многом
- Глава 10. «Бехукотай» Коротко о многом
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ БЕ-МИДБАР
- Глава 1. «Бе-мидбар» Коротко о многом
- Глава 2. «Насо» Коротко о многом
- Глава 3. «Бе-гаалотха» Коротко о многом
- Глава 4. «Шлах» Коротко о многом
- Глава 5. «Корах» Коротко о многом
- Глава 6. «Хукат» Коротко о многом
- Глава 7. «Балак» Коротко о многом
- Глава 8. «Пинхас» Коротко о многом
- Глава 9. «Матот» и «Масэй» Коротко о многом
ЧАСТЬ ПЯТАЯ ДВАРИМ
- Глава 1. «Дварим» Коротко о многом
- Глава 2. «Ваэтханан» Коротко о многом
- Глава 3. «Эйкев» Коротко о многом
- Глава 4. «Реэ» Коротко о многом
- Глава 5. «Шофтим» Коротко о многом
- Глава 6. «Ки Тецэ» Коротко о многом
- Глава 7. «Ки Таво» Коротко о многом
- Глава 8. «Ницавим» Коротко о многом
- Глава 9. «Ваейлех» Коротко о многом
- Глава 10. «гаАзину» Коротко о многом
- Глава 11. «Зот гаБраха» Коротко о многом
Менахем Михаэль Гитик - Второе путешествие по недельным главам - конспект лекций - Глава 1 «Бе-рейшит» - Сюжетная линия начала Пятикнижия - Смешанность против связанности
То, о чем мы попробуем сегодня поговорить, связано более всего со словами рава Шаха о том, что всякое новое вступление в книгу Бе-рейшит, в главу Бе-рейшит в особенности, позволяет нам освежить свои мысли. При условии, что мы видим и высвечиваем с помощью мудрецов в ней что-то новое. В данном случае то, о чем я собираюсь с вами поговорить, как всегда всем хорошо известно. И лет двадцать пять я этого не замечал, и вот, слава Б-гу, заметил.
Мы помним, что в прошлые годы делали по формуле три плюс Один подстановку трех поколений - Потопа, Вавилонской башни и Сдома и Гоморры. При этом ключевым словом в комментарии рава Шапиро было слово тейва. В отличие от совершенно невразумительного русского ковчег, тейва имеет совершенно конкретное значение - слог. И этот намек и использует рав Моше Шапиро, чтобы увязать все эти три поколения воедино.
В принципе, он это делает по поводу двух, но поскольку мы опираемся на памятный комментарий из кабалы о том, что еврейские души прошли три поколения - Потопа, Вавилонской башни, Сдома и Гоморры, то у нас естественным образом три. Их четвертое появление в Египте дало в результате еврейский народ. Помня об этом комментарии, нам кажется естественным увязать вместе концепции всех этих трех преступлений. И, как мы помним, включение в общую концепцию Вавилонской башни подкрепляется мидрашем о том, что кирпичи, из которых она строилась, были, по сути, слогами языка иврит. Тем самым то, что инкриминируется строителям Вавилонской башни, - это ошибка на уровне знания-понимания.
Их попытка создать новый язык общения, создать собственную дорогу на небо - это и есть ошибка на уровне знания-понимания. Поколение Потопа - это явная неудача на уровне эмоций. Попытка соединить все со всем аналогична попытке создать новый язык. Новый язык - это стыковка слогов, которые в обычном языке не стыкуются. Вместо "мама мыла раму", мы делаем "рамы мала мума" и прочие перестановки слогов, которые может и забавны, но малоутешительны в смысле божественности.
Попытка стыковать все со всем - вот то, что я хочу инкриминировать этим трем поколениям. Создать идеальное общество, реализовать цель Творения - «любить ближнего, как себя», короче, мешихизм. Каждое из поколений в качестве своего инструмента выбирало только одну из плоскостей нашей жизни. Действие, как в Сдоме, либо понимание, и только понимание - Вавилонская башня; в результате мы получаем некую попытку создать абсолютный язык полного взаимопонимания «сверх эсперанто». На уровне эмоций, «хочу», беспредельное «хочу», попытка соединить все со всем, извратило всякий путь на земле и привело к Потопу.
И уровень действия, быть может, самое «показательное» и «красивое». Поскольку вся идея самого «прокрустова ложа» заключается в том, что не я пристегиваю мысли и эмоции к действию, а действие диктует все. Есть конкретное положение и пусть ваше понимание и ваши эмоции застрелятся. Вот человек, вот стандартное ложе и мы не применяем ни эмоции, ни логику, а либо обрубаем, либо растягиваем. Мы возводим действие в размер идеала, мы делаем из поступка единственно достойное положение этого мира, единственную плоскость жизни - действие.
Таким образом, общий знаменатель получается - нестыковка, хаос, смешение вместо соединения. И я хочу напомнить, что кроме словес и глаз (эмоций), есть еще один язык. Помните, когда глухонемой громко пел, распугивая всех летучих мышей в лесу. Понятно, что глухонемой может громко петь. Это просто более энергичные движения. Не просто движения. Что значит, глухонемой кричит? Это когда он очень быстро размахивает и делает те же самые движения, которые в обычном хладнокровном исполнении дают нормальное восприятие, а невнятность - адекват шепота.
Шикарно! Будем брать Благословений!
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