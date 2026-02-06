От автора. Для меня, как всегда, большая радость найти собственные мысли у еврейских мудрецов. Мы сейчас говорим с вами об ученике Бааль Шем Това раби из Козниц, который задал вопрос - как понять начало Пятикнижия Моисеева? Первый человек провалился, Каин убивает Эвеля. Далее идет Потоп, потом, если всего этого мало, строится Вавилонская башня, а на десерт - Сдом и Гоморра. И что Тора хочет этим сказать? Ввести нас в депрессию? Как это понять? Отчего не начинается Пятикнижие Моисеево с чего-то жизнеутверждающего? Почему бы ему ни начаться с Аврагама? Год рождения 1948, а 2000 первых лет - хаос, так зачем нам про хаос? Можно общими фразами, зачем все эти сюжеты? Чего Вс-вышний хочет добиться? Как же так, начало же должно быть жизнеутверждающим, нам показывают высокую цель, к которой мы должны стремиться. А тут облом за обломом, и все обломилось, и только потом рождается Аврагам, помните, нет яда без противоядия, он как раз во «главе» Сдома и Гоморры, потому что в период Вавилонской башни он еще маленький.

Вопрос. А почему так важно, что он как раз в этот период?

Яд и противоядие. Когда мир доведен до ручки, когда объявлены тупиками и понимание, и эмоция, и действие, то нужен выход из тупика. И тогда появляется Аврагам, столбовая дорога к свету, к Торе и к сегодняшнему дню.

Вопрос. А Аврагам же приходит к понятию единого Творца тоже через понимание?

Я же ничего плохого не сказал ни о понимании, ни об эмоциях, ни о действии. Конечно, вслед за Каином и Эвелем идет Шет. И мидраш объясняет, почему и «сказал в сердце своем» господин Эйсав, что убью, когда будут дни траура по Ицхаку. Почему? Говорит мидраш прямо, а чтоб не получилась история Каина и Эвеля, когда Каин убивает Эвеля и оказывается, что Вс-вышний припас запасной вариант. Если Ицхак уже умрет, то у Вс-вышнего никаких запасных вариантов уже не будет, потому что потомок Ицхака будет всего один. Мы на уровне мидраша говорим о тупиках и о выходе из них. И в данном случае десять поколений были до Аврагама в тупике.

Вопрос. Помните, когда Вс-вышний хочет уничтожить Моше, он говорит, что незаменимых нет. Как же это связать?

У Моше, он еврей, и от него можно произвести, дело техники, весь еврейский народ. Но если остается один Эйсав после Ицхака, никаких других потомков нет. Другое дело, что Вс-вышний на всякого мудреца имеет свою долю простоты. И просто не допустит замыслы Эйсава к осуществлению.

На уровне замысла, Эйсав все рассудил верно, у него действительно еврейская голова. Еще раз, желание у него такое же, как у Каина: сделать этот мир, как ему и полагается с точки зрения Эйсава, материальным. И использовать, только чтоб получше провести отпущенные нам на Земле годы, подчинив наши божественные души. Так вот, под эту идею, он прекрасно понимает, надо подвести и Вс-вышнего. Каин уже пытался.

Возвращаясь назад, мы говорим, что ученик Бааль Шем Това задает этот самый вопрос, и дает удивительно простой ответ, который идеологически с моим вопросом полностью совпадает. Он говорит, что как у любого романа, особенно если это роман о жизни, есть некое вступление, предисловие, экспозиция, в которой дают общее представление. И в данном случае, мы в начале Пятикнижия встречаем такое вступление, которое сразу говорит - «ты туда не ходи, ты сюда ходи».