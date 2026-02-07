Гитик - Учёба - первый год - Конспект лекций - Jewniversity
Караимы, решившие в VIII веке Устную Тору отменить, сидели весь Шабат без света. Написано же: «Не зажигайте свет во всех жилищах ваших в день субботний» (Шлют, 35:3). Вот так, не пользуясь по субботам загодя зажжённым светом, они и жили» бедные (или богатые — не суть важно), более тысячи лет, пока практически не исчезли.
Определение, что такое מלאכה - мелаха (работа), запрещённая к исполнению в субботу, в Письменной Торе отсутствует, и решить, можно ли в Шабат дышать (тоже ведь работа!), без Устной Торы невозможно.
Самый крайний (в смысле - последний) пример. Как Вам известно, есть у евреев «кровавый, негигиеничный обычай, доставшийся в наследие от пещерного человека» (именно так говорили о законе брит-милы (обрезания) реформисты от иудаизма еще пятьдесят лет назад). Но дело не в научной реабилитации этой единственно оправданной хирургической поправки человеческого тела. Дело в том, что этот базисный закон иудаизма звучит в Письменной Торе так:
«И будет на восьмой день, и обрезано будет мясо орлы его» (Вайикра, 12:3).
Простите, на восьмой день после чего? После, дождичка в четверг? Ну, допустим, из контекста мы поймём, что на восьмой день от рождения ребёнка. Но резать, простите, где? Ведь слово ערלה - орла (помеха, кожура) появляется в Письменной Торе в пяти значениях (так и хочется сказать: «местах»). Орла есть у деревьев. А может быть, речь идёт о зарубке, которой счастливые родители должны отметить рождение сына? А быть может, о болезненном, но очень эффективном решении проблемы еврейской болтливости. Ведь орла бывает и на устах... Но самое кардинальное решение проблемы, где резать, - слова из ТаНаХа:
«Снимите орлу с ваших сердец» (Йермиягу, 4:4).
Новорожденный так слаб и беззащитен, а жизнь так непроста... Небольшой надрез на сердце (не дай Б-г!) - и все проблемы навсегда решены.
Конечно, все эти, с позволения сказать, трактовки не следует воспринимать всерьёз. Что, впрочем, ничуть не уменьшает проблему понимания сказанного Письменной Торой.
Можно продолжать приводить примеры один забавнее другого, но ведь уже напрашивается вывод:
Нет ни одного закона, исполнение которого было бы само собой разумеющимся только со слов Письменной Торы.
«Как? - скажете Вы. - Ну, это уж слишком: тут Вы, автор, переборщили! «Не убивай», «Не кради», в конце концов, худо-бедно, но всё же понятно». Возражу. Есть случаи, когда ради спасения жизни приходится убивать. А нищему отцу, на руках у которого умирает от голода ребёнок и который пищу может достать, только украв, кто-то посмеет сказать: «Не кради»?
Очевидно, что Письменная Тора напрямую, без разъяснений Устной, нам сегодня недоступна.
Ответ на вопрос «Как сложилась подобная ситуация?» - в следующих главах.
Менахем-Михаэль Гитик - Учёба - первый год - Конспект лекций, составляющих первый год учёбы дистанционного проекта Jewniversity - Краткая аннотация изучаемых на Первом году дисциплин, которые вошли в данную книгу
Изучение следующих ниже курсов предполагает знакомство с базовыми книгами автора «Есть ли жизнь на ... Земле?!» (соответствует аудиокурсу «Знакомьтесь -еврейство, ч.1») и «Где же был Б-г во время Катастрофы?!», (соответствует аудиокурсу «Народ, обособленно существующий»), изданных отдельными книгами, и является их продолжением. Они также входят в перечень тем Первого года учебы (см. Алгоритм Учебы, с. 289).
1 «Знакомьтесь - еврейство, ч.2»
- Сколько Тор у евреев?
- Что подарил Всевышний на Синае?
- Вследствие чего в мире существует смерть?
- Десять Речений или десять Заповедей?
- Как исполнить Первое Речение?
- Почему 4/5 евреев не вышли из Египта?
2 «Общая теория Галута»
- Что скрывается за двойственностью сюжета Свитка Эстер?
- Где в Пятикнижии появляются Мордехай, Эстер и гАман?
- В чем главная проблема Галута?
- В чем смысл высказывания мудрецов «входит вино - выходит тайна»?
3 «Трижды герой не нашего времени»
- Эпоха Судей и ее завершение
- Спецзадание Шимшона
- Шимшон - проводник атрибута физической силы Всевышнего
- Палестинская проблема и ее разрешение
- Была ли Длила еврейкой?
- В чем причина трагического исхода истории Шимшона?
4 «Техника безопасности обращения с текстом Торы»
- Что означают слова «Машиах будет судить по запаху»?
- Чему учит нерассказанность Торой первых 75 лет жизни Аврагама?
- В чем архитипичность Яакова и Эсава?
- В чем смысл выкупленного Лаковом первородства? Что первично: духовное или материальное?
- Как праведник может отменить Приговор Небес?
- Почему Аврагам выше Ноаха?
- «Знакомьтесь - РаШИ!» или «Почему Тора не начинается с первой мицвы?»
- Скромность Гилеля и педантичность Шамая
- О четырех уровнях поступка
5 «Темные места Торы»
- Какой результат был достигнут благодаря закланию Ицхака?
- Благодаря чему Йегуда удостоился стать первым в цепочке Машиаха?
- Кого у евреев считают царем?
- В чем было испытание Давида в истории с Бат Шевой?
- Почему «не назначают лидера над евреями, а только, если у него за спиной котомка с нечистотами »?
6 «Щит Давида»
- О пути познания
- О качествах и их размерах
- Давание Аврагама
- Самообладание Ицхака
- Истина Яакова
- Вечность Моше
- Величие Агарона
- Основательность Йосефа
- Царственность Давида
- Почему Машиах назван «бедняком, владеющим всем»?
7 «Мегилат Рут»
- Причина голода в Израиле
- Путь от Хеседа к Царственности
- О Хеседе дочерей Лота, или почему Рут «ВОЗВРАЩАЕТСЯ» к еврейскому народу?
- Как следует понимать слова нашего учителя Гилеля: «Если я здесь, то все здесь, если я не здесь, то кто здесь?»
- Почему «Мегилат Рут» читается в Шавуот?
- Хесед Рут
- ГвураБоаза
- Царственность Машиаха
8 «Неопасные связи -1»
- Четвертое измерение Галута
- Пепел Ицхак и пепел крематориев
- Глаза и категория Суда
- Зло способно на все ... ради Добра
- «Невысказанность» Галута и реализованность Геулы
Еврейская точка зрения на «всё» давно заслужила в нашем информационно перегруженном мире эпитет «спесифисеской». Её непохожесть, оригинальность происходит из духовных корней еврейского бытия, которое на протяжении тысячелетий было неразрывно связано с Торой.
Начнем с базисного вопроса: Что евреи подразумевают под Торой?
Дабы подчеркнуть его нетривиальность, вспомним, что на вопрос «Сколько Тор у вас?» -можно услышать несколько противоречащих друг другу ответов, как то: «Одна Тора, неужели не очевидно?», «Две Торы: Устная и Письменная», «Их несколько, но Она одна», «У каждого еврея своя Тора», «Их число превосходит число евреев: два еврея - три мнения» и т. п.
Краеугольным камнем того здания еврейского мировоззрения, что автор собирается с Б-жьей помощью (а как же без неё?) возвести, будет утверждение: «Сегодня у евреев только одна -Устная Тора».
Этот вовсе не «апрельский тезис» потребует для обоснования серьезнейших свидетельств в свою пользу. Эти «свидетельские показания» и составят содержание данной главы. В качестве эпиграфа расскажем историю с весьма поучительной концовкой, которая еще раз продемонстрирует, сколь необычен подход евреев к себе и к миру[1].
Жил-да-был в III веке до нашей эры в интеллектуальной столице тогдашнего мира Александрии Птоломей II (на иврите - Талмай), и не просто жил, а хорошо жил, царём был и правил Египтом со окрестности. Египет же тех времён был куском империи, заживо разорванной верными соратниками Александра Македонского. Была подвластна этому самому Птоломею и Йегуда (Иудея). Решил он, что его замечательной библиотеке, где были собраны все накопленные человечеством премудрости, очень не хватает перевода священной Книги евреев - Торы.
И семьдесят два еврейских мудреца прибывают по его приказу в Александрию. Естественно, они не были поставлены в известность о характере той конкретной работы, что им предстояло исполнить. (То есть Птоломей учёл и возможность предварительного сговора «мудрецов-хитрецов».) Каждый из них по прибытии получает специального надсмотрщика и отдельное помещение, чтобы не могли они согласовать свои переводы. Так рассчитывал царь установить истину: логика подсказывала, что переводы будут противоречить друг другу... А дальше было вовсе не «обыкновенное чудо».
Несмотря на всю многозначность слов Торы, все переводы совпали. Притом, что в сорока пяти местах переводчики изменили прямой смысл сказанного Торой!
Так, первая фраза была переведена как «Б-г вначале сотворил небо и землю», а не «В начале Б-г сотворил». То есть был изменён порядок слов. Почему? Да потому, что, зачастую, читатель в первую очередь рассчитывает обнаружить в книге автора, и чтобы никто не решил, что автором является «Бе-рейшит» («В начале»), на первое место мудрецы-переводчики поставили Б-га.
Ещё один пример изменений, внесенных всеми семьюдесятью двумя мудрецами (он, кстати, считается первым письменным свидетельством устной традиции). Сказано в Письменной Торе:
«И считайте себе на следующий день после Шабаша. :» (Ва-йикра, 23:15).
Речь идёт о законе счёта пятидесяти дней между праздниками Песах и Шавуот, который ведут, ожидая желанного - Дарования Торы, в данном случае. Исходя из устной традиции, Септуагинта - так по-гречески назвали этот перевод, что лёг в основу канонического христианского перевода, -интерпретировала слово Шабат как праздник, а не буквально суббота. И ещё в десятках мест были отступления от дословного понимания по различным причинам, но у всех семидесяти двух переводчиков абсолютно идентичные[2].
Да по поводу этакого чуда впору праздник устраивать! Однако реакция евреев на него была совершенно необычной. Уже в первую «годовщину» перевода - десятого тевета - евреи постились и до сих пор постятся в этот день. Странно? Разрешение «парадокса» простое - теперь, после появления Септуагинты, любой глупец может заявить: «Знаем, читали эту вашу хвалёную Тору. Ничего особенного».
Кажущаяся понятность переведенной Торы обусловлена однобокостью передачи Учения. Ведь лучший из переводов - всего лишь убивающий бесконечную глубину оригинала односторонний комментарий, (Помните сказанное нами о невозможности выразить человеческим языком всё вложенное в понятие адам?) Мудрецы сравнивали переведенную Тору с посаженным в клетку львом. Прежде все трепетали перед ним и, завидев, обращались в бегство. Теперь же приходят к клетке и показывают на него пальцем: «Где ж его знаменитая сила?»
Быть может, вопрос: «Что такое Тора?» - начинающий эту главу, кажется отчасти неуместным Тем не менее, даже несколько искушённая в иудаизме, «евреспектабельная» публика не сразу, как уже упоминалось, отвечает на вопрос: «А сколько вообще Тору евреев?»
Заняв самую неожиданную для религиозного еврея позицию критики Библии, хочу повторить, что сегодня у евреев есть только одна Тора - Устная. А как же Тора Письменная? Ведь она, простите, существует и даже помечена в книге рекордов Гиннесса как бестселлер всех времён и народов.
Проясним ситуацию. Представьте себя на месте человека, у которого есть рецепт замечательно вкусного торта, но записанный на старофранцузском. И выходит, с одной стороны, рецепт ~ вот он, а с другой - толку-то от него... Это, как и другие сравнения, не претендует на точность. Но держащему в руках Тору можно дать намёк на разрешение спора одним простым вопросом: «Откуда Вы знаете, что первая буква Письменной Торы именно ב - Бет? Или возьмём более близкую бывшерусскому сердцу букву В. Кто Вам сказал, что это не Б - в смысле В ~ английская (греко-латинского происхождения)?
В каком бы ульпане (школе) ни обучали Вас, Ваших учителей, учителей Ваших учителей, Вы не можете не признать, что первоначальным источником может быть только устная традиция. Именно она донесла до нас взаимосвязь абриса букв и его восприятия.
Теперь займёмся обещанной критикой. Начнём, как говорится, с цветочков - с более понятных проблем.
Первая - огласовки. В иврите нет букв, обозначающих гласные звуки. Последние передаются при помощи огласовок - специальных значков: точек, чёрточек, ставящихся под, над и рядом с согласными звуками. Они появились около тысячи лет назад. В свитках же Торы, которые евреи читают в синагогах, огласовок нет и никогда не было. И значит, более двух тысяч лет все гласные Торы передавались устно. А к чему приводит чтение без огласовок, могу показать на примере из личного-опыта.
Это было в самом начале моего пути к Торе. Я жил в Израиле уже семь лет. Успел получить первую степень по математике и компьютерам в Еврейском университете в Йерушалаиме и отслужить три года в армии. Так что языком владел вовсе неплохо, и читал на нём не только не переведенную к тому времени на русский столь любимую мной фантастику, но и современную ивритскую поэзию. Тем большей неожиданностью стало для меня, заглянувшего в свод всех 613 еврейских законов, обнаружение следующего: «Ло леэхоль халав», что в переводе означает - «Не есть молоко».
Слово, прочитанное мною как молоко ( חלב - халав на иврите), было написано, естественно, без огласовок. Когда я оправился от шока (представьте, нельзя есть молочное - уму непостижимо!), то понял, что, вероятно, имеется в виду другое, незнакомое мне ивритское слово. Малоупотребительное в современном иврите חלב - хэлев (пишется так же, как - халав - гласных-то нет!) обозначает нутряной жир, жировую оболочку внутренних органов типа почек, печени, который действительно евреям запрещено употреблять в пищу.
«А если [женщина] родит девочку, нечиста будет две недели» (Ва-йикра, 12:5).
Но краткое написание слова שבעים- швуаим (две недели) читается как שבעים - шив им (семьдесят). Кто даст гарантию, что речь не о семидесяти днях или - пуще того - месяцах, в случае, если муж решил «элегантно» избавиться от порядком надоевшей жены? Только устная традиция!
В предложении «Сотри память об Амалеке» - память - зэхер) путём лёгкой замены гласных превращается в мужчин - захар) и звучит уже, как «Убей мужчин Амалека». Зная иврит, Вы сами найдёте сколько угодно подобных примеров. Как же верить после этого чтецу Торы - профессионалу, читающему недельную главу по свитку?
Интеллектуальные титаны прошлого знали наизусть ТаНаХ, Талмуд и еще десятки книг. И в наши дни есть люди, помнящие наизусть все огласовки Пятикнижия и все отрывки из книги Пророков, что читаются в Шабат. Я удостоился чести встретить одного из них. Старый марокканский еврей сидел с полузакрытыми глазами и поправлял чтеца - специально учившегося чтению Пятикнижия профессионала.
Вторая, еще более сложная проблема - полное отсутствие каких-либо знаков препинания. Не только запятых, вопросительных и восклицательных знаков - даже точек нет. К чему может привести возможность произвольной расстановки знаков препинания, можно увидеть из следующего анекдота: Евреи, которым КГБ велело скандировать «Бегин, мы не едем!», скандировали: «Бегин! Мы не едем?» Вспомним также реакцию людей на лозунг христиан «Ничего себе! Все людям!»: «Ничего себе?! Все людям??» Ну и знаменитое «казнить нельзя помиловать».
О том, сколь серьезна проблема отсутствия знаков препинания, можно судить по следующей «революционной» трактовке идеи Шабата. Сказано в третьем и четвертом речениях:
«Не произноси Имени Всевышнего попусту, ибо не очистит Всевышний произносящего Его Имя попусту. Помни о дне субботнем, Чтобы освящать его. Шесть дней работай и делай всякое дело свое, а день седьмой - Суббота для Всевышнего» (Шмот, 20:7-10).
Не меняя ни одной огласовки, а просто перенеся знаки препинания, получим совершенно иной смысл. Для этого поставим первую точку одним словом ранее. Тогда последнее слово предыдущего речения попусту станет первым словом следующего предложения.
[1] Эта история столь чудесна, что, несмотря на то, что ее* приводят источники и традиции разных народов, она, тем не менее, исторической наукой называется легендой.
[2] Не могу не привести еще один пример. Слово заяц (появляющееся в Торе в перечне четырех некашерных животных, обладающих одним, но не двумя признаками кашерности) было переведено как легконогий, дабы не обидеть жену Птоломея, чье имя по-древнегречески было именно Заяц.
No comments yet. Be the first!