Караимы, решившие в VIII веке Устную Тору отменить, сидели весь Шабат без света. Написано же: «Не зажигайте свет во всех жилищах ваших в день субботний» (Шлют, 35:3). Вот так, не пользуясь по субботам загодя зажжённым светом, они и жили» бедные (или богатые — не суть важно), более тысячи лет, пока практически не исчезли.

Определение, что такое מלאכה - мелаха (работа), запрещённая к исполнению в субботу, в Письменной Торе отсутствует, и решить, можно ли в Шабат дышать (тоже ведь работа!), без Устной Торы невозможно.

Самый крайний (в смысле - последний) пример. Как Вам известно, есть у евреев «кровавый, негигиеничный обычай, доставшийся в наследие от пещерного человека» (именно так говорили о законе брит-милы (обрезания) реформисты от иудаизма еще пятьдесят лет назад). Но дело не в научной реабилитации этой единственно оправданной хирургической поправки человеческого тела. Дело в том, что этот базисный закон иудаизма звучит в Письменной Торе так:

«И будет на восьмой день, и обрезано будет мясо орлы его» (Вайикра, 12:3).

Простите, на восьмой день после чего? После, дождичка в четверг? Ну, допустим, из контекста мы поймём, что на восьмой день от рождения ребёнка. Но резать, простите, где? Ведь слово ערלה - орла (помеха, кожура) появляется в Письменной Торе в пяти значениях (так и хочется сказать: «местах»). Орла есть у деревьев. А может быть, речь идёт о зарубке, которой счастливые родители должны отметить рождение сына? А быть может, о болезненном, но очень эффективном решении проблемы еврейской болтливости. Ведь орла бывает и на устах... Но самое кардинальное решение проблемы, где резать, - слова из ТаНаХа:

«Снимите орлу с ваших сердец» (Йермиягу, 4:4).

Новорожденный так слаб и беззащитен, а жизнь так непроста... Небольшой надрез на сердце (не дай Б-г!) - и все проблемы навсегда решены.

Конечно, все эти, с позволения сказать, трактовки не следует воспринимать всерьёз. Что, впрочем, ничуть не уменьшает проблему понимания сказанного Письменной Торой.

Можно продолжать приводить примеры один забавнее другого, но ведь уже напрашивается вывод:

Нет ни одного закона, исполнение которого было бы само собой разумеющимся только со слов Письменной Торы.

«Как? - скажете Вы. - Ну, это уж слишком: тут Вы, автор, переборщили! «Не убивай», «Не кради», в конце концов, худо-бедно, но всё же понятно». Возражу. Есть случаи, когда ради спасения жизни приходится убивать. А нищему отцу, на руках у которого умирает от голода ребёнок и который пищу может достать, только украв, кто-то посмеет сказать: «Не кради»?

Очевидно, что Письменная Тора напрямую, без разъяснений Устной, нам сегодня недоступна.

Ответ на вопрос «Как сложилась подобная ситуация?» - в следующих главах.