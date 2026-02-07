Задачи Третьего и Четвёртого лет Учёбы подобны изменениям физических взглядов на мир: от классической механики сэра Айзика Ньютона - к Общей теории относительности Альберта Эйнштейна. Но, как известно, для переворота требуется точка опоры, и два года Учёбы её создают.

Параллельными к курсам Второго года Учебы и совершенно самостоятельными являются циклы «Путешествие по недельным главам Торы» и «Времена года - путешествие вдоль еврейского календаря». Их изучение дополняет и завершает классическую картину, рассматриваемую еврейским мировоззрением.

Осознанное нами на Первом году Учёбы можно уподобить костяку, на который требуется нарастить мускулы, а иначе - рассчитывать на движение не приходится. И самый первый из вопросов, знаменующих переход от общего к конкретному: «Каким образом вполне материальные действия, именуемые мицвот, приближают к Всевышнему?»

Определив основы еврейской точки зрения на мир, мы переходим к тем деталям, без понимания которых система еврейского мировоззрения просто не работает.

Конспект лекций,составляющих второй год учёбы дистанционного проекта Jewniversity

Издание 2-е, исправленное

Йерушалаим 2014 (5774) - 789 c.

Менахем-Михаэль Гитик - Учёба - второй год - Содержание

Вступление Краткая аннотация дисциплин, изучаемых на Втором году: Структура второго года учёбы Часть первая. Рыжая корова Глава 1. Кому по силам тора?

Глава 2. В поисках общего знаменателя

Глава 3. Смерть для жизни

Глава 4. Рыжая корова - лучшее средство от застарелого эгоизма

Глава 5. О б-жественном и человеческом Часть вторая. Сюжеты бытия Глава 1. Каин и гэвель - путь вниз против пути вверх

Глава 2. Hoax. Размеры hoeba ковчега

Глава 3. Вавилонская башня - попытка достижения вечности в Этом мире

Глава 4. Вечность аврагама как результат отказа от прошлого и Будущего

Глава 5. Эйсав и яаков. Смысл "обманчивости Яакова"

Глава 6. Корень конфликта йосефа и его братьев: соперничество Рахель и Леи - галута и геулы ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. Вкус еврейских законов Глава 1. ДЕСЯТЬ ДНЕЙ, КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ ВНУТРЕННИЙ МИР

Глава 2. ЗАГАДКА ШАБАТА

Глава 3. ЧТО ОТКРЫВАЕТ МАСКА ИЛИ К ВОПРОСУ О МИНИ-ЮБКАХ

Глава 4. КОМУ НУЖНА МОЛИТВ А?

Глава 5. ПРАВОЕ И ЛЕВОЕ

Глава 6. УТРЕННИЕ БЛАГОСЛОВЕНИЯ

Глава 7. O МЯСЕ И МОЛОКЕ

Глава 8. НЕТИЛАТ ЯДАЙИМ

Глава 9. ТФИЛИН И БРИТ

Глава 10. ТФИЛИН

Глава 11. ПРИЗНАНИЕ И ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ

Глава 12. КРИТИКА ЧИСТОГО РАЗУМА ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ. Беседы на этические темы Глава 1. Смысл жизни по-еврейски

Глава 2. Глухого не проклинай!

Глава 3. Где на земле больше всего войн?.

Глава 4. От камня в рюкзаке до фигуристки на ладони

Глава 5. От эгоизма к альтруизму

Глава 6. Дороги, которые мы выбираем

Глава 7. Зло в детском мире

Глава 8. Что нами движет?

Глава 9. Ещё раз о материи

Глава 10. Брак по-еврейски iii

Глава 11. Единорог, он же - «разноцветье»

Глава 12. Клетка для амалека ЧАСТЬ ПЯТАЯ. Треугольник: Шмуэль - Шаулъ -Давид Глава 1. Шмуэль - граница между эпохами. Преждевременная просьба о царе - выбор народом пути, вследствие пониженияДуховного уровня поколения

Глава 2. Молодой и нерастраченный царь шауль как возможность Тшувы для народа

Глава 3. О том, как скромность и наглядная агитация могут дать отрицательный результат, если речь идет о цепочке: всевышний - царь-пророк - еврейский народ

Глава 4. Подвиг йонатана как показатель профпригодности на Роль машиаха бен йосефа и одни и те же «грабли» Шауля

Глава 5. Печать на приговоре всевышнего Шаулю

Глава 6. Болезненная передача эстафеты от несостоявшегося царя-пророка Шауля к царю Давиду как залогу будущей зари ЧАСТЬ ШЕСТАЯ. Три кита, на которых стоит Мир Глава 1. Все плохое имеет свое начало

Глава 2. Как отчаяться в отчаянии?

Глава 3. Читаем талмуд

Глава 4. Читаем дальше, копаем глубже

Глава 5. Божественное против человеческого

Глава 6. Глаза и рот: приближение или чужая работа

Глава 7. Понимание и ощущение

Глава 8. О двух

Глава 9. Еще о пружинах происходящего

Глава 10. О беспричинной ненависти и о камце

Глава 11. Есть такая галаха

Глава 12. Как мы побеждаем

Глава 13. Полезные истории

Глава 14. Наконец-то тройной теленок

Глава 15. Читаем дальше

Глава 16. О тите, бильаме и ешу

Глава 17. Истоки траура

Глава 18. Три кита

Глава 19. Те же, и 17 тамуза ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ. Неопасные связи II Глава 1. Молчание Рахель и благодарность Леи

Глава 2. Луз и возрождение из мертвых

Глава 3. В заслугу праведных женщин

Глава 4. О привязанности

Глава 5. Возмущение реальности ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ. Семь Дней Творения Глава 1. Какое отношение имеет моше к пятикнижию Моисееву?

Глава 2. Каковы первые, незаписанные слова Торы?

Глава 3. День один: «бездна греции»

Глава 4. День один: «в твоём свете увидим свет»

Глава 5. Второй день: «о тверди небесной»

Глава 6. Третий день: «хорошо и даже два раза»

Часть 7. Четвертый день: «тяжелый день»

Глава 8. Пятый день: «о засоленной левиафанихе»

Глава 9. Шестой день: «тайна воздаяния»

Глава 10. Резюме: «о семи качествах - фильтрах» Менахем-Михаэль Гитик - Учёба - второй год - Кому по силам Тора?

Мы начинаем тему, которая, по-моему, органически и естественно продолжает тему «Знакомьтесь - еврейство!, ч.2» И мы сейчас вспомним об одной из тех деталей, которые оказались немножко в тени в курсе «Знакомьтесь - еврейство!, ч.2» Дело в том, что последней темой там была «Как исполнить Первое Речение?», и обобщающим, и очень зримым был главный пример - «мозаика». «Как исполнить Первое Речение?» - это тот самый пазл из девяти кусочков, соединив которые, мы получаем десять, которые по своей сути - изначальный один -картинка. Все помнят о том, что для того чтобы исполнить Первое Речение, надо сделать всё наше, и тогда в подарок раскрывается Всевышний.

Мы сказали, таким образом, совершенно не арифметическую формулу: девять равняется десять, то есть сделанное нами девять в результате даёт десять. Сделанные нами 619 законов реализованной Торы дают 620: 613 плюс 7, которые добавлены мудрецами. Мудрецы добавили Хануку, Пурим; нетилат ядаим, который мы делаем, тоже идёт от мудрецов... Таким образом, общее количество законов Торы. Общее количество букв в Декалоге (в Десяти Речениях) тоже 620, то есть 620 минус одна на самом деле.

И слова раби Акивы: «"Люби ближнего, как самого себя!" Это - составное правило всей Торы» (Ва-йикра, 19:18; Талмуд Йерушалми, Масехет «Недарим», 30:2).

Что означают эти слова? Ответ тот же самый. Он подразумевает, что как и в случае с Первым Речением, очевидным образом, невозможно любить ближнего, как самого себя. И мы даже сказали, что именно невозможность этого сделала этот лозунг христианским универсальным. Очень приягао становиться под знамена, которые ничего от тебя практически не требуют, зато как красивы...

У меня ассоциация. Коровьев, помните, в Городском зрелищном филиале, выступающий в пользу хорового пения: «а специалист и пошутил, и поострил, и клятвенно заверил, что времени пение берёт самую малость, а пользы от этого пения, между прочим, целый вагон». Ну, так бывает, только когда наш внутренний враг нас убеждает что-нибудь сделать. «Бесплатный сыр из мышеловки».

В действительности, очевидно, нет возможности любить ближнего, как самого себя. И на семинаре мы приводили пример. Хасидский праведник ХЕХ века, который говорил, что он ещё очень плохо исполняет этот закон Торы, поскольку случайный прохожий на улице, всё ещё менее дорог ему, чем собственный ребёнок. Получается: то, что требует от нас этот закон, очевидным образом, невыполнимо. Тем самым, становятся понятными слова раби Акивы.

Этот закон - «составное правило всей Торы», Составное в том смысле, что за исполнение всех законов Торы в подарок получаем любовь. И чтобы себе это представить, вместо пазла появляется другая картинка: гидромеханическая аналогия электрического тока. Я, как и большинство школьников, не очень хорошо понимал, что такое электрический ток. В особенности меня убивало понятие «разность потенциалов». После того, как мне это наглядно показали: берешь трубу, а в ней водичка, наклоняешь её, она течёт.

Так вот, для чего нам нужна эта аналогия? Да просто представьте себе всех людей как некую связанную систему, состоящую из проводников, из трубочек. Теперь, в принципе, есть всего две возможности: либо вы пропускаете через себя воду, либо пытаетесь удержать ее у себя. Так вот, «люби ближнего, как самого себя» означает очень интересную вещь. Когда все работают на всех, все оказываются полными. Когда в системе из трубок каждый проводит воду через себя, каждый проводит получаемое на всех других, тогда он сам в каждый момент времени абсолютно полон.

Наша способность брать весьма ограничена. Ну, например, съесть я могу, поднатужившись, два обеда. А раздать по количеству голодных практически бесконечно, то есть пропуская через себя. Принять в себя - это ёмкость трубки, это - ёмкость проводника. Пропустить через себя - это ёмкость всей системы. И это - объяснение закона «Люби ближнего, как самого себя». В принципе, ответ тот же самый, что и на вопрос «Как исполнить Первое Речение?»