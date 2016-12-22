Глава Дварим

Глава Ваэтханан

Глава Экев

Глава Ръэ

Глава Шофтим

Глава Ки теце

Глава Ки таво

Глава Ницавим

Глава Ваелех

Глава Аазину

Глава Ве-зот а-браха

Рамбан. Из "Книги избавления"

Пятикнижие - Книга пятая - Дварим - с избранными комментариями Рамбана - От издательства «Пардес»

Итак, завершены пять книг. Как нам отблагодарить за это Творца?! Прошло семь счастливых лет интенсивной работы - рядом с великим Рамбаном.

Эта последняя книга Торы называется Дварим - «Слова». Это слова самого большого пророка, нашего учителя Моше, произнесенные в последние 36 дней его жизни. Но ведь, как указано в своде законов Мишнэ Тора, человек, утверждающий, будто даже одно слово в Торе Моше написал от себя, называется «апикоресом» ־ т.е. отрицающим основы еврейской веры. А значит, и эта книга от первой до последней буквы

- слова Б־га Живого.

Как же объяснить это противоречие?

Об этом вы узнаете из комментария Рамбана, приведенного в нашей книге.

Учили мудрецы, что ковчег завета сам нес тех, кто удостоился чести его нести. Что-то подобное мы ощущали во время работы над Пятикнижием с избранными комментариями Рамбана.

В советское время письма часто посылали «до востребования». Посылая письмо, человек не знал, получат ли его, прочтут или нет. Какое счастье, что наши книги оказались востребованными! Уже около полугода непрерывно раздаются вопросы - когда же, наконец, появится последняя книга ־ Дварим.

Завершение работы - это большая радость. Но и грусть. Ведь это еще и расставание. Семь лет жизни, семь лет радости открытий и постижений. По словам нашего учителя гаона рава Моше Шапиро, в нашем мире есть что-то, чего нет в мире Грядущем. Это возможность делиться своей радостью с другими. И это было главным стержнем и смыслом всей нашей работы.

А в заключение я хочу привести слова Рамбана, которыми он заканчивает свой комментарий на Пятикнижие: «Итак, завершены пять книг. Тысячи благословений и слов благодарности Творцу, который по великой милости дал мне осуществить то, чего желало мое сердце»

Главный редактор издательства «Пардес»

р. Цви Патлас