РаМБаН - Дварим
СЕРИЯ - СОКРОВЕННАЯ ТОРА - ЧЕРНЫМ ОГНЕМ
Пятикнижие - Книга пятая - Дварим - с избранными комментариями Рамбана
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПАРДЕС» при Центре «Бээмунато Ихье» 5774 [2014]
Подбор и перевод комментариев: р. АЛЕКСАНДР КАЦ
Главный редактор: р. Цви Патлас
Главный редактор: р. Цви Патлас
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Разрешается копирование в некоммерческих целях.
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Издательство «ПАРДЕС» ИЕРУСАЛИМ 5774 [2014]
Издательство «Пардес»
Иерусалим - Москва 5774 (2014)
Chumash
DEVARIM
with basics of faith and principles of Judaism
according to RAMBAN's commentary on the Torah
Пятикнижие - Книга пятая - Дварим - с избранными комментариями Рамбана - Содержание
Глава Дварим
Глава Ваэтханан
Глава Экев
Глава Ръэ
Глава Шофтим
Глава Ки теце
Глава Ки таво
Глава Ницавим
Глава Ваелех
Глава Аазину
Глава Ве-зот а-браха
Рамбан. Из "Книги избавления"
Пятикнижие - Книга пятая - Дварим - с избранными комментариями Рамбана - От издательства «Пардес»
Итак, завершены пять книг. Как нам отблагодарить за это Творца?! Прошло семь счастливых лет интенсивной работы - рядом с великим Рамбаном.
Эта последняя книга Торы называется Дварим - «Слова». Это слова самого большого пророка, нашего учителя Моше, произнесенные в последние 36 дней его жизни. Но ведь, как указано в своде законов Мишнэ Тора, человек, утверждающий, будто даже одно слово в Торе Моше написал от себя, называется «апикоресом» ־ т.е. отрицающим основы еврейской веры. А значит, и эта книга от первой до последней буквы
- слова Б־га Живого.
Как же объяснить это противоречие?
Об этом вы узнаете из комментария Рамбана, приведенного в нашей книге.
Учили мудрецы, что ковчег завета сам нес тех, кто удостоился чести его нести. Что-то подобное мы ощущали во время работы над Пятикнижием с избранными комментариями Рамбана.
В советское время письма часто посылали «до востребования». Посылая письмо, человек не знал, получат ли его, прочтут или нет. Какое счастье, что наши книги оказались востребованными! Уже около полугода непрерывно раздаются вопросы - когда же, наконец, появится последняя книга ־ Дварим.
Завершение работы - это большая радость. Но и грусть. Ведь это еще и расставание. Семь лет жизни, семь лет радости открытий и постижений. По словам нашего учителя гаона рава Моше Шапиро, в нашем мире есть что-то, чего нет в мире Грядущем. Это возможность делиться своей радостью с другими. И это было главным стержнем и смыслом всей нашей работы.
А в заключение я хочу привести слова Рамбана, которыми он заканчивает свой комментарий на Пятикнижие: «Итак, завершены пять книг. Тысячи благословений и слов благодарности Творцу, который по великой милости дал мне осуществить то, чего желало мое сердце»
Главный редактор издательства «Пардес»
р. Цви Патлас
Пятикнижие - Книга пятая - Дварим - с избранными комментариями Рамбана - Предисловие Рамбана к книге «Дварим»
Известно, что эта книга является как бы повторением Торы, и поэтому ее называют также Второзаконие (משנה תורה - Мишнэ Тора). В ней рассказывается, как наш наставник Моше еще раз изложил большинство законов Торы - теперь уже новому поколению, которому предстояло вступить в Землю Израиля.
Однако здесь не упоминаются законы служения коэнов - ни порядок принесения жертв, ни законы ритуального очищения, которые уже были разъяснены им, - ведь коэны стремительны в своем служении и не нуждаются в повторном напоминании.
А для всех остальных евреев Моте повторил заповеди, которым они обязаны следовать, - порой разъясняя дополнительные подробности, а порой просто еще раз предостерегая их от нарушения запрета. Так, в этой книге приведено множество предостережений и запретов, связанных с идолопоклонством, а также повторено, какие наказания полагаются за их нарушение.
Кроме того, в этой книге приведено несколько заповедей, которые вообще еще не были упомянуты, - например, заповедь о левиратном браке, закон о муже, возводящем напраслину на жену, законы развода, а также законы о лжесвидетелях и другие. Но все эти заповеди уже были сообщены Моше у горы Синай и в Шатре Откровения в первый год после его возведения, еще до греха разведчиков/ так как в степях Моава ему не было заповедано ничего нового, кроме «слов союза» (Дварим 28:69), включающих благословения и проклятия.
А чтобы евреи не сказали: «Мы не сможем унаследовать эту землю, ведь нет человека, который бы не грешил, - и нас тут же настигнет Мера Суда, и мы будем истреблены!», в ответ Моше объяснил им, что Святой, благословен Он, полон милосердия. Снисхождение и прощение, исходящие от Него, всегда будут поддерживать евреев в их служении, как сказано в Писании:
«Ведь от Тебя - прощение, чтобы перед Тобой трепетали» (Теилим 130:4).
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да ! подтверждаю! хорошее качество и комментарии!
Спасибо! Качество Книги достойное. Спасибо членам клуба! Мудрецы подчеркивают, что перед наступлением рассвета ночь становится особенно темной. И вот, наше поколение живет перед наступлением самого большого света в истории - перед приходом Машиаха. Мы продвигаемся в темноте, на ощупь, мы ищем путь, чтобы вернуться в наш родной дом. И милосердный Творец посылает нам верного проводника на этом пути - комментарий на Тору великого учителя Рамбана, в котором он объясняет главные основы веры. К сожалению от себя ничего добавить к этому не могу - нет слов.