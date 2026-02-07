Попробуем определить особенность материала, изучаемого на третьем году учебы, на «идейном уровне». Основной идеей первого года была идея соединения Торы и Мира, идея Учебы. Вопрос, который решался вторым годом: как возможно объять необъятное, за короткую человеческую жизнь увидеть в Торе весь Мир, а в Мире ощутить всю Тору?!

И главной идеей второго года стала весьма геометрическая идея (визуализация и еще раз визуализация!) замыкания круга, превращения отрезка нашей жизни в бесконечный маршрут сохранности информации - кибернетический круг. Идея «лех леха - выйди в себя», идея соседства (геометрического) двух крайних точек жизненного промежутка - Дня Потенциала (Рождения) и Дня Свершения (Реализации, Суммы достижений, Смерти). В этом контексте Третий год, надеюсь, вас порадует. Ведь не случайно идейная основа его заключена в один курс, самый первый, с многообещающим названием «Новый курс». Несомненно, новым вектором-направлением, выходом в пространство из плоскости знаний, станут две идеи, чья суть - Один. Во-первых, это идея «из круга в точку», идея борьбы с самомнением, борьбы с результативностью.

Вторая основополагающая идея (в общем-то, идентичная первой и потому Один) - идея работы по сравнению (чем толще поверхностное сходство, тем глубже коренное различие!), это перевод первой идеи на рабочие рельсы. Их соединение в Один - это идея отрицания - лозунг нашей программы - «до без достаточно» (в позитивной форме - пока человек жив (т.е. учится), на что ему жаловаться). Вообще, идея самоубирания может на первый, поверхностный взгляд показаться не очень жизнеутверждающей. Но только на первый. Идея иеотчаяния, как основной «результат» наших жизненных усилий («семь раз падает праведник (идущий путем праведников) и встает!») - залог моего личного оптимизма. А если вспомнить, что «мы не в церкви, следовательно, нас не обманут», то все встанет на Его места.

Все материалы этого года Учебы следует рассматривать, как работающие на основную идею. А тех, кому и пространство покажется тесным (или, по другой аналогии, будет мало костей, мускулатуры и души), ждет Учеба четвертого года, чья главная идея «ужас отождествления» уводит нас из личностного восприятия в «целость частного» с массивным применением Кабалы. Так что, как всегда - «сделать нам, друзья, предстоит больше, чем сделано!» Вслед за абсолютно новыми (чтобы не сказать революционными) идеями «Нового курса», мы попадаем в знакомый нам мир Мидраша. Вопрос «Пророк и Истина», при всей его глубине, тем не менее, звучит в обжитой нами за предыдущие годы уютной обстановке наших Мегилот.

И тем диссонанснее резкий звук комментария Виленского Гаона, от которого у меня (сравните со своими ощущениями) душа ушла в пятки. Понимание, что на тебя будет низвергаться «река» Динур, тебе придется отчаиваться в собственном теле, ввиду необратимых изменений в лице... бррр! Сильная терапия «от» Виленского Гаона вводит нас в совершенно новый Мир Мидраша курса «Три плюс Один», где за привычным обнаруживается такое.... Тема визуализации (доступности) приобретает особую остроту по мере восхождения на острые пики новизны и потому коротенький «Три лика нашего «Я»» столь важен (не по объему). «Врезюмительные комментарии» подъитоживают самую неожиданную из книг Пятикнижия и ведут по принципу замыкания круга и духа всей книги к буре неспокойствия (неотчаяния) коротенького «О правом и левом».

Надеюсь, что вы не поленитесь и совместите в сознании самого первого и самого последнего РаШИ, без которого бы ничего бы у нас не было... Неупорядоченность «Красоты еврейского мидраша» искупается широтой охвата и автономностью каждой темы. А красота - правильность пропорций ... восприятия! Стоящая особняком (потому и в конце) «Философия структуры реальности» (и это несмотря на явную попытку («О халяве») приблизить Кабалу к «широким трудящимся массам»), вводит нас в мир сокращений и парцуфим, в надежде сделать его для нас менее пугающим. Семь курсов сообща приводят нас к мысли о вечности... формы, той самой, о которой речь пойдет на четвертом году, где часть и целое обретут (бе эзрат гаШем) изначальное единство. Книги «Визуализация Кабалы» (третье издание(!)) и «Второе путешествие по недельным главам» (готовится к изданию) придадут (хочется верить) устойчивость нашей Учебе!

Менахем-Михаэль Гитик - Учёба - третий год

Йерушалайим ,2012

504 с.

Менахем-Михаэль Гитик - Учёба - третий год - Содержание

Третий год учебы. Шалом, самым решительным образом, Шалом Вам!

Структура третьего года учебы

Часть первая. Новый курс

Глава первая. Израиль через Амалека

Глава вторая. «ИЗ КРУГА В ТОЧКУ»

Глава третья «ФОРМУЛА МИРА»

Глава четвёртая. «СМЫСЛ ЖИЗНИ ПО-ЕВРЕЙСКИ И»

Глава пятая. «ВСЕ СОЕДИНЯЮЩАЯ СЕРЕДИНА»

Глава шестая. «СКОЛЬКО ЛЕТ ЖИВЕТ ИСТИНА?»

Глава седьмая. «ЗАВТРА ПРОТИВ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ»

Глава восьмая. «ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ ТВОЕМ?»

Глава девятая «НЕПУТЕВОСТЫГУТИ»

Глава десятая «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ»

Глава заключительная: «ПРОШЛОЕ НЕПРЕДСКАЗУЕМО»

ВОПРОСЫ К «НОВОМУ КУРСУ»

Часть вторая. Безмерность хеседа. Книга Йоны

Глава первая. Предистория: Йона и Элияку

Глава вторая. ВЗГЛЯД МИДРАША

Глава третья. Обсуждение взгляда а книгу Йоны с точки зрения мидрашей

Глава четвертая. КОММЕНТАРИЙ ВИЛЕНСКОГО ГАОНА

КНИГА ЙОНЫ. Вопросы к курсу

Часть третья. Три плюс Один

Вступление

Глава первая. Три измерения еврейской радости

Глава вторая. Три степени свободы

Глава третья. Выход в четвертое измерение

Таблица к курсу «3 + 1». ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ В 3-х ИЗМЕРЕНИЯХ

Часть четвертая. Три лика нашего «Я»

Глава первая. ЖАЛЕТЬ СЕБЯ ИЛИ ЕГО?

Глава вторая. МЫЛЬНЫЙ ПУЗЫРЬ ОБЛАДАНИЯ

Глава третья. АКТИВНАЯ ПРОТОПЛАЗМА

Глава четвертая. ДВА ־־ ЗНА ЧИТ ВЫБОР

ЗНА ЧИТ ВЫБОР Глава пятая. НЕТ-ПРОСТРАНСТВУ И ВРЕМЕНИ

Глава шестая. И ВРЕМЯ - ЛОЖЬ!

Глава седьмая. БЕ-ХЕМЛА

Глава восьмая. СКРЫТОСТЬ, ОНА ЖЕ ПРЕРЫВИСТОСТЬ

Глава девятая. ШАБАТ И ПАР (ГЕВЕЛЬ)

Глава десятая. СУББОТА СУББОТ

Часть пятая. Врезюмительные комментарии

Глава первая. Потоп и царь Давид

Глава вторая. «Поколениерасхождения»

Глава третья. Гены Машиаха

Глава четвертая. Ишмаэль и Эйсав - продолжатели промаха

Глава пятая. Отделение от Лавана

Глава шестая. Две правые руки Биньямина

Глава седьмая. Голова и сердце Машиаха. Сам себе Машиах

Глава восьмая. Отцы и дети

Глава девятая. Машиах внутри нас

Глава десятая. От семьи к народу

Глава одиннадцатая. Параллельность казней и сказаний

Часть шестая. О правом и левом

Глава первая. ИСРАЕЛЬ -ЕШ -РЕЙШ - ЛО!

Глава вторая. ПУТЬ ДЕРЕВА ЖИЗНИ

Глава третья. ЦЦОКИМ И БИТОСИМ (саддукеи и ессеи)

Часть седьмая. Красота еврейского мидраша

Глава первая. Красота еврейского мидраша

Глава вторая. Шаг навстречу Геуле

Глава третья. Ласковые имена евреев

Глава четвертая. «В поте носа твоего»

Глава пятая. Двойные буквы Геулы

Глава шестая. Как образумить пятку?

Глава седьмая. Два сердца еврейского организма

Глава восьмая. Шесть повозок бытия

Глава девятая. Яичница как божий дар

Глава десятая. Одна шестидесятая или двоичная система: самех- 0 и вав - ו

Глава одиннадцатая. Истина, как она есть

Глава двенадцатая. О чуде человеческой речи

Глава тринадцатая. Немилосердность к бессознательному

Глава четырнадцатая. Время под солнцем

Глава пятнадцатая. Более - менее

Глава шестнадцатая. От шехема и выше или пострел всюду поспел

Глава семнадцатая. Визуализация кабалы: семь цветов радуги

Глава восемнадцатая. Как пять пальцев

Глава девятнадцатая. Фиговый листок

Часть восьмая. Философия структуры реальности

Глава первая. «О халяве»

Глава вторая. «Путь Авраама»

Глава третья. «Четыре этапа творения»

Глава четвертая. «Сценарий получения света»

Глава пятая. «Вопросы и классификация миров»

Глава шестая. «Обратность орот вэ кэлиха»

Глава седьмая. «Уровни света»

Приглашение к учебе

Содержание

Менахем-Михаэль Гитик - Учёба - третий год - Формула мира

Тема первая. Отправная точка Первое впечатление может создать иллюзию, что темой нашей беседы будет еще один взгляд на праздник Сукот, но правильнее будет сказать, что мы используем праздник Сукот для того, чтобы точнее определиться с вещами куда более общими. Собственно, праздник Сукот выбран как опорная точка нашей беседы, поскольку его двойственность неоспорима. С одной стороны, праздник Сукот завершает Шалош Регалим. Три тех самых праздника: Песах, Шавуот, Сукот, когда мы пешеходами, так же, как из Египта восходили аж на самую Храмовую гору. То есть, Сукот с одной стороны венчает ежегодную триаду праздников - регалим. С другой же стороны, он является третьим в ряду осенних праздников; Рош га-Шана, Йом ra-Кипурим и, соответственно, Сукот.

Мудрецы связывают этот праздник (и это явствует из самого числа ТРИ) с Лаковом. Увязать Аврагама с Песахом, практически тривиально. Аврагам - это хесед, Аврагам - это любовь нашей юности, Аврагам - это начало, Аврагам - это Песах. Говорить не о чем. Немножко тяжелее с Ицхаком. Хотя, тоже не очень тяжело. Ицхак - это работа, Ицхак - тот, кто продолжает, Ицхак - тот, кто реализует, закрепляет. И потому это Дарование Торы - не столько Дарование Торы, сколько начало процесса принятия и реализации Торы, закрепляя кдушу на материальном уровне. Теперь, все было бы нормальным, естественным, а, следовательно, заведомо неправильным (коль скоро речь идет об идеях мудрецов, ведь они не говорят ничего обычного), если бы мы к вящей радости интеллектуальных лентяев, заявили бы что? - Понятно,

Сукот - праздник завершающий, Лаков - третий из праотцев, и всю прочую надоевшую, я надеюсь нашим продвинутым студентам, классику по поводу числа ТРИ. Но поскольку мы собираемся сказать что-то новое, то мы воспользуемся тем, что в этом отношении объясняют мудрецы. Мудрецы связывают Яакова с праздником Суккот, но делают это методом, мягко выражаясь, странным. Нет, чтобы как я, умный человек, связываю; вот - Лаков, вот - ТРИ, вот - Суккот. А вот - мудрецы почему-то говорят вещь прямо-таки необычную. Оказывается потому Лаков связан с праздником Сукот, что он, в недельной главе «Ва-ишлах», сразу после встречи с Эйсавом отправляется в Заиорданье (вот ему так приспичило!), совершает целевой марш-бросок и строит там Сукот - шалаши!

И мы всегда это называли, когда учили в отрыве от сегодняшней темы «трогательная забота о малых сиих»! И мы тогда еще позволили себе удивиться поскольку, я понимаю, нет сомнения, Лаков - это еще и материальный субъект, т.е. он жил как человек в этом мире, и ничто человеческое ему не было чуждо. Но если Тора это подчеркивает, то зачем? И мы учили с вами в «Недельных главах I» комментарий рава Агарона Котляра, мы его сейчас вкратце вспомним, но еще прежде отметим, что вопрос у нас сейчас не будет: «А зачем Лаков это делает?» Зачем Лаков это делает, рав Агарон Котляр нам это блестяще объясняет; вопрос будет о связи Лакова с праздником Сукот.

Точнее - отчего мудрецы выбирают столь околисто-извилистую дорогу для привязки Лакова к празднику Сукот? Лаков элементарно привязывается к Сукот. Именно, как я сказал выше, и повторять больше не буду. И зачем это нужно было мудрецам привязывать Лакова к празднику Сукот через постройку Лаковом Сукот, т.е. шалашей, т.е. коровников для крупного, а также мелкого рогатого скота?

Тема вторая. Классическое и авангард Во-первых, мы повторим комментарий рава Агарона Котляра, совершенно замечательный, и дадим некий общий, совершенно неконкретный, а, следовательно, неудовлетворительный ответ, зачем бы это Яакову потребовалось делать. Два с половиной колена - Гад, Реувен и Менаше - проявляют удивительнейшую (если бы не было Яакова) заботу о малых сиих, изъявляя Моше Рабейну свое желание получить надел в скотоводческих степях (так получается) Заиорданья. Два с половиной колена реализуют себя через страну Израиля в ее расширенном варианте. Они начинают и делают первые шаги в сторону Машиаха, расширяя страну из её минимальных размеров. А малые сии притом, сказали мы, что каждый клочок земли Израиля имеет свою индивидуальность.

И два с половиной колена соответствуют работе на будущее и тем реализуют свои духовные потенциалы и т.д. и все, мы там говорили. Что меня сейчас интересует? Из этого комментария мы можем сделать вывод общий и, следовательно, не совсем правильный. Вывод будет правильным, но это не будет ответом, который дают мудрецы на вопрос: «Что Яаков делает в Заиорданьи?» Ответ (частичный): место, которое судя по шалашам, выбрано для животных и называется в Торе Сукот, служит определенности функции двух с половиной колен, а на самом деле - облегчению работы Машиаха. То есть они расширяют, приуготавливают заранее возможность реализации, которая, в конце концов, приведет к Машиаху.

Яаков же вызывает эманацию б-жественного света, выражаясь заумным языком, что в принципе соответствует радости праздника Сукот. Потому праздник Сукот - праздник Шалашей Всевышнего. Это - праздник близости со Всевышним, это - напоминание об облаках Славы Всевышнего: о Его эманации и т.д. Ответ, конечно же, правильный, но он совершенно общий, это настолько же правильный ответ, как и ответ о том, что Яаков третий из праотцов... Вообще говоря, праздник Сукот - это праздник радости. Только понимаете, когда мы говорим, что праздник Сукот, это праздник радости, все праздники - это радость. То есть назвать это праздником радости, как мы все это учили, и за этой радостью мы обнаруживали много разного странного и интересного.

И потому как в шахматах: с гениальными шахматистами игра из общих соображений, это - игра в одни ворота. Нужен очень точный расчет и нужно проследить мысль мудрецов замечательно точно, что мы сейчас и попробуем сделать, не удовлетворяясь общим ответом. Итак, повторим наш вопрос. Праздник Сукот - это опорная точка, и мы её выбрали как опорную точку, поскольку этот праздник удивителен тем, что он заключает сразу две системы. Систему осенних и систему годовых праздников. И с этой точки зрения нас не удовлетворяет обычная связь между Яаковом и Сукот, которую мы сейчас обнаружили с помощью рава Агарона Котляра. Я хочу жёсткую и чёткую систему, которая отождествляет Яакова и праздик Сукот. Не общие рассуждения, а жёсткую систему, если хотите - формулу.

Чтобы выйти на эту формулу мы, естественным образом, начнем не с Яакова, а с праздника Сукот, поскольку какая нам разница, помните, как в тождестве можно преобразовывать левую сторону тождества, а можно правую, лишь бы в конце получилось тождество. В этом смысле праздник Сукот уникален вследствие своего названия - «праздник радости». Вспомним замечательный комментарий Виленского Гаона, который начинается с вопроса: «А собственно, отчего праздник Сукот отмечается осенью?» Вообще, если речь идет об Облаках Славы Всевышнего, то они появились, 15 числа весеннего месяца Нисан и т.д. Отвечает Виленский Гаон: «Как появились, так и исчезли!» Как мы с вами помним, 17 Тамуза, вовсе не весеннего месяца в результате «Золотого тельца»,

Облака Славы элементарным образом исчезли и вернулись 15 числа осеннего месяца Тишрея. Теперь, почему 15-го? Ответ: потому, что 10 числа осеннего месяца Тишрея у нас была Вторая Хупа со Всевышним. На исходе Йом Кипура Моше приносит альтернативу. Теперь Хупа уже подразумевает радость, но эта радость стала свершившимся фактом. И мы это объясняли, помните? С помощью непритязательного примера об отдавленном пальце. Ну, наступить даме на палец и попросить у нее прощения — это не повод для женитьбы. Нет, для прощения это — повод, может даже для знакомства, но никак не для женитьбы. Для женитьбы нужно чуть-чуть больше. И хотя Хупа состоялась в Шавуот, — объясняет Виленский Гаон, — 10 числа осеннего месяца Тишрея в Йом га-Кипурим - были П-е Скрижали.

Но Облака Славы появились только на 15-й день, только через 4 дня. Почему? Ответ: заполненность этих дней совершенно самоотверженной работой евреев сразу в нескольких направлениях, но всегда на одного Всевышнего, позволило нам вернуть явные признаки любви Всевышнего. Повторим, любовь была уже и 10-го в Йом Кипур, но ее очевидные явные проявления были вызваны поведением евреев невероятным количеством мицвот, которые они делали именно в эти дни. Они и Мишкан готовили, они постигали все то новое, что открылось, к празднику Сукот готовились, ну, то есть полной струей била еврейская жизнь, и возвращением Облаков Славы завершается объяснение Виленского Гаона. Что нам из всего этого нужно?

Практически ничего, поскольку то, что мудрецы называют праздник Сукот праздником радости, подразумевает, что это, видимо, была не просто радость. Ну, все праздники, включая Йом Кипур - радость. Но этот праздник, который специально обговорен, что он - радость, и это значит, что это - что-то особенное (в смысле радости). А что-то особенное, это значит: какая-то дополнительная, доселе не бывшая радость. А иначе это был просто количественный, а не качественный скачок, и он бы не стоил упоминания мудрецов. Рав Ицхак Гутнер объясняет, что это за сверхобычная, не бывшая ранее радость. Он говорит, что ответ следует искать в уникальном песнопении, которое исполнялось в праздник Сукот в день водочерпания «Симхат бейт га-шоэва», как уже мы с вами учили, возлияние вод на жертвенник, помните: «верхние воды»,

«нижние воды», но, впрочем, мы сейчас не о философии. Мы сейчас о тогдашних шлягерах. Во все времена каждое поколение имеет свои шлягеры. Так вот, шлягером праздника Сукот был: «Как счастлива наша старость, исправляющая нашу молодость!» Вот такой шлягер! Учтём, что этот шлягер был именно шлягером праздника Сукот, и только праздника Сукот. И был он связан с вещью уникальной, с Йом Кипуром, с понятием тшува, которое на русский язык мы переводим, сразу четырьмя словами: Раскаяние, Исправление, Ответ, Возвращение! И вот эта самая тшува неотъемлемо ассоциируется именно с Йом ra-Кипурим и куда меньше, с праздником Сукот. И как сейчас выяснится, совершенно зря.

То есть, коль скоро шлягер был такой, следовательно, и радость была соответствующая - ощущение полноты замысла, полноты прожитых лет. И здесь мы проводим тонкую границу между Йом ra-Кипурим и Сукот. Йом ra-Кипурим, как сказал Виленский Гаон (без него всё-таки не обойтись), это - «прощение». Сукот, это то, что мы «имеем с этого прощения», ну в смысле «повода для женитьбы». Понятно, что это не автоматически. Как и сказал Станислав Лем в аналогичной ситуации, в повести «Маска», где главная героиня говорит малонаходчивому главному герою в сцене знакомства, ею инициированной: «Мне снова уронить платок?»