Яков Мазе, раввин Московской Хоральной синагоги, выступил в качестве свидетеля, по делу об убиении отрока Андрея Ющинского. Знаменитое «Дело Бейлиса», и в обвинении выкрест цитирует пророка Йешаягу: «Вас называю я "человек", а их не называю "человек"». И Яаков Мазе, отвечая на обвинение, говорит: еврейский народ - это единое существо, «человек»».
И мы, народ, помним, что там, на Синае, получили свободу выбора. А Пурим был её первой реализацией, ответом еврейского народа как личности на вопрос «быть или не быть». И целью этого курса будет поговорить о свободе выбора в контексте народа, поскольку мы всегда говорим о свободе выбора в контексте моего личного счастья. А сейчас я хочу чуть «поширше», с тем, чтобы к людям «помягше». Потому что, оказывается, что «поширше» - это причина, а «помягше» - это следствие.
Итак, что следует из того, что еврейский народ - это человек? Как мы помним, раби Акива, вовсе не случайное лицо на нашем уроке, сказал: «Любить ближнего, как самого себя - это составляющее правило всей Торы», и припомните всё, что мы об этом говорили. Что мне хочется к этому добавить? Я всё-таки позволю себе высказать здравую мысль: нельзя любить ближнего, как самого себя, это теоретически невозможно. И наши предыдущие соображения - они все правильные: вот мы делаем 619. а получаем 620, это всё хорошо, но я хочу чуть-чуть конкретности. Как это: любить ближнего, как самого себя? И ответ, как мне кажется, настолько элементарный, что я не понимаю, как я раньше этого не говорил? Это очень просто - любить ближнего, как самого себя. Нужно просто понять, что ближний и ты - это не две большие разницы, это вообще одно и то же. Любить как себя можно только себя, никого нельзя любить, как себя, кроме себя. И тогда получается совсем просто.
В чём упрёк Торы Яакову? Или: в чём претензия к Первому человеку? Первый человек, придя на уровень выбора «хорошо и плохо», исключительно хорошо выбирал. В результате он поступил хорошо, мы помним. А мы? И вот здесь начинаются проблемы. Когда вы делаете шаг вниз - вы затем возвращаетесь молодцом, а ваши потомки? Т.е. в основу того изыскания, которое я вам сейчас представляю на суд, я положил совершенно гениальные слова Ильфа и Петрова: «Тщательно пережёвывая пищу, ты помогаешь обществу». В какой мере поступок индивидуума является общественным? В какой мере общественность имеет права на индивидуальность? Другим словом -целость частного, частного в двух смыслах, в математическом также. Частное - это результат деления чисел, а не только часть. К чему я вас подвожу? К тому, что давайте попробуем увидеть в описанном в Торе процессе немоментальную фотографию.Итак, Яаков больше любит Рахель и, пишет Тора, что Лея - ненавистна. И тут все наши мудрецы кричат в один голос безо всякого диссонанса: не дай Б-г, не подумайте - она любима, но капельку меньше, чем Рахель. Ну, нельзя же представить, что ученики раби Акивы не уважали друг друга. А что мы не уважаем, друг друга, вы можете себе представить? А что мы уважаем, друг друга, можете? Итак, что получается, по моему мнению, из комментария ГаМеири. То, ради чего еврейский народ приходит в этот мир, называется «люби ближнего, как самого себя». И, оказывается, что еврейский народ - это Человек. А дальше получается совсем простая штука. ГаМеири говорит: потому мы дошли до бессмысленной ненависти, что не было пророков. Какая связь? А что такое пророки? Пророк - это тот, кто видит, что когда правая рука ударяет по левой - это бессмысленно. Вы слышите? Никакого другого слова здесь не скажешь. Это, во-первых, бессмысленно, во-вторых - всё остальное. Это сумасшествие. И пока существовали пророки, было ощущение, что мы цельность.
Менахем-Михаэль Гитик - Учёба - Четвертый год
Конспект лекций, составляющих четвертый год учёбы дистанционного проекта Jewniversity
Йерушалайим 2016 (5776)
Й־м: 5776 (2016). 369 с.
Менахем-Михаэль Гитик - Учёба - Четвертый год - Содержание
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ЦЕЛОСТЬ ЧАСТНОГО
Глава 1. «Сделаем человека»
- Тема 1. От нелюбви до ненависти... одна эпоха
- Тема 2. Наш ответ Покрассу
- Тема 3. От бесчувственности к бессмысленности... и ниже
- Тема 4. Выуженное из классики
Глава 2. « Лицо программы»
- Тема 1. Сходство отличия ради!
- Тема 2. «Идущие по острию бритвы»
- Тема 3. «Пурим - день самосознания еврейского существа, или «Мизинец! Нет, наоборот... мизинец!», или «Всё наоборот»
- Тема 4. Мораль сей басни - сипур
Глава 3. Кровь милы и кровь Песаха
- Тема 1. Читаем Гагаду
- Тема 2. Целость частного
- Главка добавочная
Глава 4. За того парня
- Тема 1. От хаоса к порядку
- Тема 2. Испытание чудом, или чудесность Запада
- Тема 3. «За того парня»
- Тема 4. Выбор на уровне действия - профессия праотцев
Глава 5. «Ужас отождествления»
- Тема 1. Ужас перевода
- Тема 2. Свобода как место моего «Я»
- Тема 3. Свобода благодарить
- Тема 4. «Шма, Исраэль!»
- Тема 5. Итого
Глава 6. Сложение обстоятельств
- Контрольные вопросы
- Контрольные ответы
- Глава 1. «Сделаем человека»
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. КАК СТАТЬ ЕВРЕЙСКОЙ СЛУЖАНКОЙ?
- Первый закон - первая неожиданность
- Сдавшиеся на милость материи
- Стерео-типы
- Вечный должник?
- Служанка в Доме
- Прогнувшиеся под реальностью
- Выходы из положения
- Между ними
- Вера и страдания
- Вопросы и ответы
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. НОЛЬ ПЛЮС ОДИН
- Глава 1. «Велика учеба...»
- Глава 2. Работа по открытию и сокрытию
- Глава 3. Двойственность хеседа
- Глава 4. Внешнее и внутреннее
- Глава 5. Арамейский и иврит
- Глава 6. Величие во времени и пространстве
- Таблица к курсу «Ноль плюс Один»,
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. БОЖЕСТВЕННОСТЬ ВЫБОРА
- Глава 1. Три книги Книги Бе-мидбар
- Глава 2. Три одеяния человека - тело, дом, имущество
- Глава 3. Золотой телец Моше и Аарона
ЧАСТЬ ПЯТАЯ. АСПЕКТЫ ЗАМЫСЛА
- Гдава 1. Молитва, как диалог
- Глава 2. Община распри
- Глава 3. Высота падения
- Глава 4. Израиль - отважнейший из народов
ЧАСТЬ ШЕСТАЯ. НОВОЕ О НЕДЕЛЬНЫХ ГЛАВАХ
- Книга Бе-рейшит
- Книга Шмот
- Книга «Ва-йикра»
- Книга «Бе-мидбар»
- Книга «Дварим»
ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ. НОВОЕ О ЕВРЕЙСКОМ КАЛЕНДАРЕ
Глава 1. Осень
- Тема 1. День Памяти
- Тема 2. Новогодняя история
- Тема 3. Десять дней тшувы
- Тема 4. Мархешван
Глава 2. Зима
- Тема 1. Ханука
- Тема 2. Десятое Тевета
- Тема 3. Таанит Эстер
Глава 3. Весна
- Тема 1. Два способа существования
- Тема 2. Моше в Пасхальной Гагаде
Глава 4. Лето
- Тема 1. Неотчаяние
- Тема 2. Пятнадцатое ава
- Глава 1. Осень
ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ. КРАСОТА ЕВРЕЙСКОГО МИДРАША
- Глава 1. Один, двенадцать, семьдесят и шестьсот тысяч
- Глава 2. Два плача раби Акивы
- Глава 3. Добро и зло - двоичный код мироздания
- Глава 4. Белое и голубое
- Глава 5. О механизме выбора
- Глава 6. Ангелы, евшие у Авраама
- Глава 7. Исход из стереотипов
- Глава 8. «Тщательно пережевывая пищу, ты помогаешь...»
- Глава 9. Шалом алейхем
- Глава 10. Пять уровней эрев рав
- Глава 11. Шизофрения, как ее нет
- Глава 12. Построение Храма и мира в семье
ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ. КАБАЛА
- Глава 1. Введение в книгу Птиха
- Глава 2. Птиха
ЧАСТЬ ДЕСЯТАЯ. НОСТАЛЬГИЯ
- Глава 1. Шир гаШирим
- Глава 2. Исход из субъективной реальности через 10 ударов по внутреннему Египту
- Глава 3. Молитва и Тшува. Дребезжащее трубление
ЧАСТЬ ОДИННАДЦАТАЯ. ПЯТЫЙ ГОД УЧЕБЫ
- Глава 1. Переворот в мировоззрении
- Глава 2. Свобода личности
Менахем-Михаэль Гитик - Учёба - Четвертый год - Красота еврейского мидраша
Алаха говорит интересную вещь. Когда мы говорим об опасности для жизни, знаете о чем мы говорим? О возможности удара по здоровью. Т.е. когда уже можно стрелять? Не когда по тебе стреляют, а даже когда в тебя целятся, уже можно стрелять. Когда в тебя кидают камни, уже можно стрелять. И сейчас уже кто-то сообразил и приняли законы, что бросание камней, это опасность для жизни и можно стрелять. Правда затем разбирательство и суд.
Мы дошли до господина Нетаньяху. Он говорит абсолютно правильные вещи, он очень доходчиво объясняет, мне бы его талант! Но все, что он делает, служит во вред Израилю. Но он же говорит правильно? Правильно. Доходчиво? Доходчиво. Так почему? Он ослабляет наш дух. Он, по сути, убеждает меня в том, что можно договориться, можно объяснить. Ну, неужели они не понимают? Неужели люди доброй воли не могут договориться? Господа, люди понимают только то, что хотят понять.
Посмотрите русское телевидение. Это потрясающе - на Украине одни нацисты. Про нацистов мне рассказывать не нужно, я родился на западной Украине. И нацисты там есть, но это не вся Украина. И не весь Донбасс, это бандиты. О чем мы? У Эйсава нет идеологии, у Эйсава есть только интересы. Эти интересы могут быть экономические, или укрепление власти или попытка консолидации общества. О чем мы? Оказывается, Нетаньягу работает против нас. Он настолько доходчиво, настолько правильно объясняет, что я поневоле проникаюсь мыслью о том, что если еще только чуть-чуть объяснить и они, наконец, поймут. Он ослабляет наш дух. Никто никогда ничего не поймет. Арабы понимают только удар по голове, никакой другой способ восприятия в них не заложен. Любой другой путь с их точки зрения, это слабость. У них патриархальная цивилизация. Патриархальная организация подразумевает одну единственную вещь - иерархию. Если ты разговариваешь, значит, ты слабее.
А по поводу Эйсава, господ президентов и т.д., там вообще ничего нет, там одни сплошные интересы. Что сказали европейцы еще шесть лет назад? Что государство Израиль дестабилизирующий фактор №1 в мире! Переведем на русский язык - что его пора закрывать. Замечательное государство Австралия никого не принимает. В Канаду, в Америку намного легче. Я со своим английским и то понял, министр иностранных дел выступал по нашему радио и приглашал израильтян закрывать это государство и сваливать в Австралию. Австралия готова принять всех израильтян, потому что кому нужен Израиль, это же постоянное возмущение. Я напоминаю, чем закончится война Гога и Магога. На последнем этапе они скажут, что из-за этого паршивого Израиля? Мы что, ненормальные? Договорятся...
Вопрос - а Израиль проживет без американских денег?
Конечно, проживет. Экономисты кричат уже три десятилетия. Например, внешний долг Израиля Америке как был создан? Менахем Бегин и Анувар Садат. И Бегену было предложено бесплатно за то, что он уводит свои войска с Синая, передислоцировать аэродромы. Американцы построили эти аэродромы, 5 млрд. долларов это стоило. А дальше Бегин сказал, что я не хочу бесплатно, я хочу отдавать. До сих пор отдаем. Сегодня startup, более 50% мира в этом клочке? где плюнуть не на что. Более 50% в абсолютном смысле. У нас такие технологии придумывают, например, сказка, мечта танкиста. Вы знаете, что танк в Израиле нельзя подбить? Там активная защита. Так у них уже и дальше есть, там уже на обычном транспорте сшибают все, что летит. Тридцать лет они работают, они сделали это. Не нуждается Израиль ни в ком.
Спасибо! Благословений! Много интересного. Не случайно эта книга стоит хороших денег.
