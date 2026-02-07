Яков Мазе, раввин Московской Хоральной синагоги, выступил в качестве свидетеля, по делу об убиении отрока Андрея Ющинского. Знаменитое «Дело Бейлиса», и в обвинении выкрест цитирует пророка Йешаягу: «Вас называю я "человек", а их не называю "человек"». И Яаков Мазе, отвечая на обвинение, говорит: еврейский народ - это единое существо, «человек»».

И мы, народ, помним, что там, на Синае, получили свободу выбора. А Пурим был её первой реализацией, ответом еврейского народа как личности на вопрос «быть или не быть». И целью этого курса будет поговорить о свободе выбора в контексте народа, поскольку мы всегда говорим о свободе выбора в контексте моего личного счастья. А сейчас я хочу чуть «поширше», с тем, чтобы к людям «помягше». Потому что, оказывается, что «поширше» - это причина, а «помягше» - это следствие.

Итак, что следует из того, что еврейский народ - это человек? Как мы помним, раби Акива, вовсе не случайное лицо на нашем уроке, сказал: «Любить ближнего, как самого себя - это составляющее правило всей Торы», и припомните всё, что мы об этом говорили. Что мне хочется к этому добавить? Я всё-таки позволю себе высказать здравую мысль: нельзя любить ближнего, как самого себя, это теоретически невозможно. И наши предыдущие соображения - они все правильные: вот мы делаем 619. а получаем 620, это всё хорошо, но я хочу чуть-чуть конкретности. Как это: любить ближнего, как самого себя? И ответ, как мне кажется, настолько элементарный, что я не понимаю, как я раньше этого не говорил? Это очень просто - любить ближнего, как самого себя. Нужно просто понять, что ближний и ты - это не две большие разницы, это вообще одно и то же. Любить как себя можно только себя, никого нельзя любить, как себя, кроме себя. И тогда получается совсем просто.

В чём упрёк Торы Яакову? Или: в чём претензия к Первому человеку? Первый человек, придя на уровень выбора «хорошо и плохо», исключительно хорошо выбирал. В результате он поступил хорошо, мы помним. А мы? И вот здесь начинаются проблемы. Когда вы делаете шаг вниз - вы затем возвращаетесь молодцом, а ваши потомки? Т.е. в основу того изыскания, которое я вам сейчас представляю на суд, я положил совершенно гениальные слова Ильфа и Петрова: «Тщательно пережёвывая пищу, ты помогаешь обществу». В какой мере поступок индивидуума является общественным? В какой мере общественность имеет права на индивидуальность? Другим словом -целость частного, частного в двух смыслах, в математическом также. Частное - это результат деления чисел, а не только часть. К чему я вас подвожу? К тому, что давайте попробуем увидеть в описанном в Торе процессе немоментальную фотографию.

Итак, Яаков больше любит Рахель и, пишет Тора, что Лея - ненавистна. И тут все наши мудрецы кричат в один голос безо всякого диссонанса: не дай Б-г, не подумайте - она любима, но капельку меньше, чем Рахель. Ну, нельзя же представить, что ученики раби Акивы не уважали друг друга. А что мы не уважаем, друг друга, вы можете себе представить? А что мы уважаем, друг друга, можете? Итак, что получается, по моему мнению, из комментария ГаМеири. То, ради чего еврейский народ приходит в этот мир, называется «люби ближнего, как самого себя». И, оказывается, что еврейский народ - это Человек. А дальше получается совсем простая штука. ГаМеири говорит: потому мы дошли до бессмысленной ненависти, что не было пророков. Какая связь? А что такое пророки? Пророк - это тот, кто видит, что когда правая рука ударяет по левой - это бессмысленно. Вы слышите? Никакого другого слова здесь не скажешь. Это, во-первых, бессмысленно, во-вторых - всё остальное. Это сумасшествие. И пока существовали пророки, было ощущение, что мы цельность.