Цель данного издания - познакомить читателя с глубочайшими идеями еврейской гашкафы (мировоззрения), связанными с датами еврейского года. Комментарии Гурского ребе и раби Элиягу Десслера, Любавического ребе и раби Ицхака Гутнера вместе с комментариями моих Учителей - рава Моше Шапиро и рава Моше Франка - составили основу этой книги. Всюду, где не указан автор комментария, речь идет о моем ребе - раве Моше Франке, от которого я и получил почти всё из того немногого, что мне удалось усвоить.

Каждой еврейской дате посвящен отдельный раздел книги, который автор постарался сделать автономным. Тем самым, можно пользоваться книгой как путеводителем. Оказавшись перед очередным «красным днём» еврейского календаря и открыв соответствующую главу, можно получить все необходимые сведения о внутреннем смысле праздника или памятного дня. Комментарии многослойны, что позволит многолетнее использование данного издания. Как правило, глубина комментариев растёт вместе с порядковым числом беседы. Пересечения текста - неизбежная дань автономности каждой части. И в завершение краткого предисловия - предупреждение: эта книга не является учебным пособием по талахе (еврейскому Закону). Она отвечает не на вопрос «Как?», а на вопрос «Почему?» Читателю, желающему узнать, как исполняются те или иные мицвот Торы, следует обратиться к соответствующим руководствам. На русском языке самым подробным и основательным является «Книга нашего наследия» рава Элиягу Ки-Тов - энциклопедия кругооборота еврейского года.

Менахем-Михаэль Гитик - Путешествие по еврейскому календарю

Издание третье, исправленное и расширенное

Запись бесед, данных между 1998 и 2014 годами

Иерушалайим 2014 (5774) – 784 с.

Менахем-Михаэль Гитик - Путешествие по еврейскому календарю - Содержание

Гамлаца Путешествие по еврейскому календарю Часть первая. Осень. Тишрей-Хешван-Кислев Глава первая. Рош ha-Шана Глава вторая. Десять Дней Раскаяния Глава третья. Цом Гедалья. Третье Тишрей Глава четвертая. Йом Кипур Глава пятая. Сукот Глава шестая. Шмини Ацерет Глава седьмая. Месяц Кислее

Часть вторая. Зима. Тевет - Шват - Адар Глава первая. Ханука Глава вторая. Десятое Тевета Глава третья. Ту би-Шват Глава четвёртая. Пурим Глава пятая. Шушан Пурим

Часть третья. Весна. Нисан-Ияр-Сиван Глава первая. Шабат Гадоль Глава вторая. Песах Глава третья. Седьмой день Песаха Глава четвёртая. Счёт Омера Глава пятая. Шавуот

Часть четвертая. Лето. Тамуз -Ав- Элуль Глава первая. Юд-зайн бе-Тамуз Глава вторая. Три узких недели Глава третья. Тиш'а бе-Ав

Приглашение к Учёбе

Менахем-Михаэль Гитик - Путешествие по еврейскому календарю - Глава первая - Рош га-шана

Началом еврейского года и весны является месяц чудес - Нисан (от нес - чудо). Но Творение в качестве точки отсчёта имеет дату, «противоположную» в кругообороте года - Первое число седьмого месяца - Тишрей. «Противостояние» Песаха и Дня Трубления - Йом ха-Труа будет в своё время объяснено как противоположность функций времени и пространства, Луны и Солнца, мужского и женского начала. А пока ограничимся следующим определением.

Центром тяжести системы Мироздания является середина - эмца (дополнительное значение - средство]) - Первый день седьмого месяца, он же «по совместительству» - Шестой День Творения. Если всего вышесказанного кажется недостаточным для обоснования Изначальное Дня Трубления, то сошлемся на наших мудрецов, благословенна их память, которые определили Первое Тишрей как Голову года (Рош ra-Шана). Ну а против главенства головы возражать неразумно!

Рош ta-Шана открывает Декаду Трепета и Тшувы, которая подытоживается Днём Искупления (Йом та-Кипурим). Третье Тишрей - пост Гедальи - особая дата, выделенная в отдельную главу. И завершают Осенние Праздники семь дней праздника Сукот (Шалашей) и примыкающий к ним праздник Шмини Ацерет.

Месяц Тишрей назван мудрецами ерех га-эйтаним - месяц несокрушимости (экзистен-циональности) и связан с именем Аврагама. Несомненный хесед Создателя, проявившийся в Акте Творения, подразумевает единственного адресата - человека.

Система Осенних праздников, следовательно, связана с Целью Творения - уподоблением сотворенного человека Создателю. Именно с Аврагама начинается исполнение Божественного Плана, и неслучайно, качество, реализованное нашим праотцем, хесед.

Хесед, который проявляется в праздник Рош ta-Шана через категорию Суда, завершается праздником Шмини Ацерет - подлинной царственностью - дарованием жизненной энергии на весь следующий год.

По вполне понятным причинам автор рассматривает праздники в их Эрец-Исраэлъском (первозданном) виде, без второго галутного дня. Ведь даст Б-г, и день Девятого Ава 5770 года, перед которым непосредственно и пишутся эти строки, будет отмечаться как самый радостный из наших праздников!