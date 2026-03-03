"Благодаря этой твоей книге евреи выйдут из галута - милостью (без судов)" - обещал через века Моше Рабейну Рабби Шимону бар Йохаю, имея ввиду великую книгу Зоар. Нужны ли более веские аргументы, доказывающие необходимость изучения этой книги?

Наше прежнее издание ("Введение в мир Зоар" в восьми томах) было призвано посильно служить этой задаче, обращаясь к начинающим.

Новый проект - следующая ступень в постижении великой книги русскоговорящим читателем. Предполагается многотомное (около шестидесяти томов) издание всего Зоар, с комментариями Святого Бааль Сулама на русском языке. По всей вероятности, подобная работа займёт немало лет. Что ж, будет совершенствовать свои усилия автор, и будет расти его читатель. Из этих соображений нами нарушена естественная последовательность перевода самой Книги. Первыми выйдут в свет, с Б-жей помощью, главы сравнительно небольшие по объёму и несколько более простые для понимания, поэтому главы Бемидбар, Насо и Беалотха составляют содержание первого тома.

Конечно, существует множество людей, которые даже не возьмут в руки эту книгу. Но ведь Вы читаете её, значит не всё потеряно и для нас с Вами, и для всего нашего народа. Это очень серьёзно - поверьте автору, который сделал целью своей жизни донести Слово Творца до тех, кто не знает о Его существовании. Царские дети, евреи, затерялись в ночи, в беспамятных танцах за оградой дворца проходит их время, отпущенное для приобретения стати перед восхождением к ступеням трона.

Впервые в жизни Вы можете совершить Поступок, достойный царского наследника: Вам предоставлена возможность приоткрыть тайну своей души, заговорить с ней... на доступном Вам языке. И пусть не смущают Вас мысли о многозначности и объёмности того, что предстоит узнать. Ваша душа - ваш проводник в незнакомом мире Торы. А Тора, как известно, дана не просто народу -каждому из народа. И это означает, что каждый еврей находит в ней необходимое именно ему.

Благодарение Вс-вышнему, наши книги не только получили доброе напутствие рава Ашлага, внука великого Баал Сулама, но и нашли признание во всех учебных центрах Израиля и зарубежья.

Книга Зоар - от Б-жественного Таны Рабби Шимона Бар Иохая - с комментарием «Сулам» Святого Бааль Сулама рабби Йеhуды Лейба аЛеви Ашлага - Бемидбар - Насо - Беhаалотха

Перевод, общая редакция и комментарий: р. Цви Элазара Давида Нисанзона

Израиль 5770 – 472 с.

ISBN 978-965-91497-0-4

Содержание

Бемидбар

Насо

Насо 3ohap хадаш

Беhаалотха

Об авторе

Об авторе

Это можно назвать чудом, хотя внешне всё это выглядит очень обыденно. Группа немолодых людей и уже не слишком новых репатриантов, обременённых всеми положенными проблемами, каждый вечер на протяжении нескольких лет собирается у телефонов, слушать уроки Торы. И если бы только это, тоже было бы достаточно, чтобы порадоваться за них.

Но чудо состоит в том, что поздними ночами здесь идут уроки чрезвычайной сложности, изучается подлинный 3ohap, строка за строкой, глава за главой. Тишина, редкие вопросы, обстоятельные ответы и - особая атмосфера товарищества: не только симпатии всех ко всем, но и ощущение общего важного дела. Такое не строится в одночасье, "между делом", в свободное от чего-нибудь время.

Нет, такой феномен появляется в мире, когда один человек, хотя бы один человек, отдаёт всё своё время, все свои силы, весь свой недюжинный талант делу, которое он считает единственно важным в жизни. Делу Торы.

Началось это давно, около тридцати лет тому назад, когда рав Нисанзон Цви Элазар Давид, тогда еще совсем молодой человек, преподаватель математики, буквально получив знак свыше, совершил тшуву, безоглядно, навсегда. Он начал строить себя, строить семью - по законам Торы и во имя Торы. Именно в те годы, когда растущая семья требует всё больше и больше заботы, когда полагается делать карьеру и обзаводиться престижными знакомыми, он начинает с азов изучать Тору со своим первым Учителем - Равом Ицхаком Зильбером, да будет благословенна память праведника.

После встречи с Равом Симхой Ашлагом, внуком великого Бааль Сулама, книга 3ohap вошла в его жизнь. Рабби Шимон бар Йохай и гениальный каббалист и праведник Рабби Йеhуда Лейб аЛеви Ашлаг (Бааль Сулам) стали подлинными учителями Рава Цви.